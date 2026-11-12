Ich bin zwar erst 27 Jahre alt, aber dank GTA 6 hatte ich meinen ersten Boomer-Moment 

GTA 6 hat es tatsächlich geschafft, MeinMMO-Redakteurin Caro so zu trollen, dass sie sich am frühen Morgen wirklich fragen musste: Bin ich alt geworden?

Als ich gestern Abend vor dem Zu-Bett-Gehen noch einmal ein bisschen am Handy gedoomscrollt habe, bin ich auf einen Clip gestoßen, der bei mir letztendlich zu einer bitterbösen und peinlichen Erkenntnis geführt hat.

Es handelte sich um einen Clip, in dem jemand aus dem Auto hinausfilmt, um ein paar der schicken Promo-Wagen aus GTA 6 aufzunehmen, die in Miami am Straßenrand mit ein paar Passanten stehen. „Schick“, dachte ich mir. Das Real-Life-Marketing von Rockstar ist ja sowieso krasser ausgeartet, als man sich damals während der Dürre gedacht hat.

Als ich dann jedoch heute Morgen erneut auf mein Handy schaute, stellte ich fest: Das ist nicht Miami, und das sind weder echte Menschen und Autos, noch handelt es sich um ein echtes Handyvideo. Es ist ein In-Game-Clip.

Er basiert zwar auf einer echten Aufnahme, allerdings habe ich wirklich geglaubt, es handle sich um echtes Bildmaterial:

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Video starten GTA 6 stimmt auf Pre-Load mit neuem Trailer ein Autoplay

Mein erster, böser Boomer-Moment, und das als Gen-Z-Gamerin

GTA 6 sieht einfach so geil aus, dass ich das allererste Mal wirklich dachte, das Gezeigte aus einem Videospiel sei real. Ich fühlte mich ein bisschen wie die Oma auf YouTube, die dachte, Autounfälle aus GTA 5 seien wahre News.

Ich musste mir heute Morgen eingestehen, dass ich von einem Videospiel verarscht wurde, und hab das auch erst geglaubt, als Rockstar den originalen Beitrag von onlyindade auf Instagram geliked und repostet hat.

Dort ist einem Fan sogar beim genaueren Betrachten etwas Besonderes ins Auge gefallen: Wer genau hinschaut, kann nämlich erkennen, dass am Straßenrand sowie in einer späteren Aufnahme die Mitfahrer des Autos zu sehen sind, die die Clips „filmen“. Und auch wenn es dann etwas undeutlich wird, könnte es sich durchaus um Lucia und Jason handeln.

Möglicherweise sind es Jason und Lucia, die die Clips filmen.

Ob es wirklich die beiden sind, kann man nicht sagen. Doch ich sehe, was der Instagram-Nutzer meint. Den Kommentar, dass nur Boomer nicht checken, dass es Videospiel-Footage ist, habe ich dabei natürlich gekonnt übersehen … das hab ich schon selbst realisiert.

Was haltet ihr von dem Clip? Wart ihr im ersten Moment auch so überrascht wie ich? Oder ich bin einfach wirklich der jüngste Boomer der GTA-Fanbase? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Was ich mindestens genauso spät realisiert habe wie die wahre Quelle des Clips, ist, dass ich mich wirklich dringend um meine PS5 kümmern musste, bevor GTA 6 erscheint. Das habe ich nun endlich nachgeholt und meine Erfahrung für euch festgehalten: Dank der 200 Gigabyte von GTA 6 habe ich meiner PS5 endlich etwas gegönnt, was längst überfällig war