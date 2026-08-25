Crimson Desert bringt mit neuem Update das, was alle deutschen Spieler wollen und zwar JETZT

Auf der gamescom Opening Night Live wurde das nächste Kapitel des Open-World-Hits Crimson Desert enthüllt. Das ist auch eine gute Gelegenheit, wenn ihr das Spiel bislang ignoriert habt.

Was ist Crimson Desert? Crimson Desert ist ein Open-World-Adventure von Pearl Abyss, das viele Spieler begeisterte.

Unser Experte Karsten Scholz betonte nach seiner 60-stündigen Testphase im Frühjahr 2026, das ihn das Spiel nachhaltig beeindruckt habe: Er lobte die immersive Welt, die Grafik, die Kämpfe.

Für Karsten war Crimson Desert eine Art Best-of-Open-World-Spiel. Seinen eingehenden Bericht zu Crimson Desert könnt ihr euch hier genauer anschauen. Und, ganz aktuell: Auf der Opening Night Live der gamescom wurden neue Inhalte für Crimson Desert vorgestellt.

Video starten Crimson Desert bringt mit Enhanced kostenloses Update, zeigt Inhalte im Trailer Autoplay

Was bringt die Crimson Desert Enhanced Version?

Im Rahmen der ONL wurde Crimson Desert Enhanced vorgestellt. Und damit nicht genug: Sie ist auch direkt live gegangen. Auf Steam hat sie die ursprüngliche Variante ersetzt.

Diese verbesserte Version von Crimson Desert bringt einige neue Dinge mit, die etwas für Wiedereinsteiger, aber auch Neulinge sein dürften.

Neue Story-Momente sollen die Geschichte des Spiels erweitern.

Es gibt Erweiterungen bei der Sprache im Spiel. Die Voice-Overs wurden erweitert und es gibt mehr Sprachen. Die deutsche Sprache wird in den erweiterten Voice-Overs dabei sein. Dazu kommen Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Japanisch.

Alle Updates, die nach dem Release veröffentlicht wurden, sind in der neuen Version enthalten. Und das sind tatsächlich einige.

Wie steht Crimson Desert aktuell da? Schaut man auf die deutsche Steam-Seite von Crimson Desert, stehen dort aktuell 85 % positive Rezensionen, und damit eine insgesamt sehr positive Stimmung zu Buche. Schaut man nur auf die neuesten Rezensionen, sind es noch 77 % und damit zumindest noch größtenteils positiv .

Mittlerweile haben viele Leute hunderte Stunden in das ausufernde Open-World-Abenteuer rund um Kliff, der sich auf Pywel von Herausforderung zu Herausforderung kämpft. Dass es auch schneller geht, zeigte ein interessantes Beispiel: Hier seht ihr, wie Crimson Desert in einem halben Tag beendet wurde.