Crimson Desert: Spielzeit – Wie viel Inhalt steckt in dem Action-Adventure?

Alexander Mehrwald
Crimson Desert: Spielzeit – Wie viel Inhalt steckt in dem Action-Adventure?

Crimson Desert ist ein neues Action-Adventure mit einem riesigen Umfang an Inhalten und Features. Kein Wunder also, dass viele sich die Frage stellen, wie viel Zeit man mit dem Game verbringen kann. Wir haben uns das Ganze für euch einmal angeschaut.

Wie lange braucht man, um Crimson Desert durchzuspielen? Laut Schätzungen solltet ihr folgende Zeiten einrechnen:

  • Reiner Storydurchlauf: ca. 50 Stunden
  • Story, alle Nebenquests und gesamte Karte erkunden: Ca. 100 Stunden
  • 100 %: ca. 150 – 200 Stunden

Diese Schätzungen haben unsere Kollegen von der GameStar anhand der verschiedenen Tagebucheinträge und ihrer Erfahrung während der ersten Spielstunden in der Preview vorgenommen. Auch Marketing-Chef Will Powers hat in einem Q&A via YouTube verraten, dass das Spiel gut mehrere 100 Stunden Inhalt bieten wird – je nachdem, wie die Spieler es spielen werden.

Die genauen Zahlen, werden also erst bekannt werden, wenn das Spiel am 18. März 2026 das Review-Embargo fällt und das Spiel am 19. März erscheint. Wie die Schätzungen entstanden sind, erklären wir euch hier.

Fast 3.000 Tagebucheinträge geben einen Eindruck

Wie hat die GameStar diese Zeit geschätzt? Während ihrer Anspielsession nahmen die Kollegen von der GameStar einen Zeitraum der ersten 4 Stunden und schauten sich an, wie viele Einträge sie in der Zeit erreicht hatten. Zu diesem Zeitpunkt hatten die rund 32 Charaktere, 6 Fraktionen, 24 Territorien, 20 Sammelobjekte und 12 Abenteuer verzeichnet.

Insgesamt gibt es im Spiel:

  • 468 Charaktere
  • 110 Fraktionen
  • 573 Territorien
  • 397 Lebensformen
  • 75 Bosse
  • 28 Reittiere
  • 430 Abenteuer-Einträge
  • 150 sammelbare Ressourcen
  • 94 Sammelgegenstände
  • 347 Crafting-Blaupausen
  • 214 Erinnerungsfragmente

So ergibt sie die hochrechnende Schätzung der Gesamtspielzeiten, die oben genannt wurden. Ob sich einige Gebiete oder Einträge besonders ziehen werden oder ob alles doch viel schneller geht als erwartet, wird sich bald zeigen.

Der schiere Umfang des Spiels scheint für viele Spieler zu gut, um wahr zu sein. Etliche zeigen sich skeptisch, aber auch freudig, anhand der offiziellen Zahlen zum Umfang der Inhalte des Spiels. Die Community zeigt sich daher geteilter Meinung, was die Größe Crimson Desert angeht: Wie groß ist Crimson Desert wirklich? Offizielle Zahlen verraten es, schüren gleichermaßen Vorfreude und Skepsis

