Wie groß ist Crimson Desert wirklich? Offizielle Zahlen verraten es, schüren gleichermaßen Vorfreude und Skepsis

2 Min. Karsten Scholz
Wie groß ist Crimson Desert wirklich? Offizielle Zahlen verraten es, schüren gleichermaßen Vorfreude und Skepsis

Einige Spieler der Preview-Version von Crimson Desert haben sich das Ingame-Lexikon des Open-World-Abenteuers angeschaut und dort spannende Statistiken gefunden, welche die Größe von Pywel unterstreichen.

Woher kommen die Zahlen? In der Preview-Version von Crimson Desert hatten ausgewählte Spieler nicht nur die Möglichkeit, das Open-World-Abenteuer anzuspielen, sie konnten sich auch viele der Menüs anschauen. Unter Sonstiges fanden sie dabei einen Wissens-Bereich, in dem das Spiel alle entdeckten Inhalte von Crimson Desert dokumentiert.

Was verraten die Zahlen? Die insgesamt fast 3.000 Einträge teilen sich offenbar wie folgt auf:

  • 468 Charaktere
  • 110 Fraktionen
  • 573 Territorien
  • 397 Lebensformen
  • 75 Bosse
  • 28 Mounts
  • 430 Abenteuer-Einträge für Regionen (173), geheime Orte (34), Höhlen (133) und mehr
  • 150 sammelbare Ressourcen
  • 94 Sammelgegenstände
  • 347 Crafting-Blaupausen
  • 214 Erinnerungsfragmente
Crimson Desert zeigt im neuen Gameplay-Video mehr von den Kämpfen und der Progression im Action-RPG
„Das ist doch verdächtig“

Wie reagiert die Community auf die Zahlen? Unter dem Post von Zephryss auf X sowie unter dem Post von Ninjago auf X finden sich viele Spieler ein, die diese Zahlen eher abschreckend finden.

  • Novak schreibt etwa: „Ja, und genau das ist der Grund, warum ich es nicht spielen werde. Ich möchte Spaß haben und nicht zur Arbeit gehen.“
  • Mimiga zeigt sich skeptisch: „Nur weil es viel ist, heißt das nicht, dass es gut ist. Das ist der Teil, der mir Sorgen bereitet, dass sich alles sehr schnell langweilig anfühlt. Ich habe lieber wenig, aber guten Inhalt als MASSIVEN, aber leeren Inhalt.“
  • Gooboberti räumt ein: „Wie sie alles kategorisieren. Lasst mich raten … diese Reittiere sind nur verschiedene Farben derselben 5 Optionen. Die 110 Fraktionen? Wie kann das sinnvoll sein?“

Es gibt aber auch viele Spieler, die sich riesig auf Crimson Desert und den enormen Umfang freuen.

  • Chosen Fallen schreibt beispielsweise: „Ich höre einfach viel zu viele gute Sachen über das Spiel, das ist doch verdächtig.“
  • FAR Labs feiert: „75 Bosse über 573 Territorien, das ist Welten-Design auf einem anderen Level.“
  • Mr. Barge kann den Release kaum erwarten: „Ich bin mehr als gehyped. Ich räume meinen Kalender für den Rest des Jahres leer, weil ich das Spiel auf 100 Prozent bringen möchte.“
Mehr zu Crimson Desert:
Crimson Desert: Spielzeit – Wie viel Inhalt steckt in dem Action-Adventure?
von Alexander Mehrwald
In Crimson Desert könnt ihr eine Szene aus einem epischen Action-Film nachspielen: „Hahaha, das kam unerwartet"
von Karsten Scholz

Was ist noch zum Umfang und der Größe von Crimson Desert bekannt? Laut Marketing-Chef Will Powers soll Crimson Desert etwa doppelt so groß wie die spielbare Open World von Skyrim (etwa 37 km²) und auch größer als die Karte von Red Dead Redemption 2 (etwa 75 km²) sein. Man braucht mit dem Pferd wohl etwa 2 Stunden, um von einem Ende der Spielwelt zum anderen zu reiten.

Außerdem räumte er ein, dass man locker hunderte Stunden in Crimson Desert verbringen kann. Wer sich aber nur auf die Hauptgeschichte und einige Nebenquests fokussiert, der kann das Spiel aber auch sehr viel schneller „durchspielen“. Mehr dazu hier: Spielzeit – Wie viel Inhalt steckt in dem Action-Adventure Crimson Desert?

Crimson Desert Festung Angriff

