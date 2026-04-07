Ein Spieler hat Crimson Desert auf der PS5 bereits auf 100 %, muss dafür fast jede wache Stunde gezockt haben

Ein Spieler hat Crimson Desert durchgespielt und erklärt, was ihn wirklich vor Herausforderungen gestellt hat und worauf man achten muss, wenn man das auch versucht.

Wie lange hat er gebraucht? Spieler TioZer0 hat sich auf Reddit zu Wort gemeldet und dabei einen Screenshot gezeigt, der bestätigt, dass er Crimson Desert auf der PS5 durchgespielt hat. Damit hat er die Platin-Trophäe erhalten.

Doch der Weg dahin war nicht einfach. So hat der Spieler in den letzten 2,5 Wochen seit dem Release am 19. März 2026 insgesamt 305 Stunden in das Open-World-Adventure gesteckt. Das sind am Tag etwa 17 Stunden Crimson Desert, wenn man davon ausgeht, dass der Spieler keinen Vorabzugang zu einer Presseversion erlangt hat.

Doch es waren gar nicht die Rätsel, die seine Spielzeit so weit hochgeschraubt haben.

Schneller durchs Spiel kommt ihr mit Rokade:

Insekten und Fische als Endgegner

Was hat viel Zeit gekostet? Obwohl Crimson Desert einige herausfordernde Feinde und Rätsel den Spielern entgegenwirft, war etwas anderes die ultimative Herausforderung. Um den Titel zu 100 % durchzuspielen, musste die Sammlung vervollständigt werden.

Dort werden nicht nur alle großen Tiere eingetragen, sondern auch die kleinsten Bewohner von Pywel wie Insekten und Fische. Entsprechend musste der Spieler für seine 100 % auch jedes Insekt und jeden Fisch fangen.

Das war eine beträchtliche Herausforderung, wie der Spieler auf Reddit durchblicken lässt und hat ihn laut eigenen Angaben 60 Spielstunden gekostet. Wer diesen Schritt also auslässt, kann Crimson Desert etwa in 245 Stunden ohne Sammlung komplettieren.

Welche Tipps teilt der Spieler? Eine Sache, die der Spieler gelernt hat, betrifft die Herausforderungen, die man in Crimson Desert in Würfelform am Straßenrand findet. Diese haben teilweise eine bestimmte Mission, durch die sie sich leicht abschließen lassen. Verpasst man diese Mission, so wird es bedeutend schwieriger, die Challenge zu erledigen.

So nennt er als Beispiel die Herausforderung, 5 Feinde mit einem Schuss einer Kanone zu erledigen. Dafür gibt es eine Mission, in der dies sehr leicht möglich ist. Außerhalb der Mission gibt es jedoch nur wenige Kanonen und die haben nicht zufällig 5 Gegner auf einem Haufen, die gerade auf die Kanonenkugel warten.

Zwar betont der Spieler, die Herausforderungen seien danach nicht unmöglich, es werde jedoch um einiges schwieriger, sie abzuschließen, wenn man den richtigen Zeitpunkt verpasst.

Wie lange der Spieler grinden musste, um Crimson Desert abzuschließen, ist beachtlich. Andere Spieler machen es genau andersherum und verlassen das Startgebiet gar nicht: 2 Wochen nach Release hängen viele Spieler immer noch im Startgebiet von Crimson Desert, doch einer warnt: Ihr verpasst das Beste