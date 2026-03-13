Kämpfe in Crimson Desert sind leicht zu erlernen, schwer zu meistern – So steuert sich der schwertschwingende Wrestler

Auf den Kämpfen liegt in Crimson Desert ein großer Schwerpunkt. MeinMMO hat möglichst viele Infos aus dem Preview-Event gesammelt, um euch im Detail zu erklären, wie das actionreiche Gekloppe funktioniert und welche Tasten des Controllers ihr quälen müsst.

Warum sind die Kämpfe wichtig? Auf den kämpferischen Konflikten liegt in Crimson Desert ein starker Fokus. Die gute Nachricht: Hinter dem Action-Adventure stehen die Entwickler von Black Desert. Das MMORPG gehört zu den Genre-Vertretern mit den besten Action-Kampfsystemen.

Diese Erfahrung scheint sich auf Crimson Desert zu übertragen. Bereits in den Trailern wirken die Gefechte wuchtig und vielschichtig. Dieser positive Ersteindruck bestätigte sich bei verschiedenen Anspiel-Events. Doch torpediert eine der wohl größten Schwächen von Crimson Desert den Spielspaß in den Kämpfen: die komplexe sowie unintuitiv belegte Steuerung.

MeinMMO hat möglichst viele Infos aus dem Preview-Event gesammelt, um euch im Folgenden im Detail zu erklären, wie das actionreiche Gekloppe funktioniert und welche Tasten des Controllers ihr quälen müsst. So könnt ihr hoffentlich schon im Vorfeld der Veröffentlichung entscheiden, ob euch die Kämpfe Spaß machen könnten oder ob euch die Steuerung zur Verzweiflung treiben wird.

Einfach zu erlernen …

Wie kämpfe ich in Crimson Desert? Auf den ersten Blick erinnert das Kampfsystem von Crimson Desert an die Kämpfe aus der Batman-Arkham-Reihe oder den jüngsten Spider-Man-Spielen von Sony. Bereits mit der wiederholten Nutzung eures schwachen Angriffs (RB, vordere rechte Schultertaste) initiiert ihr toll inszenierte Angriffskombinationen.

Kliff schlägt dann beispielsweise mehrfach mit seinem Schwert auf einen Gegner ein, durchbricht seine Verteidigung, tritt diesem die Füße unterm Hintern weg und schmettert das Opfer dann mit einem Wurf auf den Boden. Ein Knopf, sehr viel Wirkung. So erzielt jeder Einsteiger früh erste Erfolgserlebnisse.

Diesen simplen Standard ergänzt ihr dann nach und nach:

mit RT (hintere rechte Schultertaste) löst ihr einen starken Angriff aus

mit Aktionstaste B rollt ihr aus dem Gefahrenbereich, für ein Ausweichen drückt ihr B zweimal

mit X könnt ihr springen

mit Y löst ihr trotz Waffe unbewaffnete Angriffe aus, Y gedrückt halten resultiert in einem mächtigen Tritt

über LT (hintere linke Schultertaste) zielt ihr mit eurer Fernkampfwaffe und löst auch den Schuss aus (einfach die Taste loslassen)

mit LB (vordere linke Schultertaste) hebt ihr den Schild von Kliff und blockt Angriffe ab oder richtet euch auf einen Gegner aus – wenn ihr im richtigen Moment LB drückt, pariert ihr feindliche Angriffe sogar und eröffnet euch so eine starke Möglichkeit für Gegenangriffe

wenn ihr einen anvisierten Gegner fest ins Ziel nehmen möchtet, drückt ihr auf dem linken Steuerkreuz nach unten

mit Steuerkreuz rechts heilt ihr euch mit Nahrungsmitteln (wenn vorhanden)

Hier seht ihr bereits, dass die Belegung von Crimson Desert an einigen Stellen vom Genre-Standard abweicht, etwa beim Anvisieren von Feinden (liegt oft auf L3, also den linken Analogstick reindrücken) oder dem Abfeuern von Fernkampfwaffen (macht man normal häufig über eine zweite Schultertaste). Dennoch lässt sich dieses Basis-Set an Manövern recht schnell lernen.

