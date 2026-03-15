12 Features von Crimson Desert, die ihr bislang wahrscheinlich übersehen habt

In Crimson Desert stecken unfassbar viele Systeme, Features und Inhalte. So viele, dass ihr einige bislang wahrscheinlich noch gar nicht wahrgenommen habt. Oder kennt ihr diese schon … ?

Wir hatten euch in einem anderen Artikel bereits die 4 Kern-Features von Crimson Desert vorgestellt, die eure Spielerfahrung ab dem 19. März 2026 auf PC, Xbox und PS5 ziemlich sicher am meisten beeinflussen werden. Flankiert werden diese essenziellen Säulen im neuen Open-World-Abenteuer von Pearl Abyss von zahlreichen weiteren Systemen, Features und Inhalten.

Dieser schiere Umfang an Optionen und Möglichkeiten erinnert nicht von ungefähr an das MMORPG-Genre. Crimson Desert war zuerst als Ergänzung von Black Desert gedacht und sollte daher ebenfalls ein Online-Rollenspiel werden.

Aufgrund der enormen Größe von Crimson Desert und der erschlagenen Zahl an Inhalten könnte euch in der bisherigen Berichterstattung eventuell das eine oder andere spannende Detail durch die Lappen gegangen sein. Um genau diese Details soll es im Folgenden geben. Welche kleinen Features von Crimson Desert habt ihr noch entdeckt?

Freundlich sein lohnt sich

In der Spielwelt von Crimson Desert könnt ihr offenbar mit so ziemlich jedem NPC interagieren und sie mindestens grüßen, ab und an mit diesen aber auch sprechen und einigen sogar Geschenke oder Spenden überreichen.

Auf die Art steigert ihr euren Ruf bei den hiesigen Bewohnern, wodurch diese euch vielleicht Hinweise auf nahe Geheimnisse verraten, weniger Geld für Handelswaren verlangen oder besondere Missionen zur Verfügung stellen.

Ihr könnt aber nicht nur zu den NPCs freundlich sein, sondern auch zu Tieren wie Hunden. Mit Streicheleinheiten und etwas Futter steigert ihr auch bei diesen den Ruf. Was wohl passiert, wenn ein Vierbeiner zu einem Freund wird?

Lohnt sich auch böse sein?

Klar ist: Ihr könnt die Bewohner von Pywel beklauen, braucht dafür aber eine Diebesmaske. Nur mit dieser lassen sich die Besitztümer der NPCs einsacken. Es gibt sogar Hehler, die euch geklaute Kutschen oder Nutztiere abkaufen.

Doch Vorsicht: Wenn ihr euch erwischen lasst, kann sich das negativ auf euren Ruf auswirken, zudem steigt durch Verbrechen der Fahndungslevel, bis jemand auf euch ein Kopfgeld aussetzt. Wenn ihr mit aktivem Kopfgeld geschnappt werdet, landet ihr für kurze Zeit im Knast und müsst eine Strafe zahlen, die Höhe ist abhängig von euren Taten.