Crimson Desert verschiebt seinen DLC, aber Spieler müssen nicht allzu lange warten

In knapp 2 Wochen hätten sich Spieler von Crimson Desert mit „Charting the Unknown“ über neue Inhalte freuen können. Jetzt verschieben die Entwickler den DLC, doch zum Glück nicht allzu weit in die Zukunft.

Wann erscheint der DLC nun? Das neue Release-Datum von „Charting the Unknown“ ist am 29. Oktober 2026. In einem Post via X.com geben die Entwickler bekannt, dass man noch ein wenig Zeit benötigen würde, um eine poliertere und stabilere Spielerfahrung zu schaffen.

Deshalb habe man sich entschieden, den Release des DLCs um 2 Wochen zu verschieben. Ihr müsst also nicht ganz so traurig sein, denn allzu lange warten müsst ihr nun trotzdem nicht mehr, bis ihr wieder Stunden um Stunden in der riesigen Open World Pywel versenken könnt.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum DLC ansehen:

Video starten Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown – Trailer stellt den neuen DLC vor Autoplay

Was soll im DLC drin sein? Der neue DLC von Crimson Desert bringt unter anderem die folgenden Neuerungen ins Spiel:

Romanzen

Neue Story-Inhalte und Aktivitäten

Neue Gebiete

Ein eigenes Schiff

Tauchen

Neue Mounts

Neue Housing-Möglichkeiten

Verwaltung und Ausbau von Einrichtungen und einer Burg

Lager-Upgrade

Insbesondere die Romanzen und die Möglichkeit, die Meere zu bereisen, dürften vielen Spielern schon eine helle Vorfreude bereiten. Der DLC kostet 24,99 Euro, auf Steam, im PlayStation Store, bei Xbox und Epic Games. Wer vorbestellt, kann sich zudem ein Tauchanzug-Set und ein leichtes Tauchanzug-Set des Entdeckers sichern.

Wer sich die Inhalte anschaut, merkt vielleicht, dass hier nochmal ein ganzer Batzen mehr Inhalt drinsteckt als in den ohnehin bisher schon riesigen Updates und Patches. Das hat auch einen guten Grund, denn man hat sich dabei an dem hauseigenen Flaggschiff orientieren wollen: Entwickler von Crimson Desert erklären, was man vom DLC erwarten kann – wollen sich am MMORPG orientieren