Previews zu Crimson Desert sind da – Das sagen erste Stimmen zum Action-Game mit MMO-Umfang

Das Embargo für das Preview-Event zum kommenden Action-Adventure Crimson Desert ist gefallen. Wir zeigen euch, was die bisherigen Tester feiern und woran es deutlich hapert.

Was war das für ein Event? Im Rahmen eines letzten Hands-on-Events vor dem Release konnten einige Medienvertreter vorab einige Stunden in die Vollversion auf dem PC reinspielen und sich einen ersten, umfangreicheren Eindruck verschaffen. Dabei konnten sie bis zu 6 Stunden in den Anfang des Spiels eintauchen und die offene Welt frei erkunden.

Heute, am 04. März 2026 um 15:00 Uhr, ist das Embargo für die Berichterstattung gefallen und die Tester konnten ihre Meinung mit euch teilen. Auch unsere Kollegen von der GameStar waren vor Ort und berichten von ihrer Erfahrung in ihrem Preview-Artikel sowie dem dazugehörigen Video.

Wie das Spiel bisher ankommt und was dabei positiv wie negativ auffiel, erfahrt ihr hier in unserem Artikel.

Ein spielbares Spektakel, das sich nur schwer in bezeichnende Worte fassen lässt

Was gefiel den Testern an Crimson Desert? In einem sind sich fast alle einig: Crimson Desert ist eine Spielerfahrung, die sich wirklich schwierig kurz und knapp beschreiben lässt. Das läge nicht zuletzt am schieren Umfang, den das Spiel biete – seien es die riesige Open World, die zahlreichen Mini-Spiele, die umfangreichen Fähigkeiten und Mechaniken oder die unzähligen Geheimnisse und Details, die sich im Spiel finden lassen.

Gelobt werden auch die Grafik und die damit einhergehende Inszenierung, die nicht selten als wahres Feuerwerk bezeichnet wird. Viele Tester waren gleichermaßen erschlagen wie beeindruckt und haben auch nach den Stunden in der Preview das Gefühl, nur an der Oberfläche gekratzt zu haben.

Häufige Vergleiche finden auch mit Spielen wie The Witcher, Dragon’s Dogma, Zelda oder Monster Hunter statt. Auch mit Ghost of Tsushima oder Red Dead Redemption wird der Titel teilweise verglichen. Fans des MMORPGs Black Desert sollen auch auf ihre Kosten kommen und etlichen Referenzen begegnen. Gelobt werden auch der Flow in den Kämpfen sowie die vielen Möglichkeiten der Fortbewegung.

Eine große Stärke habe das Spiel laut Previewberichten vor allem in seiner Erkundungslust, die es in den Spielern weckt, denn es gäbe an jeder Ecke etwas Neues zu entdecken und man könne die Karte von Anfang an frei erkunden. Doch es gab auch einige Dinge, die bei den Testern nicht so gut ankamen.

Zwischen Menü-Wirrwarr, Steuerungschaos und absoluter Überladung

Welche Punkte fielen negativ auf? Der wohl größte Kritikpunkt, der am häufigsten genannt wird, bezieht sich auf die Steuerung des Spiels. Sowohl mit Controller als auch mit Maus und Tastatur sei sie nicht nur sperrig, sondern mit etlichen Doppelbelegungen und unzähligen Kombinationen auch schwer zu verinnerlichen. Häufig führte es dazu, dass die Tester Dinge taten, die sie eigentlich gar nicht wollten.

Auch die Menüführung sei ähnlich überfordernd und gleichermaßen undurchsichtig wie überladen. So fände man nach einigem Suchen zwar meist, was man braucht, aber einfach sei das nicht gerade. Ebenso haben einige Tester das Gefühl, dass das Spiel zwar sehr viel Inhalt biete, sich das alles aber nicht zu einem wirklichen Ganzen zusammenfüge, auch wenn die einzelnen Teile wirklich Spaß machen würden.

Ein weiterer Kritikpunkt gilt auch der Story und den Charakteren. Wo die optische Inszenierung wirklich glänzen könne, bliebe die Geschichte zumindest während der Stunden der Preview deutlich hinter dem zurück und wirke dagegen fahl, langweilig und wirr.

Auch die grundsätzliche Komplexität des Spiels mit seinen Fähigkeiten, Features und dem Kampfsystem wird zwar gelobt, aber auch als potenzielle Hürde angesehen, da es einige Geduld erfordern würde, alles zu erlernen und zu verinnerlichen. Doch würde man sich darauf einlassen können, böte das Spiel sicherlich etliche Stunden Spielspaß.

Bis zum Release am 19. März 2026 ist es noch einige Zeit hin und die Reviews zum vollständigen Spiel lassen auch bis zum 18. März auf sich warten. Wollt ihr euch also vorher noch weitere Gedanken machen, ob das Spiel vielleicht etwas für euch sein könnte – oder eventuell auch nicht – könnt ihr im Beitrag von MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz vorbeischauen, denn ihn erinnert Crimson Desert an ein Spiel, dass uns im vergangenen Jahr überrascht hat: Crimson Desert ist eine Solo-Erfahrung mit MMO-Umfang, könnte damit so erfolgreich wie die große RPG-Überraschung 2025 sein

Quelle(n): GameStar, IGN, Gamesradar+, TheGamer
