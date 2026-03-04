Crimson Desert: Game Pass – Ist das Spiel im Abo enthalten?

Crimson Desert: Game Pass – Ist das Spiel im Abo enthalten?

Crimson Desert erscheint für verschiedene Plattformen – darunter auch PC und Xbox Series X|S. Spieler fragen sich deshalb, ob das Spiel auch in den Game Pass kommen wird.

Viele Spieler vertrauen mittlerweile auf den Game Pass von Microsoft, wenn es darum geht, spannende Titel zum Release im Abo zocken zu können und damit nicht den Vollpreis zahlen zu müssen. Immerhin kommt die Standard-Variante von Crimson Desert für den Preis von 69,99 € daher, weshalb sich auch hier viele fragen, ob das Spiel zum Launch im Gamepass enthalten sein wird.

Wir erklären euch, wie die Chancen dafür stehen.

Crimson Desert und der Game Pass – Das müsst ihr wissen

Kommt Crimson Desert in den Game Pass? Nein, zum Release am 19. März 2026 wird Crimson Desert nicht Teil des Game Pass sein. Es ist aber wahrscheinlich, dass es den Titel irgendwann im Abo gibt. Denn Crimson Desert ist bereits für den „Play Anywhere“-Support von Microsoft bestätigt. Und immerhin war Black Desert, der Vorzeigetitel von Entwickler Pearl Abyss, bis zum 31. August 2023 auch Teil des Game Pass.

Offiziell bestätigte Pläne dafür gibt es aber nicht. Ob und wann der Titel also wirklich in den Game Pass kommt, ist derzeit nicht klar. Ihr müsst also zum Release leider in die Tasche greifen und das Spiel außerhalb des Abos kaufen, um es spielen zu können. Besitzt ihr mehrere Geräte der Microsoft-Familie, kann sich das dank „Play Anywhere“ aber auch sehr lohnen.

Was bedeutet der „Play Anywhere“-Support? Play Anywhere bedeutet, dass ihr das Spiel nur einmal kaufen müsst und es dann sowohl auf PC, Xbox-Konsole und unterstützten Handheld-Konsolen spielen könnt und euren Fortschritt behaltet. Alle Erfolge, Inhalte und Speicherstände werden dabei zwischen allen Geräten nahtlos synchronisiert.

Am 19. März 2026 ist es so weit und mit Crimson Desert geht das ambitionierte Action-Adventure von den Machern von Black Desert an den Start. Dabei bietet das Spiel einen massiven Umfang an verschiedenen Inhalten, Features und einer riesigen Open World. MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz zeigt euch 6 Gründe, die euren Hype weiter anheizen werden: 6 Gründe, warum ihr euch auf Crimson Desert freuen solltet

