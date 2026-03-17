Ab dem 19. März 2026 können alle interessierten Käufer mit Crimson Desert eine der spannendsten Neuerscheinungen des Spielejahres 2026 zocken. MeinMMO fasst euch noch einmal das Wichtigste kurz und knapp zusammen.

Wann ist der Release und was ist der Preis? Crimson Desert erscheint am 19. März 2026, um 23:00 Uhr. Die Standard-Version kostet knapp 70 Euro, die Deluxe-Edition (mit Plattenset, Balgran-Schild und Reitzeugset) etwa 80 Euro.

Auf welchen Plattformen erscheint Crimson Desert? Ihr könnt Crimson Desert auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam, Epic Games Store, Xbox), Mac und über GeForce NOW spielen.

Gibt es einen Preload? Ab dem 17. März 2026 um 23:00 Uhr können Vorbesteller über PlayStation Store, Xbox Store, Microsoft Store und auf Steam vorab den Download starten.

Wann erscheinen die Reviews? Das Embargo für Tests liegt auf dem 18. März 2026, um 23:00 Uhr – also 24 Stunden vor dem offiziellen Release. Natürlich bereiten auch wir für den Embargo-Termin einen Artikel für euch vor, in dem ihr erfahrt, wie Crimson Desert uns gefällt.

Wie viel Speicherplatz benötigt Crimson Desert? Auf PC, Mac und ROG Xbox Ally müsst ihr mit 150 GB Speicherplatz rechnen. Zu den Konsolen gibt es bislang keine offizielle Angabe. Laut eines Bilds eines Käufers der PS5-Version könnte Crimson Desert dort jedoch nur 90 GB einnehmen.

Wie fallen die Systemanforderungen aus? Alles Wissenswerte zu den Anforderungen für PC, PS5, Xbox und Handheld findet ihr hier. Beachtet, dass es bislang kaum Gameplay oder Erfahrungsberichte von den Konsolen-Versionen gibt. Vor allem hinter der normalen PS5 und der Xbox stehen große Fragezeichen.

Gibt es eine Demo? Es gibt keine spielbare Demo für Crimson Desert.

Was ist Crimson Desert für ein Spiel? Das Action-Adventure von Pearl Abyss (Black Desert) setzt seinen Fokus auf die Singleplayer-Erfahrung, eine riesige Open World und actionreiche Kämpfe. Im Fokus der aufwendig inszenierten Handlung steht der Graumähne Kliff. Später könnt ihr aber noch 2 weitere spielbare Charaktere freischalten und mit diesen den Kontinent Pywel unsicher machen.

Abseits der Hauptgeschichte erwarten euch unzählige Nebenaufträge, Aktivitäten sowie der Ausbau eures eigenen Lagers. Für mehr Details schaut unbedingt in den nachfolgenden Artikeln vorbei:

Was muss ich noch wissen? Crimson Desert ist ein enorm umfangreiches Action-Adventure, das euch hunderte Stunden beschäftigen kann. Aufgrund der komplexen, unintuitiven Steuerung und fehlender Schwierigkeitsgrade könnte das Open-World-Abenteuer aber nicht für jeden geeignet sein. In der Redaktion ist die Vorfreude aber groß: Crimson Desert ist eine Solo-Erfahrung mit MMO-Umfang, könnte damit so erfolgreich wie die große RPG-Überraschung 2025 sein