Das offizielle Steuerungsschema aus dem Spiel für Controller und Tastatur seht ihr beispielsweise hier auf Reddit:

… schwer zu meistern

Eure Basisangriffe erweitert ihr im Laufe der Zeit durch immer neue Fertigkeiten, die ihr mit einer Kombination an Tasten auslöst. Hier eine Auswahl von Skills, die im Zuge des Preview-Events bereits genutzt worden sind:

Mit LB und RB reflektiert ihr mit eurer Klinge Licht, wodurch ihr im Kampf nahe Gegner blenden oder verborgene Schwachstellen aufdecken könnt.

Über LB und RT löst ihr einen Schildschlag aus. RB und RT ist wiederum ein Drehhieb, mit dem man Gegner wegschleudern kann.

Mit dem richtigen Talent kann Y gedrückt halten zu einem spektakulären Dropkick führen.

Wenn ihr coole Wrestling-Würfe im Kampf einsetzen möchtet, könnt ihr verschiedene Manöver etwa mit X und A oder Y und B auslösen – Street Fighter lässt grüßen.

Mit RB und Y löst ihr einen Stoßangriff nach vorn aus, der Blutung verursacht. Für RB und A könnt ihr wiederum einen Wirbelhieb erlernen.

Mit RB und X lässt euch ein Talent gezielt über einen anstürmenden Gegner hüpfen.

Mit L3 löst ihr den Zelda-esken Greifhaken aus, der anfangs im Kampf keine Hilfe ist. Durch Talente könnt ihr diesen jedoch so verbessern, dass ihr Gegner packen und zu euch ziehen oder zu einem entfernten Feind springen könnt.

Kombinationen aus RT und A, B, Y oder X können gelernte Elementarangriffe entfesseln.

Mit R3 löst ihr die sogenannte Kraftfaust aus, ein Energieangriff, der die Verteidigung des Ziels verringert.

Viele dieser Manöver und Talente lassen sich über den Talentbaum noch verbessern beziehungsweise erweitern. Fernkämpfer erhalten etwa einige Fertigkeiten, die sich beim Zielen, also in Kombination mit LT, auslösen lassen. Oder ihr lasst nach dem Stoßangriff noch eine weitere Attacke sowie einen Griff folgen.

Hier seht ihr einen der Bosse aus Crimson Desert:

Und dann sind da ja auch noch die …

… Gegner! In Crimson Desert bekommt ihr es häufig mit Horden von Feinden zu tun, die euch im Nahkampf attackieren oder aus der Distanz auf euch feuern. Eure Skills sind mächtig genug, um damit klar zu kommen, doch habt ihr in den hektischen Scharmützeln wohl nur selten Zeit, um darüber nachzudenken, wie die eine Angriffskombination nochmal ging.

Die Bosse sind dann wahrscheinlich noch mal ein ganz anderes Kaliber. Bereits in den ersten Stunden bekamen es die Preview-Spieler mit diversen Fieslingen zu tun, die besondere Fähigkeiten besitzen und eine bestimmte Strategie belohnen. So kann es beispielsweise helfen, eine Schwachstelle mit einer bestimmten Schadensart gezielt anzugreifen.

Die voraussichtlichen Stärken von Crimson Desert und potenzielle Spielspaßbremsen:

Wie schwer ist Crimson Desert?

Das lässt sich vor dem finalen Test nicht genau sagen. Klar ist, dass es nur einen Schwierigkeitsgrad gibt. In Kombination mit der komplexen Steuerung könnte das hier und da für Frust sorgen. Wer die Credits am Ende sehen möchte, muss sich zumindest durch die Story-Herausforderungen durchbeißen.

