Das Singleplayer-Rollenspiel, in das Spieler 2026 hunderte Stunden stecken, wurde jetzt in einem halben Tag durchgespielt

Ein Gamer hat Crimson Desert in weniger als 12 Stunden durchgespielt. Die meisten Spieler benötigen dafür fast 3 volle Tage.

Um welches Spiel geht es? Im März 2026 war der Release von Crimson Desert, dem umfangreichen Singleplayer-Rollenspiel von Pearl Abyss. Schon kurz nach dem Release des ambitionierten Titels war klar: Das ist ein Spiel, in das man hunderte Stunden stecken kann. Ein Spieler hatte schon nach knapp 3 Wochen über 300 Stunden.

Es gibt in Crimson Desert einfach unheimlich viel zu tun und zu entdecken – und je nachdem, wie konzentriert ihr die Hauptstory verfolgt oder euch ablenken lasst, könnt ihr etliche Tage in dem Spiel verbringen. Für MeinMMOs MMORPG-Experte Karsten hat sich Crimson Desert etwa nach 140 schlagartig verändert, weil er in Akt 11 ein wichtiges Feature freigeschaltet hat.

Selbst wenn ihr konzentriert die Hauptstory verfolgt, sollt ihr laut der Website HowLongToBeat durchschnittlich rund 62,5 Stunden benötigen – umso erstaunlicher ist es, dass ein Spieler das nun in weniger als einem halben Tag geschafft hat.

Video starten Crimson Desert: Launch-Trailer zeigt neue Bosse, Drachen-Action und den Sturm auf einen fahrenden Zug Autoplay

Was hat es mit der Spielzeit des Gamers auf sich? Bei dem Spieler handelt es sich um den kanadischen Speedrunner „Harpo669“, der das Rollenspiel von Pearl Abyss in nur 11 Stunden und 26 Minuten durchgespielt hat und Rekordversuch mit der Speedrun-Community teilte (speedrun.com).

Harpo669 ist damit knapp eine Stunde schneller als sein bislang einziger Konkurrent, ein amerikanischer Speedrunner namens „GuryDub“, der 12 Stunden und 20 Minuten benötigte.

Den derzeitigen Rekord-Run von Harpo könnt ihr euch in voller Länge auf YouTube ansehen.

Haben die Speedrunner geschummelt? Nein! Bei den Durchläufen der beiden Speedrunner handelt es sich um sogenannte „Any% (Glitchless)“-Speedruns. Das heißt, sie haben das Ziel, den Abspann zu erreichen. Dabei ist jedoch egal, wie viel Prozent des Gesamtspiels sie abgeschlossen haben. „Glichtless“ bedeutet wiederum, dass Glitches und sonstige Exploits verboten sind und sie ausschließlich die vom Entwickler vorgesehenen Spielmechaniken nutzen.

Anders sieht es beispielsweise bei Speedruns aus, die in die „Any%“- oder „Any% Unrestricted“-Kategorie fallen. Hier ist es erlaubt, sich etwa durch Wände zu glitchen oder durch ähnliche Tricks Bereiche des Spiels zu überspringen.

Der deutsche Speedrunner „Muftaay“ hat uns 2022 im Interview einige Einblicke in die Speedrun-Welt gegeben. Er hat mit knapp 20 Minuten einen der schnellsten Durchläufe von Elden Ring, wofür die meisten Spieler auch deutlich länger brauchen: Deutscher Spieler hält Speedrun-Rekord in Elden Ring: “Ich habe einen Ordner mit 120 Spielständen”