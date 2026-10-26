Weil sie wohl Lucia in GTA 6 ist, muss sie einen Großteil ihres Chats „übersehen“

Die Fanbase von GTA 6 hat wohl ihre reale Lucia Caminos aus dem Spiel entdeckt. Seitdem erhält sie immer mehr Aufmerksamkeit, so wie während eines Livechats, obwohl sie noch gar nicht über ihre Arbeit für das Spiel sprechen darf.

Wie sah dieser Livechat aus? Die Schauspielerin Manni L. Perez, die aufgrund ihres Aussehens und ihrer Stimme von vielen Fans als diejenige ausgemacht wurde, die wohl Lucia Caminos in GTA 6 porträtiert, ging dieses Wochenende auf Instagram live.

Während des Livestreams fluteten tausende Zuschauer ihren Chat (in einem Clip, der von @Licorn112 auf X gepostet wurde, sind es ca. 1.970), bei denen es sich anhand der Kommentare um einen Großteil von GTA-Fans gehandelt hat.

Trotzdem schaffte es die Schauspielerin, kein Wort über GTA 6 zu verlieren, was die Community beeindruckt, aber auch in ihrer Entdeckung bestärkt.

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Schauspielerin „übersieht“ gekonnt sämtliche Kommentare über GTA 6

Wieso spricht sie nicht über GTA 6? Trotz Kommentaren aus dem Chat wie „GTA VI in 4 Wochen!“, „Hallo Lucia“ und „IST DAS GAMEPLAY????“ geht die Schauspielerin auf keine Aussage bezüglich GTA 6 ein.

Wie der Podcast GTAVIoclock in Folge 141 berichtet, der bereits vor Release von GTA 5 Kontakt zu Rockstar habe, seien die GTA-Schauspieler daran erinnert worden, dass ein NDA bestünde. Dieser würde beinhalten, dass sie ihre Beteiligung an GTA 6 erst zum Release offiziell machen dürften.

Diese Information machte vor allem dann die Runde, als der Schauspieler Stephen Root in einem Interview (wie in einem Clip auf Reddit zu sehen) die Frage bestätigte, ob er einen Charakter in GTA 6 spiele.

Perez könnte sich aufgrund ihrer fehlenden Worte zu GTA 6 schlichtweg an besagtes NDA halten und all die Kommentare „übersehen“. Genau das zeigt Fans jedoch, dass sie mit ihrer Annahme, dass es sich bei ihr um die reale Lucia Caminos handelt, wohl richtig liegen.

Einen Clip des Livechats könnt ihr hier sehen:

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Bedenkt: Da die Schauspielerin ihre Beteiligung an GTA 6 weder bestätigt noch verneint hat, müssen wir uns für eine endgültige Sicherheit bis zum 19. November 2016 gedulden. Bis dahin ist die Sache noch nicht bestätigt.

Worüber spricht die Schauspielerin stattdessen? Perez spricht in dem Livechat darüber, dass die Annahme, dass sie reich oder sogar Millionärin sei, nicht korrekt sei:

Ich bin nicht reich, Leute. Tut mir leid. Es tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber ich bin nicht reich, ich bin kein Millionär. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich gehe immer noch selbst einkaufen. Ich koche immer noch selbst. Ich putze selbst. Ich wasche meine Wäsche selbst. Ich fahre einen kleinen gebrauchten Sedan und ich liebe ihn über alles.

Was haltet ihr von der Situation? Glaubt ihr auch, dass es sich bei Manni L. Perez um die Schauspielerin von Lucia handelt? Und wie ordnet ihr dieses Schweigen über GTA 6 ein? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Lucia Caminos ist neben Jason Duval eine der Protagonisten aus GTA 6 und auch im Launch-Trailer zu GTA 6 zu sehen. Der Trailer birgt jedoch mehr, als man dem ersten Blick entnehmen kann, wenn man nur genauer hinschaut … und hinhört: Der Launch-Trailer von GTA 6 sieht großartig aus, doch wer nur hinschaut, verpasst was