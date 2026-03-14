Die Entwickler von Crimson Desert haben den Frühstart für Käufer von physischen Kopien ihres Titels verhindert, und das könnte auch bei GTA 6 wichtig werden.

Schon seit es Spielekonsolen gibt, wollen Gamer möglichst früh in den neuesten Hype-Titel hineinschauen. Während es früher noch lange Warteschlangen vor den Verkaufsgeschäften gab, hat sich der Hype inzwischen verlagert. Heute versuchen Spieler, sich alle möglichen Guides und Videos schon vor Release anzuschauen, um möglichst gut zu starten.

Ein Trick, früher loslegen zu können, war es bislang jedoch einfach, eine physische Kopie des Titels zu kaufen. Oft schicken die Händler den Titel dann einige Tage vor Release schon los, einfach weil sie wissen, dass die Kundschaft es gar nicht gern hat, wenn die CD erst nach Release eintrifft.

So gibt es vor den Releases oft schon den ein oder anderen Leak von Gamern, die schon zocken können, obwohl andere noch warten müssen. Doch genau das hat Crimson Desert jetzt verhindert.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Crimson Desert sehen:

Kein Frühstart mehr

Wie hat Crimson Desert das gelöst? Die Entwickler von Crimson Desert haben ihre physischen Kopien mit einem Schutz vor Frühstart versehen. Wie ein Nutzer auf X.com zeigt, der schon jetzt eine Kopie erhalten hat, haben die Entwickler einen Schutz eingebaut, der den Frühstart verhindert.

Beim Start des Spiels ploppte bei ihm die Meldung auf: „Bitte habt noch etwas Geduld, bis euer Abenteuer beginnt. Am 19. März um 22:00 Uhr UTC beginnt der Kampf um den Schutz von Pywel.“ Er konnte also nicht früher starten und auch nichts weiter machen.

Wie reagieren die Spieler darauf? Die Spieler sind gemischter Meinung über die Methode der Entwickler. Auf X.com ärgert sich etwa Nutzer @show_desk2k darüber, dass nicht das komplette Spiel auf der Disc ist, sondern noch ein Teil heruntergeladen werden muss. Auch das „Always-on“ stört ihn.

Andere auf Reddit hingegen halten es für richtig, dass alle zur selben Zeit starten können. Für sie sollten sich sogar andere Entwickler ein Beispiel an der Einblendung nehmen, so zum Beispiel Rockstar.

Ein Modell für GTA 6

Kommt das auch für GTA 6? Ob die Entwickler von GTA 6 den gleichen Schritt gehen wie die Entwickler von Crimson Desert ist unklar. Seit dem Release von GTA 5, damals noch auf der PS3, hat sich viel verändert. So ist es denkbar, dass man die Leaks zum Spiel so weit reduzieren möchte, wie es nur möglich ist.

Auch die Fans sind an Bord. Auf Reddit diskutieren sie die Möglichkeit und finden es allgemein nur gerecht, wenn alle zeitgleich starten dürfen. So schreibt Reddit-Nutzer Mr-Rocafella:

Die größte Videospielveröffentlichung aller Zeiten? Check. Leaks um jeden Preis verhindern? Check. Eine leicht umsetzbare Strategie, um einen vorzeitigen Zugriff zu verhindern? Check. Nachdem ich „Crimson Desert“ gesehen habe und die Probleme mit dem YouTube-Trailer bei Rockstar mitbekommen habe, würde mich das überhaupt nicht überraschen.

Ob sich Rockstar Games wirklich an dem Release von Crimson Desert orientiert, ist unklar. Unwahrscheinlich ist es jedoch nicht, schließlich ist der Hype um die Geschichte enorm und könnte durch Leaks eine Woche vor dem Release durchbrochen werden. Wann es Neuigkeiten zu GTA 6 gibt, erfahrt ihr hier: Chef von GTA 6 verrät, wann es endlich losgeht und wann wir mir Trailer 3 rechnen können