Crimson Desert hat gefühlt 5.000 Features, doch diese 4 bilden den wichtigen Kern des Open-World-Abenteuers

Karsten Scholz
Crimson Desert schürt mit seiner schieren Masse an Inhalten und Features seit Jahren schon die Vorfreude auf den Release am 19. März 2026. Doch wie sieht das Kern-Gameplay aus, das eure Spielerfahrung im neuen Open-World-Abenteuer von Pearl Abyss am meisten bestimmt?

Eine riesige Welt und unzählige Features, Systeme und Inhalte – mit Crimson Desert erwartet uns am 19. März 2026 auf PC, Xbox und PlayStation 5 ganz sicher einer der umfangreichsten Releases des aktuellen Spiele-Jahrgangs.

Euch erwarten auf dem Kontinent Pywel beispielsweise Aktivitäten wie Armdrücken, Bogenwettbewerbe, Glücksspiel oder Faustkämpfe. Ihr könnt Pferde zähmen und Wildtiere jagen, euer eigenes Lager ausbauen, Landwirtschaft betreiben, fischen oder eure Clanmitglieder auf Missionen schicken.

Doch was macht die Spielerfahrung von Crimson Desert im Kern aus? Was sind die Schlüssel-Features, die im Zuge eures Abenteuers die essenzielle Rolle einnehmen? Genau das klären wir im Folgenden! Über die Inhaltsangabe könnt ihr zu den für euch spannendsten Bereichen springen.

Schlüssel-Feature 1: Die Hauptgeschichte

Die Story rund um Kliff und seine Graumähnen ist der rote Faden, der euch vom Beginn des Spiels zum Ende führt. Euch erwarten schick inszenierte Sequenzen, vollvertonte Dialoge und jede Menge Quests. Über die Aufträge der Hauptgeschichte lernt ihr nach und nach wichtige Systeme und Fertigkeiten eurer Hauptfigur kennen.

Die Hauptgeschichte führt euch durch die verschiedenen Regionen des Kontinents Pywel. Im Zuge der Story meistert ihr Rätsel, helft den Bewohnern der Spielwelt, bezwingt allerlei Bosse und bekämpft schließlich ein größeres Übel, das nicht nur den Graumähnen-Clan bedroht, sondern die gesamte Welt.

Mehr zu Crimson Desert:
Wie groß ist Crimson Desert wirklich? Offizielle Zahlen verraten es, schüren gleichermaßen Vorfreude und Skepsis
von Karsten Scholz
Crimson Desert: Spielzeit – Wie viel Inhalt steckt in dem Action-Adventure?
von Alexander Mehrwald

Wer möchte, kann sich voll auf diese Hauptgeschichte konzentrieren und viele der optionalen Aufträge und Aktivitäten ignorieren. Da es nur einen Schwierigkeitsgrad gibt, kann es so jedoch passieren, dass ihr irgendwann gegen eine Wand lauft, etwa in Form eines Story-Fieslings, der euch in wenigen Sekunden ungespitzt in den Boden rammt.

Wie ihr solch eine Hürde überwinden könnt, darum geht’s bei Schlüssel-Feature 4. Laut aktuellen Schätzungen soll ein Durchlauf in Crimson Desert mit starkem Fokus auf die Hauptgeschichte etwa 50 Stunden dauern. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Spielzeit – Wie viel Inhalt steckt im Action-Adventure Crimson Desert?

