GTA 6 hat sich wohl eines der coolsten Features aus Cyberpunk 2077 abgeschaut und könnte sogar noch einen drauflegen

GTA 6 zeigte neben Lucia und Jason einen weiteren Kandidaten, der seit dem Marketing-Start zum Spiel immer präsenter wurde: einen pinken Alligator. Der Charakter und seine Rolle im Game erinnern an ein Feature, das bereits Cyberpunk 2077 auf starke Weise umgesetzt hat. Und in GTA 6 könnte dies sogar noch besser werden.

Was ist das für ein Alligator? Die Rede ist von dem pinken Alligator Macca, der präsent auf verschiedenen Merchandise-Artikeln zu GTA 6 zu sehen ist, wie einem Shirt, als Element der Collector’s Edition oder als Figur.

Macca ist Teil der Ingame-Serie „Macca and Friends“, zu der bereits Werbebanner in Miami von Fans entdeckt wurden:

Macca & Friends Werbung in Miami (Quelle: Jakub_65 auf Reddit)

Die fiktive Serie scheint ebenso wie GTA 6 selbst in Vice City und Leonida zu spielen, mit Macca als Protagonisten und anderen Charakteren wie einer Seekuh, einem Flamingo, einer Krabbe, einem Mann und auch der Sonne als seinen Freunden.

Was zunächst wie eine Kinderserie für die jungen Bewohner von Leonida klingt, entpuppt sich jedoch auf den zweiten Blick als etwas, das vielleicht lieber von erwachsenen Zuschauern verfolgt werden sollte.

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Ein Cartoon mit pinkem Alligator ist weniger kinderfreundlich, als es klingt

Macca & Friends bietet zwar sprechende Tiere, einen blauen Himmel mit Sonnenschein und viele bunte Farben – allerdings lässt ein genaueres Betrachten erahnen, dass es sich hier eher um einen „Bojack Horseman in GTA“ handelt und weniger um eine Unterhaltung für Kinder. Darauf deutet einiges hin, bevor man überhaupt eine Folge sehen muss:

Macca ist ein Alligator, der gerne einen durchzieht und sich dabei einen Flamingo-Blood-Martini (wie der offizielle Rockstar-Store besagt) mit Flamingo-Fuß als Schirmchen-Ersatz gönnt.

Auch sein Kumpel Chunkee der Seekuh-Bulle ist zu sehen, wie er einen selbstgedrehten Joint oder Blunt raucht.

Wenn das Poster der Collector’s Edition zu der Serie gehört – wovon man aufgrund des passenden Artstyles ausgehen kann – werden dort weitere Inhalte geteast: Ein Flugzeug, das Drogenpakete abwirft Ein Rettungsschwimmer, der lieber Selfies macht als einer ertrinkenden Person im Wasser zu helfen Eine tanzende Frau an einer Palme anstelle einer Stange Ein gehotboxter Lowrider



Merch zu Macca & Friends aus der Collector’s Edition von GTA 6 (Quelle: Rockstar-Store)

Daher könnte die Serie in GTA 6 wilder und expliziter werden, als man zunächst erwartet. Es erinnert mit seiner Tonalität und seinem Format an ein absurdes Feature aus Cyberpunk 2077 – nur noch ausgefeilter.

Wie in Cyberpunk 2077, nur am anderen Ende des Gesetzes

Auch in Cyberpunk 2077 gab es eine Ingame-Serie namens „Safe & Sound“, die jedoch tatsächlich an die Kinder aus Night City gerichtet ist. Die Stadt aus dem anderen Open-World-Game ist mindestens genauso, wenn nicht sogar noch gefährlicher als GTAs Los Santos oder Vice City. Und deswegen soll ein Cop des NCPDs in der Form eines Hundes am Beispiel eines Mopses zeigen, wie man sich richtig verhält und was die Konsequenzen vom Missachten dieser Regeln wären. Das Ergebnis ist deutlich grafischer, als man einer Kinderserie zutrauen würde, und dementsprechend perfekt in der Welt von Cyberpunk 2077 eingebettet.

Hier eine kleine Kostprobe:

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So wie Safe & Sound die Lebensrealität in Night City zeigt, könnte auch Macca & Friends eine Satire ihrer eigenen Welt werden, in der sie existiert. Und womöglich noch umfangreicher als kurze Lernclips eines Hunde-Cops.

TV könnte in GTA 6 so relevant werden wie Radio

Bereits während des tieferen Einblicks und Gameplay-Reveals auf Netflix und YouTube ist zu sehen, dass Fernseher in GTA 6 verschiedene TV-Sender und dementsprechende Werbeclips und Sendungen beinhalten werden. Gut möglich, dass auf diese Weise auch Macca & Friends zu sehen sein wird.

Anhand der bereits gezeigten Details, der Aufmerksamkeit im Merch, dessen Shirts sogar im Game zu tragen sind, der vielen Charaktere und weil es sich eben um GTA 6 handelt, kann es durchaus sein, dass der Cartoon relevanter wird als nur ein Print.

Wenn dem TV die gleiche Liebe gewidmet wird wie den ausgiebigen Radiosendern, kann man sich vielleicht sogar auf eine ganze Serie freuen, die man ingame schauen kann. Das werden wir jedoch erst zum Serienstart herausfinden, der laut der Werbung in Miami auch rein zufällig am 19. November 2026 stattfinden wird.

Was haltet ihr von dem pinken Alligator? Hättet ihr Bock auf einen Cartoon wie Macca & Friends? Oder sind Animationsserien für Erwachsene nicht so euer Ding? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Wenn ihr Macca ganz schnuckelig findet, aber doch lieber mehr über die eigentliche Story rund um Jason und Lucia erfahren wollt, haben wir für euch zusammengefasst, was der zuletzt erschienene Launch-Trailer von GTA 6 über die Geschichte verrät: Der Launch-Trailer von GTA 6 sieht großartig aus, doch wer nur hinschaut, verpasst was