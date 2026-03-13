Crimson Desert auf PS5: Endlich gibt es echtes Gameplay von Experten, doch eine Info fehlt weiterhin

Crimson Desert auf PS5: Endlich gibt es echtes Gameplay von Experten, doch eine Info fehlt weiterhin

Die bekannten Experten von Digital Foundry durften einen umfangreichen Blick auf die PS5-Pro-Version von Crimson Desert werfen. Zur normalen PS5-Version fehlen weiterhin Informationen.

Entwickler Pearl Abyss hat mittlerweile die offiziellen Specs für die PS5-Version veröffentlicht und damit einige Details gezeigt. Doch bisher fehlten noch handfeste Informationen rund um die Konsolen-Fassung.

Was wurde jetzt getestet und wer durfte testen? Nun durfte das Team von Digital Foundry sich das Action-Adventure auf der PS5 Pro ansehen. Digital Foundry ist bekannt für seine umfangreichen Spiele-Tests und gilt als renommiert in seinem Bereich.

Wichtig ist jedoch, dass sie von Pearl Abyss nur die Pro-Version testen durften. Von der normalen PS5 ist nirgendwo die Rede. Hier warten wir immer noch auf handfeste Informationen, wie gut das Spiel am Ende auf der normalen PS5 läuft.

Crimson Desert ist „auf jeden Fall ein phänomenales Erlebnis.“

Was loben die Experten? Die Tester loben, dass Crimson Desert auf der PS5 Pro richtig schick aussehe und obendrein mit einem Detailreichtum ausgestattet sei, wie man das von der PS5 Pro nicht erwartet habe:

Pearl Abyss sorgt zudem für noch mehr Detailreichtum, indem es Displacement-Mapping in einem Ausmaß einsetzt, das ich so noch nie gesehen habe, um Tiefe innerhalb der Texturen zu simulieren, wodurch jeder Stein und jeder Ziegelstein in allen Details zur Geltung kommt.


Sowohl Balance als auch der Qualitäts-Modus machen laut Testern einen guten Eindruck und liefern eine stabile Framerate, ohne auf viele Details verzichten zu müssen. Die versprochenen Frameraten werden laut Testern erreicht: 60 FPS im Performance-Modus, 40 FPS bei Balance und 30 FPS in Qualität.

Insgesamt fällen die Tester ein positives Ergebnis zu der PS5-Pro-Version. So schreiben sie in ihrem Blog: „Für Besitzer einer PS5 Pro bietet Crimson Desert auf jeden Fall ein phänomenales Erlebnis.“

Das offizielle Video von Digital Foundry haben wir für euch eingebunden. Das Video ist auf Englisch, aber die Eindrücke könnt ihr im Video sehen:

Frameeinbrüche bei reichlich Chaos und ein paar technische Baustellen

Wo gibt es auf der PS5 Pro Probleme? Probleme mit der Performance gibt es vor allem dann, wenn viel los ist. Als Beispiel nennt der Tester die Schlacht um Bughill, der sich beim Gunlore Outpost befinden soll. Hier sacken die FPS dann deutlich in den Keller und liegen bei 36/37 FPS.

Aktuell soll es obendrein noch ein paar Probleme mit VRR geben. Da es offiziell keine Unterstützung für Low Frame Rate Compensation (LFC) gibt, soll es auf der PS5 Pro laut Experten immer wie zu deutlichem Screen-Tearing kommen. LFC ist eine Funktion von VRR und soll das in der Regel verhindern und stark einbrechende Bildraten abfedern.

Die Experten verweisen aber darauf, dass die PS5 Pro das Feature offiziell unterstützen soll und hoffen daher auf eine Verbesserung mit einem zukünftigem Patch. Pearl Abyss könnte diese Funktion daher noch nachreichen.

Ein weiteres Problem, welches immer wieder auftritt und ihr im Video sehen könnt: übermäßig starkes „Pop-in“ von Details im Spiel. Teilweise werden Details oder Inhalte erst nachgeladen, wenn man nah genug herankommt. Das kann durchaus das Eintauchen in die Spielwelt, kurz Immersion, stören.

Welche Informationen fehlen? Digital Foundry hat die Version für die PS5 Pro zur Verfügung gestellt bekommen. Eindrücke zur Performance auf der normalen PS5 gibt es weiterhin nicht – eine Information, auf die aber viele Spiele warten. So schreibt ein User unter dem Video mit mehr als 2.000 Upvotes: „Ich warte geduldig auf die grundlegende PS5-Analyse.“

Crimson Desert ist ein Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen und Open World. Es kommt von den Entwicklern von Black Desert und soll 2026 erscheinen. Wir von MeinMMO verraten euch alles zum Release-Datum, den Editionen, den Trailern und mehr: Crimson Desert: Alles zu Release, Plattformen, Editionen & Multiplayer in der Übersicht

