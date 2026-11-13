GTA 6 zeigt ersten Trailer für In-Game Alligator-Cartoon „Macca & Friends”

Das mehr oder weniger inoffiziell offizielle Maskottchen von GTA 6, Macca, der pinke Alligator, hat nun den ersten Trailer zur Ingame-Serie „Macca & Friends” erhalten.

Was wurde veröffentlicht? Der X-Account von DiscussingFilm hat exklusiv den ersten Trailer zu MACCA & FRIENDS aus GTA 6 veröffentlicht.

Dieser zeigt den pinken Alligator Macca und seine Freunde, darunter eine Seekuh, eine Krabbe, ein Flamingo, die Sonne und … ein Mann, wie sie unterschiedliche Dinge unternehmen:

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