Strandbar in Florida zeigt 10 neue Screenshots aus GTA 6 und einen Storyhinweis obendrauf

Eine Bar in Key Largo, Florida, zeigt neue Screenshots zu GTA 6, aber auch ein paar Zeitungsausschnitte, die einen Hinweis auf eine potenzielle Storymission liefern.

Was offenbart die Bar? Neue Screenshots zu GTA 6 sind auf X aufgetaucht und zwar in einer echten Strandbar, dem Caribbean Club in Key Largo, Florida, die zum Anlass des Releases in „The Rusty Anchor“ aus GTA 6 umgebaut wurde. Die Hütte konnte man bereits in Screenshots und Trailern zum Spiel sehen.

Ein Fan hat die Bar besucht und Fotos veröffentlicht, in denen eingerahmte Screenshots aus dem Spiel zu sehen sind, die bisher nirgends veröffentlicht wurden, darunter:

Musiker, die im Rusty Anchor auftreten

Ein Sänger, der auch in einem anderen Screenshot zu sehen war

Drei Freunden, die zusammen für die Kamera posen

Besonders spannend: Neben den Fotos sind auch angepinnte Zeitungsausschnitte zu sehen, die einen Hinweis auf eine mögliche Storymission liefern: „Während sich die örtlichen Unternehmen auf Hurricane Roxy vorbereiten, betonen die Mitarbeiter des ‚Rusty Anchor‘, dass der Betrieb weiterlaufen wird.“

(Der Artikel befindet sich derzeit in Bearbeitung und wird fortlaufend aktualisiert.)