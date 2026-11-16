GTA 6: Anzahl und Dauer der Storymissionen stehen fest, doch wer wirklich alles schaffen will, muss das Vierfache einplanen

Kurz vor dem Release von GTA 6 spülen neue Informationen von Spielenden an die Öffentlichkeit, ebenso wie Genaueres rund um Missionen und Spieldauer.

Wie lange wird die Story von GTA 6 dauern? Laut Insider Gaming, die Informationen von Personen erhalten haben, die tatsächlich wissen sollen, wie lang das Spiel sei, werden etwa 50 Stunden benötigt, um die Kampagne von GTA 6 durchzuspielen.

Diese 50 Stunden beziehen sich auf das Durchspielen von genannten 100 Missionen, die auf 5 einzelne Kapitel aufgeteilt seien.

Die Missionen seien unterschiedlich lang, außerdem haben die individuellen Fähigkeiten der Spielenden Einfluss darauf, wie flott man ist, allerdings sollen die 50 Stunden der allgemein akzeptierte Durchschnittswert sein.

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Die gesamte Story sei trotzdem ein Bruchteil des gesamten Spiels

Was kann man zur gesamten Spieldauer erwarten? Rob Nelson, Co-Studiochef von Rockstar North, hat der New York Times bereits mitgeteilt, dass er für seinen Spieldurchlauf um die 80 Stunden benötigt habe, wobei er die Hauptstory durchgespielt und einige optionale Ziele miteinbezogen habe, die Auswirkungen auf die Handlung umfassen.

Dem kann entnommen werden, dass die 50 Stunden eine Art Storygrind voraussetzen, ein entspannteres Spielerlebnis mit mehr NPC-Interaktionen, Nebenmissionen und Umgebungserkundungen auf etwa 80 Stunden hinauslaufen.

Wer GTA 6 zu 100 % durchspielen will, um sich eine Platin-Trophäe zu sichern, soll laut den Informanten von Insider Gaming mit etwa 200 Stunden rechnen. Das vollständige Erreichen aller Trophäen ist jedoch auch mit etwas Glück und Zufall verbunden, da man auch alle Lebewesen von Leonida entdecken muss, die von RNG-basierten Faktoren abhängig seien.

Wie findet ihr die neue Information? Und seid ihr jemand, der schnell die Story durchspielt, oder der probiert, so viel mitzunehmen wie nur möglich? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Eines der Lebewesen aus GTA 6 muss nicht in den Sumpfgebieten von Leonida aufgespürt werden, sondern hat es in eine eigene Wohnung geschafft. Sein Leben und den Alltag mit seinen Freunden kann man im Spiel in einer eigenen Serie verfolgen: GTA 6 zeigt ersten Trailer für In-Game Alligator-Cartoon „Macca & Friends”