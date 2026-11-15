GTA 6 könnte mich nicht weniger interessieren – Hier sind 5 Alternativen, die ihr im November zocken könnt

Für MeinMMO-Autorin Johanna ist der November 2026 spieletechnisch ein ganz normaler Monat, denn der Release von GTA 6 interessiert sie nicht wirklich. In dieser Liste stellt sie euch Spiele vor, die ihr im November zocken könnt, wenn es euch auch so geht.

Mir ist durchaus bewusst, dass der Release von Grand Theft Auto 6 eines der größten Happenings in der Spielelandschaft ist. Das Meme XY vor GTA 6 kommt zu einem Ende und die nächsten Wochen wird alles voll von diesem Spiel sein. GTA 6 wird riesig, doch mich interessiert das Spiel tatsächlich kaum, denn ich bin mit dem Genre einfach nie wirklich warm geworden.

Ich bin mir sicher, dass ich damit nicht allein bin, und deswegen habe ich spannende Spiele-Releases im und um den November zusammengesucht, die auch gezockt werden wollen.

Ob GTA 6 doch noch etwas für euch ist, könnt ihr mit diesen Highlights aus einem der Trailer checken:

Video starten 10 bombastische Highlights aus der Gameplay-Premiere von GTA 6 Autoplay

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Release: 5. November 2026

5. November 2026 Plattformen: Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 Genre: Action-Adventure, Single Player

Der wohl größte Spiele-Release, der neben GTA 6 im November 2026 existiert, ist das Remake zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Spieler können in einer überarbeiteten Version für die Nintendo Switch 2 nochmals in Hyrule eintauchen.

Worum geht es? In Ocarina of Time muss Protagonist Link zum Deku-Baum und bekommt die Fee Navi zugewiesen. Mit ihr soll er die Prinzessin Zelda und Hyrule vor dem bösen Ganondorf beschützen. Dafür macht er sich auf die Suche nach 3 Steinen, um das Triforce zu bekommen, bevor Ganondorf es tut.

Dragon’s Dogma 2

Release: 22. März 2026 / 9. Oktober 2026

22. März 2026 / 9. Oktober 2026 Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X / S, Nintendo Switch 2

PC, PS5, Xbox Series X / S, Nintendo Switch 2 Genre: Action-RPG, Open World, Single Player

Zugegeben, der Release zu Dragon’s Dogma 2 ist schon etwas her. Um genau zu sein, über 2 Jahre. Vor kurzem, am 9. Oktober 2026, kam aber die Erweiterung Dark Arisen heraus. Wer also neu mit Dragon’s Dogma 2 anfangen oder aber einen neuen Run starten will, dem kommt der Release dieser Erweiterung ganz recht.

Worum geht es? Als Protagonist ist man in Dragon’s Dogma 2 der Erweckte, dessen Herz von einem Drachen gestohlen worden ist. Um das Herz zurückzubekommen, muss der Drache besiegt werden. An der Seite des Erweckten stehen die Vasallen, die den Spieler im Kampf und allgemein auf der Reise unterstützen.

Falls ihr neue Spiele-Releases auf Steam im Auge behalten wollt, hilft euch ein neues Feature weiter: der personalisierte Release-Kalender. MeinMMO-Autorin Linda Baumgartl hat den Kalender bereits ausgiebig genutzt:

Loftia

Release: 3. November 2026 (Early Access)

3. November 2026 (Early Access) Plattformen: PC

PC Genre: Cozy-MMO, Life Simulation, RPG

Wer statt Schießereien in Vice City lieber einen cozy Spielabend verbringen möchte, der ist bei Loftia genau richtig. In Loftia dürft ihr ein entspanntes Leben führen, aber nicht ganz allein. Einige Aktivitäten könnt ihr mit anderen Spielern gemeinsam abschließen.

Worum geht es? Die Spielewelt von Loftia ist über den Wolken und ist eine Art Zukunftsvision, in der Natur und Technologie miteinander verbunden sind. Auf diesen fliegenden Inseln bauen die Menschen gemeinsam eine nachhaltige Welt.

Falls ihr eine Meinung zu Loftia benötigt: MeinMMO-Redakteurin Jasmin hat schon einige Stunden in das Cozy-MMO gesteckt.

Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori-Akademie

Release: 12. November 2026

12. November 2026 Plattformen: Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 Genre: Echtzeit-Strategie, Puzzle, Action-Adventure

Auch Pikmin 4 lädt zu einer eher entspannten Atmosphäre ein. In dem 4. Teil der Reihe könnt ihr erneut die kleinen, pflanzenartigen Pikmin aus dem Boden ziehen und kommandieren. Der Release für Pikmin 4 fand schon 2023 für die Nintendo Switch statt, jetzt kommt die Edition für Nintendo Switch 2 heraus.

Worum geht es? Als neues Mitglied einer Rettungsmannschaft sollen die Spieler auf dem noch unerforschten Planeten PNF-404 Captain Olimar und seine Mannschaft retten. Mit dabei der Hund Otschin, den ihr reiten könnt, um beispielsweise Hindernisse zu überwinden.

World of Warcraft: Forever

Release: 5. November 2026

5. November 2026 Plattformen: PC

PC Genre: MMORPG

Mit WoW: Forever ging vor kurzem eine neue Variante des MMORPG-Klassikers an den Start. Das klassische Spielgefühl – die Vanilla-Ära – kommt in Forever wieder und findet in der altbekannten, aber in vielen Details auch überarbeiteten Welt von Azeroth statt. Wie im alten Original ist die Höchststufe 60. WoW: Forever bietet unter anderem über 1.000 neue Quests, 4 frische Zonen und mehrere unbekannte Dungeons.

Wenn ihr Hilfe bei den Klassen benötigt, hilft euch unser Guide weiter: WoW Forever: Klassen im Guide – Die Stärken und Schwächen aller 9 Klassen

Was haltet ihr von der Liste? Fallen euch noch weitere Spiele ein, die sich im November lohnen? Schreibt es uns in die Kommentare! Falls ihr euch noch weitere Spiele-Alternativen zu GTA 6 anschauen möchtet, dann hilft euch MeinMMO-Redaktionsleiterin Lydia weiter: Ich habe die Top-10 des Steam Next Fest getestet: Diese Spiele solltet ihr im Auge behalten