Crimson Desert: Die wichtigsten Dinge, die ihr vor dem Kauf auf Steam, PS5 oder Xbox wissen müsst

Crimson Desert erscheint am 19. März 2026 für PC, PS5 und Xbox Series und kostet mindestens 69,99 Euro. MeinMMO fasst euch die wichtigsten Faktoren zusammen, die eure Kaufentscheidung beeinflussen könnten.

Bereits die Preview-Version von Crimson Desert machte klar: Es gibt einige gute Gründe, sich auf das neue Open-World-Abenteuer von Pearl Abyss (Black Desert) zu freuen. Genauso lassen sich aber auch potenzielle Gründe finden, warum das Action-Adventure mit RPG-Elementen euch am Ende enttäuschen könnte.

Neben diesen, vor allem spielerischen, potenziellen Stärken und Schwächen können sich aber auch noch weitere Faktoren auf den Kauf von Crimson Desert auswirken. Kann man sich die knapp 70 Euro sparen, weil das Spiel vom Release-Tag an Teil eines Abo-Services ist? Kommen nach dem Kauf versteckte Kosten auf euch zu? Und wie viel Spiel bekommt man fürs Geld?

In diesem Artikel beantwortet euch MeinMMO die wichtigsten Dinge, die ihr vor dem Kauf von Crimson Desert wissen müsst. Über die Inhaltsangabe springt ihr zu den für euch wichtigen Abschnitten:

PC, PS5, Xbox – welche Plattform soll es sein?

Crimson Desert erscheint weltweit zeitgleich für PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S, Steam (PC & Mac), Epic Games Store, Mac App Store und GeForce NOW. Los geht’s für alle Käufer am 19. März 2026 um 23 Uhr unserer Zeit.

Wer sich eine physische Version für die Konsolen vorab besorgt, hat keinen Vorteil, da es einen Schutz gibt, um vorzeitiges Spielen zu verhindern. Ein Vorab-Download ist ab dem 17. März 2026 um 23 Uhr auf Steam sowie in den Stores von PlayStation und Microsoft möglich. Eine Online-Verbindung benötigt ihr für die Ersteinrichtung und den Download des Day-1-Patches, nicht fürs Spielen.

Das ist noch wichtig für die Wahl der Plattform:

Beachtet, dass es bisher kaum Gameplay aus den Konsolen-Versionen von Crimson Desert gibt, und die Erfahrungsberichte, die wir haben, stammen von der PS5 Pro. Hinter der normalen PS5 sowie der Xbox gibt es noch ein großes Fragezeichen. Mehr dazu hier: Crimson Desert auf PS5: Endlich gibt es echtes Gameplay von Experten, doch eine Info fehlt weiterhin