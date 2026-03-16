Kann man Crimson Desert offline spielen? Die Entwickler verraten die Antwort

Vor dem Release von Crimson Desert haben die Entwickler noch einige wichtige Fragen aus der Community beantwortet. Dabei gehen sie auch auf die Frage nach einem Offline-Modus ein.

Wie steht es um den Offline-Modus von Crimson Desert? In ihrem neuen FAQ-Beitrag auf crimsondesert.pearlabyss.com haben die Entwickler über den Offline-Modus von Crimson Desert gesprochen.

Dort erklären sie, dass Crimson Desert zwar einen Offline-Modus hat, es aber eine Einschränkung gibt, die es zu beachten gibt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Crimson Desert sehen:

Offline-Modus mit Einschränkung

Wie funktioniert der Offline-Modus? Der Offline-Modus von Crimson Desert ist verfügbar und lässt die Spieler jederzeit offline spielen. Doch beim allerersten Start muss Crimson Desert mit dem Internet verbunden sein, sonst funktioniert es nicht.

So ist es denkbar, dass dies zum Kopierschutz von Crimson Desert gehört und die Entwickler sicherstellen wollen, dass die Kopie des Spiels auch legal erworben wurde.

Bereits eine Woche vor dem Release konnten glückliche Spieler physische Versionen des Titels erhalten. Aber auch diese waren von den Entwicklern so gesperrt worden, dass kein Frühstart des Titels möglich war. Dies bestätigt wohl nochmal die Existenz des zwingenden Onlinestarts zu Beginn.

Außerdem planen die Entwickler auch Patches und Updates, um Bugs zu beheben und die Performance zu verbessern, wenn der Titel startet. Auch dafür wird eine Internetverbindung benötigt.

Was haben die Entwickler noch beantwortet? In ihrem Beitrag haben die Entwickler auch über die Verbindung zwischen dem PC und den Konsolen gesprochen. Selbst wenn ihr das Spiel auf beiden Geräten kauft, könnt ihr keine Verbindung herstellen und es gibt entsprechend kein Cross-Saving.

Der Spielstand auf dem PC bleibt dort und der auf eurer Konsole eben auch. Bestätigt ist allerdings bereits, dass Crimson Desert euch auch am PC mit einem Xbox- oder DualSense-Controller spielen lässt. FSR und DLSS werden zudem nur auf dem PC und MAC unterstützt.

Ihr könnt Crimson Desert offline spielen, müsst es aber einmal online gestartet haben, damit alles funktioniert. Der Umfang von Crimson Desert ist unglaublich, entsprechend gehen auch viele Features einfach unter: 12 Features aus Crimson Desert, die ihr wahrscheinlich übersehen habt