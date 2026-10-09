GTA 6: 7 Filme, die perfekt geeignet sind, um die Wartezeit zu überstehen

GTA 6 ist gar nicht mehr so weit von uns entfernt, trotzdem zieht sich die Zeit während des Endspurts für viele Fans besonders arg. Wer bereits vor dem Release ein bisschen das Leonida-Feeling spüren will, kann sich mit diesen 7 Filmen die Zeit verschönern.

GTA 6 ist ein Spiel, das bereits mit seinen ersten Trailern und Bildern deutlich vermittelt, in welche Welt man sich am 19. November 2026 verlieren kann: Strand und Meer, Urlaubsfeeling, Bikinis und Badehosen, protzige Wagen, Straßen voller (Möchtegern-)Dekadenz, teils zwielichtigen Geschäften, Nachtclubs und Party und das alles getränkt in einem großzügigen Schuss Florida.

Wer sich bereits auf GTA 6 freut, wird genau diesem Vibe entgegenfiebern. Auch wenn es nicht mehr lange dauert, kann der Endspurt oftmals am zähsten sein.

Genau dafür haben wir euch eine Liste mit Filmen zusammengestellt, die die Wartezeit mit der richtigen Stimmung für GTA 6 füllen.

Es handelt sich dabei um kein Ranking, sondern um eine kleine Filmsammlung, um euch mit Inspiration für eure Filmabende zu versorgen.

Video starten Das Intro der 80er-TV-Serie Miami Vice zeigt ein Bild, das sich viele andere Filme und Spiele zur Inspiration genommen haben Autoplay

Würdige Erwähnung als Extra: Miami Vice (1984–1989)

Als eine geschummelte 8. Erwähnung empfehlen wir euch „Miami Vice“, vor allem die 80er-TV-Serie, die einen besonders authentischen Stil besitzt, der auch in GTA 6 zu spüren sein wird. Wer Bilder der Serie mit bereits gezeigten Screenshots vergleicht, vor allem die des „Vintage Vice City Packs“, wird die Ähnlichkeiten sofort sehen: Pastellanzüge, schicke Wagen, Palmen, Art-Déco-Architektur und auch der 80er-Jahre-Soundtrack, der 1 zu 1 genauso in dem 40 Jahre älteren Soundtrack von GTA 6 Platz finden könnte.

Die Serie beschäftigte sich viel mit dem starken Kontrast des paradiesisch aussehenden Miamis, wo jedoch korrupte Cops, Drogenhandel und weitere kriminelle Aktivitäten gedeihen. Und das wird auch in GTA 6 eine große Rolle spielen: Rockstar versteckt die Story von GTA 6 direkt vor eurer Nase: Das haben die Trailer und der Netflix-Reveal verraten

Wer sich anstelle eines Films auch für eine Serie begeistern kann, sollte Miami Vice eine Chance geben, um den ultimativen Kick GTA 6 ins Gesicht zu erfahren.

Auf der nächsten Seite geht es dann auch mit unseren Filmempfehlungen los.