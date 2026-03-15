Crimson Desert wäre das perfekte Single-MMORPG für mich, aber es wiederholt den größten Fehler von Dark Souls

MeinMMO-Redakteurin Jasmin hat schon mehrere MMORPGS gespielt und ist zugleich ein großer Fan von Einzelspieler-Rollenspielen. Umso mehr hat sie sich gefreut, dass Crimson Desert wie das Beste aus beiden Welten wirkt. Doch ein Feature, das in beiden Genres üblich ist, fehlt ihr für die Perfektion.

Wenn ich in der virtuellen Welt nicht gerade Bauernhöfe beackere und nach der großen Liebe suche, treibe ich mich meist in Rollenspielen oder MMORPGS rum. Dementsprechend gehyped war ich bei der Ankündigung von Crimson Desert.

Der Titel wurde nämlich ursprünglich als MMORPG geplant, um dann in ein Einzelspielerlebnis umgewandelt zu werden. Dementsprechend findet man auch noch einige Relikte aus der frühen Entwicklungsphase, wie beispielsweise den krassen Umfang oder das Housing. Auch auf die Geschichte bin ich wahnsinnig gespannt.

Doch ein ganz besonderes Feature fehlt mir, das sowohl für Einzel- als auch für Mehrspieler-Rollenspiele typisch ist. Nennt mich ruhig einen Noob, aber ich habe tatsächlich Probleme damit, dass dieses besondere Detail im Spiel fehlt.

Ich schaffe es nicht bis zu den Credits

Crimson Desert wird nur über einen vorgefertigten Schwierigkeitsgrad verfügen. Das bedeutet, dass man mit der Herausforderung leben muss, die einem das Spiel anbietet. Normalerweise kann man in Instanzen von MMORPGS oder bei Einzelspieler-Rollenspielen einstellen, ob man sein Erlebnis leicht, mittel oder schwer gestalten möchte.

Ein fehlender Schwierigkeitsgrad spricht eher für Titel aus dem Souls-Genre Hier muss man mit den Mechaniken der Bosse leben und es gibt keine Schalter, dass beispielsweise der ausgeteilte Schaden erhöht oder der eingesteckte Angriff minimiert wird.

Hier kommt es darauf an, mit der Zeit die Mechaniken der Bosse zu lernen und daran zu wachsen. So soll man mit fortschreitender Spielzeit die Mechaniken auswendig lernen und irgendwann den stolzen Moment erleben, den Boss doch noch bezwungen zu haben.

Und wie schwer die Bosse sind, habe ich am eigenen Leib in einer Demo auf der gamescom 2025 gemerkt. Hier konnten Privatbesucher mehrere Bosse testen und schauen, ob sie ihnen gewachsen sind. Und ich muss sagen: Ich war mit den Kämpfen komplett überfordert.

Da ich keinerlei Erfahrungen im Souls-Genre habe, waren die Bosse für mich bockschwer. Ich kann mich noch an einen Yeti erinnern, der mit mir Pingpong gespielt hat und mich so oft zu Boden geschleudert hat, dass ich immer viel zu schnell ins Gras gebissen habe. Ein anderer Gegner ist ständig wegteleportiert und hat mich aus der Ferne niedergemetzelt.

Ich werde jetzt noch wütend, wenn ich das Mistvieh sehe.

Hier kommt es also darauf an, mit der Zeit die Angriffsmuster auswendig zu lernen. Normalerweise habe ich keine Probleme mit Grind, schließlich mache ich in Farming-Simulation auch jeden Tag dasselbe, um irgendwann mehr Geld zu haben und mein Haus auszubauen. Ich muss aber sagen, dass ich meine Schwierigkeiten habe, Mechaniken auswendig zu lernen und viel Zeit in einen einzigen Kampf zu investieren, nur um dann irgendwann mal den Boss zu bezwingen. Mir macht das einfach keinen Spaß.

Das Problem bei Crimson Desert ist, dass ich hier nicht einfach die Schwierigkeit herunterschrauben kann, wenn ich merke, dass ich in einem Bosskampf nicht weiterkomme. Im schlimmsten Fall kann das dazu führen, dass ich das Spiel irgendwann mal abbrechen muss, weil ich nicht mehr in der Story fortfahren kann, da dazu ein bestimmter Gegner bezwungen werden muss.

Deshalb schwanke ich gerade, das Spiel erst gar nicht anzufangen. Ich habe noch die Hoffnung, dass es irgendeine Mechanik gibt, die es einem erlaubt, die Schwierigkeit durch andere Einflüsse künstlich zu senken. Wenn ich mir beispielsweise durch andere Gegner eine krasse Ausrüstung zusammenfarmen kann, mit der der Boss um einiges leichter zu bewältigen ist, hätte ich damit kein Problem.

Als Beispiel: In Elden Ring ist es so, dass man sich durch einige Items und Helferlein krasse Vorteile verschaffen kann, die die Bosse etwas leichter machen. An den stärksten Gegnern wird man vermutlich trotzdem verzweifeln. Bei den vorherigen Feinden könnten die Items allerdings schon das kleine bisschen ausmachen, das fehlt, um einen Gegner zu bezwingen.

Sollte es aber tatsächlich so sein, dass die Ausrüstung gar keinen so krassen Einfluss auf die Schwierigkeit hat, werde ich Crimson Desert leider den Rücken kehren müssen. Gerade bei Story-getriebenen Spielen fände ich es echt schade, wenn ich nicht die komplette Geschichte erleben kann, einfach nur, weil ich zu unfähig bin, Mechaniken auswendig zu lernen.

Wie seht ihr das? Gehören für euch in einem Rollenspiel mehrere Schwierigkeitsgrade dazu oder nehmt ihr einfach das, was das Spiel euch bietet? Schreibt es mir gerne in die Kommentare!

Unser MMORPG-Experte Karsten hat sogar noch mehr Gründe gefunden, die potenzielle Spieler eventuell enttäuschen können. Informiert euch am besten also vorab, ob Crimson Desert etwas für euch sein könnte: 6 Gründe, warum euch Crimson Desert trotz des Hypes enttäuschen könnte