Für 80 % von euch klingt Crimson Desert zu gut um wahr zu sein, doch wo muss das Open-World-Game wirklich überzeugen?

Crimson Desert erscheint am 19. März 2026 und der Hype ist auch bei den Lesern der MeinMMO angekommen. Die Neugier ist groß, wird aber von Vorsicht gehemmt. Wir wollen von euch wissen, womit euch das ambitionierte Open-World-Game letztendlich wirklich überzeugen muss.

Es dauert nicht mehr lange, bis Crimson Desert von Pearl Abyss erscheint, dessen Hype gemeinsam mit der Vorfreude neugieriger Spieler immer weiter wächst. Auch in unserer Community von MeinMMO wird diese Stimmung deutlich, weshalb wir euch gefragt haben, ob ihr Crimson Desert direkt ab dem Release spielen wollt. Und 2.651 Leser haben uns ihre Meinung verraten:

Crimson Desert Umfrage-Ergebnisse (Stand 10. März 2026, 13:00)

In der Umfrage zeigte sich ein deutliches Interesse an Crimson Desert: Insgesamt 81 % von euch wollen entweder pünktlich zum Start dabei sein oder ziehen es zumindest in Erwägung, selbst in das Spiel einzutauchen.

Allerdings entnimmt man den Ergebnissen auch eine gewisse Skepsis, der wir näher auf den Grund gehen wollen.

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen einen deutlichen Trend

Anhand der Umfrageergebnisse konnten wir folgende Schlüsse ziehen:

81 % von euch (2.157 Stimmen) haben Interesse an Crimson Desert, 28 % (767 Stimmen) sind bereits am Releasetag dabei und 18 % (489 Stimmen) haben es für den pünktlichen Start sogar vorbestellt.

19 % (494) finden kein Interesse an Crimson Desert und wollen es nicht spielen. Allerdings ist das fast die gleiche Zahl wie bei den Vorbestellern unter unseren Lesern.

Unter all den Interessierten unter euch (den besagten 2.157 Stimmen, die bereit sind, dem Spiel eine Chance zu geben), sind jedoch fast 2 Drittel skeptisch (64 %). Ihr wollt zunächst warten, welche Reaktionen nach den Test-Embargos und den ersten Spielererfahrungen am Release öffentlich werden.

Der Hype ist groß, aber ihr seid bisher noch skeptisch – das ist eure Meinung

Die Unsicherheit vieler Leser entspringt verschiedenen Gründen. Während es nämlich genügend Gründe gibt, sich auf Crimson Desert zu freuen, gibt es ebenso auch Punkte, die die Community aus gutem Grund verunsichern.

Diese Skepsis wird trotz des hohen Interesses auch in den Kommentaren unterschiedlicher Crimson-Desert-Artikel deutlich:

„Schon kurios, jede neue News zu dem Spiel bewirkt bei mir, dass meine Skepsis steigt, anstatt kurz vor dem Release das Gegenteil zu bewirken”, schreibt Sveasy bezüglich der Konsolen-Version.

„Sieht wie ‘ne „Shadow of Mordor”-„Black Desert“-„Dynasty Warriors”-Mischung aus. Da warte ich erst viele, viele unterschiedliche Reviews ab”, kommentiert Harrierdubois auch bezüglich des PS5-Gameplays.

„Ich warte erst mal ab. Man hat vieles über die komplizierte Steuerung gehört. Sollte dem echt so sein, schreckt es mich wirklich ab. Eine hakelige Steuerung ist für mich ein No-Go”, findet Skaalian in Betracht der Physik, aber auch der Steuerung in Crimson Desert.

Womit müsste euch Crimson Desert überzeugen?

Wir würden gerne von euch erfahren, was euer entscheidender „Make-or-Break”-Punkt wäre, also das kritische Feature, das euch von einem Kauf überzeugen würde.

Ist es eine stark ausgearbeitete Open World? Facettenreiches Combat? Oder möglichst wilde Erfahrungen, die euch versprochen werden? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit, wir würden uns sehr über eure Meinung freuen!

Es dauert nicht mehr lange, bis Crimson Desert am 19. März erscheint. Bis dahin habt ihr noch Zeit, neue Informationen zu verfolgen, oder ab dem Release die ersten Spielerreaktionen zu hören. Falls ihr uns gerne eure Meinung zu den Aspekten sagen wollt, die euch in Crimson Desert überzeugen müssen, aber noch etwas mehr Input benötigt, haben wir für euch die 4 Schlüssel-Features des Spiels zusammengefasst: Crimson Desert hat gefühlt 5.000 Features, diese 4 entscheiden, ob ihr Spaß habt