Spieler geben eine Woche vor Release mit der physischen Version von Crimson Desert an, die Community hat schlechte Nachricht für sie

Obwohl Crimson Desert erst am 19. März 2026 für PC, Xbox und PS5 erscheint, wedeln Käufer jetzt schon mit der physischen Version des Open-World-Abenteuers von Pearl Abyss herum.

Moment, wer hat schon seine Version von Crimson Desert? In den vergangenen Stunden sind gleich mehrere Screenshots aufgetaucht, mit denen glückliche Spieler ihre physischen Version von Crimson Desert zeigen.

Agreeable-Ad-699 schreibt etwa hier auf Reddit: „Endlich ist es da!! Ich habe mich schon lange nicht mehr so sehr auf ein Videospiel gefreut.“ Auf dem Screenshot zu sehen ist die verschlossene PS5-Version von Crimson Desert.

Germanico025 zeigt auf seinem Screenshot auf Reddit indes den PS5-Datenträger und schreibt drüber: „Ich hoffe, es ist gut.“ In einem weiteren Post auf Reddit zeigt er die Vor- und Rückseite des Covers.

Kanzlermacher scheint auf seinem Bild auf Reddit wiederum in einem Lager zu stehen, in dem gerade eine Palette voller Deluxe-Editionen von Crimson Desert ausgepackt wird.

Hier der frisch veröffentlichte Launch-Trailer für Crimson Desert:

Wie kann das sein? Heutzutage gibt’s für alle Spiele-Veröffentlichungen klar definierte Termine, die auf die Minute genau festlegen, ab wann man ein neues Game auf den diversen Plattformen spielen kann. Für Crimson Desert liegt dieser Termin beispielsweise auf dem 19. März 2026, um 23:00 Uhr.

Beim mittlerweile dominierenden Digitalmarkt ist das einfach umzusetzen: Die Schranken für Download, Installation und Spielstart öffnen sich erst, wenn die Entwickler das möchten (teils sogar zu unterschiedlichen Terminen, beispielsweise, wenn es die Möglichkeit des Vorab-Downloads gibt).

Ganz anders sieht das beim physischen Handel aus. Damit dieser die bestellten Kopien des Spiels pünktlich an seine Kunden herausgeben oder verschicken kann, müssen diese mit ordentlich Vorlauf geliefert werden.

Oftmals landen die Plastikhüllen mit den Datenträgern also schon Tage vor dem Launch im Lager der Filialen, von wo aus sie nach Möglichkeit mit etwas Vorlauf an die Kunden weitergereicht werden – damit die Vorbesteller auf jeden Fall pünktlich zum Release durchstarten können.

Germanico025 schreibt etwa in einem zweiten Post auf Reddit, dass er von seinem lokalen Shop eine Nachricht erhalten habe, das Spiel sei jetzt verfügbar, und er habe die Gunst der Stunde sofort genutzt und seine Version im Laden abgeholt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Aktuell nur ein nerdiger Briefbeschwerer

Bringt das denn tatsächlich einen Vorteil? Das kommt immer auf das jeweilige Spiel an. Bei allen Online- und Multiplayer-Games bringt es beispielsweise nichts, den Datenträger schon deutlich vor Release zu erhalten, da die Server im Normalfall erst ab dem vorab angekündigten Termin live sind.

Bei Spielen, die man offline genießen kann, hängt es davon ab, ob das jeweilige Game vollständig auf dem zugehörigen Datenträger drauf ist und ob sich das Spiel zum Start kurz mit den Online-Services des Anbieters kurzschalten muss (was oft erst zum Release geht) oder nicht.

Wie sieht es bei Crimson Desert aus? Auf den Verpackungen der PS5-Version von Crimson Desert steht, dass das Spiel eine Internetverbindung voraussetzt. Daher ist sich ein Teil der Community recht sicher, dass das Open-World-Spiel noch ein Update oder eine Internet-Aktivierung benötigt, bevor man es tatsächlich spielen kann.

New_Cockroach_505 schreibt etwa auf Reddit: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es noch nicht spielen können. Es benötigt einen zusätzlichen Download und das Spiel ist noch nicht live.“

Klares Feedback der frühzeitigen Besitzer der physischen Version von Crimson Desert gibt es bislang nicht. Im letzten Post von Germanico025 auf Reddit heißt es, dass er das Spiel gerade installieren würde. Das ist mittlerweile aber auch schon 6 Stunden her.

Daher haben wir bei unserem PR-Kontakt nachgefragt und schnelles Feedback erhalten: Die Installation der physichen Versionen ist eingeschränkt. Kein Vorbesteller kann vor dem Launch loslegen.

Was muss ich zu Crimson Desert wissen? Das Open-World-Action-Adventure der Macher von Black Desert erscheint am 19. März 2026 für PC, PS5 und Xbox. Euch erwartet eine reine Singleplayer-Erfahrung mit einem wunderbar oldschooligen Buy2Play-Bezahlmodell (einmal kaufen, alles spielen, keine Mikrotransaktionen), einer riesigen Welt und jeder Menge Inhalt.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Söldners mit dem Namen Kliff, der in der Welt Pywel darum kämpft, sein verlorenes Heimatland zurückzuerobern. Später erhaltet ihr aber auch noch Zugriff auf 2 weitere spielbare Charaktere: die flinke Kämpferin Damiane und den Riesen Oongka. Alle weiteren Details erfahrt ihr in unserer großen Übersicht zu Crimson Desert.