Ich nutze seit 4 Wochen ein neues Feature auf Steam, das mich schon einiges an Geld gekostet hat

Steam hat ein neues Feature, mit dem man noch leichter neue Spiele entdecken kann. MeinMMO-Autorin Linda Baumgartl nutzt es bereits seit der Test-Phase intensiv und ist begeistert.

Mit dem Steam-Update vom 23. Oktober 2026 wurde ein neues Feature veröffentlicht: der Persönliche Kalender. In einer praktischen Übersicht werden hier kommende Releases angezeigt, die für euch relevant sind.

Was im ersten Moment vielleicht langweilig klingt, war für mich ein echter Gamechanger. Seit etwa vier Wochen nutze ich das Feature ziemlich intensiv. Das hat mich zwar einiges an Geld gekostet, aber so richtig sauer kann ich deswegen nicht sein. Schließlich habe ich dafür auch ein paar tolle Spiele für mich entdecken können.

Vor der offiziellen Veröffentlichung letzten Freitag war der Persönliche Kalender knapp ein Jahr lang in den Steam Labs. Darüber testet Steam neue Features, die Nutzer freiwillig ausprobieren und bewerten können. Manchmal spielt Steam neue Funktionen auch experimentell an einen größeren Personenkreis aus. Es kann also sein, dass ihr den Persönlichen Kalender schon mal angezeigt bekommen habt. Erst jetzt wurde er jedoch zur dauerhaften Funktion.

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Spiele ganz nach meinem Geschmack

Wie funktioniert das Feature? Im Persönlichen Kalender werden euch Spiele angezeigt, die bald verfügbar sein werden oder vor kurzem veröffentlicht wurden. Habt ihr ein Spiel bereits auf der Wunschliste, wird es auf jeden Fall im Kalender erscheinen. Zusätzlich wird das Ganze durch weitere Empfehlungen ergänzt.

Das Tolle ist: das Empfehlungssystem basiert darauf, was ihr gerade besonders viel spielt.

Spiele, die ihr nur kurz angezockt und dann abgebrochen habt, zählen für den Algorithmus also kaum. Auch die berühmten Steam-Leichen, die in eurer Bibliothek versauern, sind ziemlich egal. Es zählt nur, was ihr auch tatsächlich viel spielt.

Die Empfehlungen sollen dabei täglich aktualisiert werden, damit auch euer aktuelles Spielverhalten optimal berücksichtigt werden kann.

Was ist die Neuerung? Spiele-Empfehlungen gab es auf Steam natürlich auch schon vorher. Das Besondere hier ist jedoch, dass der Persönliche Kalender Spiele auch unabhängig von ihrer Bekanntheit empfiehlt. Gerade neue Titel werden auf Steam sonst vor allem dann vorgeschlagen, wenn sie bereits viele Wishlists oder hohe Spielerzahlen in Demos aufweisen können. Nischenspiele kleiner Entwickler fallen da oft unten durch.

Wishlists und positive Bewertungen wirken sich zwar auch auf den Persönlichen Kalender aus. Durch den Fokus auf persönliche Interessen sollen die absoluten Zahlen jedoch weniger relevant sein. Ziel ist es, den Spielern eine gute Mischung aus beliebten Spielen und Nischentitel vorzuschlagen, die möglichst gut zum Spielverhalten passen.

Der Persönliche Kalender auf der Steam-Startseite Die ausführliche Version des Persönlichen Kalenders

Wo findet man den Kalender? Die kleine Version des Persönlichen Kalenders findet man meist direkt auf der Startseite, unter den Rabatten und Events. Für eine detailliertere Ansicht könnt ihr auf „Mehr entdecken“ gehen. Dort bekommt ihr noch mehr Empfehlungen angezeigt und könnt außerdem Filter einstellen.

Sollte der Kalender auf eurer Startseite fehlen, könnt ihr ihn auch über den Reiter „Empfehlungen“ oben links neben dem Suchfeld erreichen.

Funktioniert das gut? Meiner persönlichen Erfahrung nach funktioniert das Empfehlungssystem der Persönlichen Kalenders erstaunlich gut. Klar sind immer mal Titel dabei, mit denen man nichts anfangen kann. Ich habe aber auch schon richtig viele Spiele entdeckt, die perfekt zu meinem Geschmack gepasst haben. Darunter auch einige sehr nischige Sachen, die ich sonst vermutlich nie entdeckt hätte.

Meine neuste Errungenschaft ist zum Beispiel Cutout Village, ein Spiel, in dem man ein Dorf aus Papier-Bastelbögen zusammenbauen muss – für mich Nostalgie pur. Mit einem Peak von gerade mal 33 gleichzeitigen Spielern (via SteamDB) hätte ich davon vermutlich nie etwas mitbekommen, wäre es nicht in meinem Persönlichen Kalender aufgetaucht.

Ist das Spiel für jeden was? Definitiv nicht. Bin ich trotzdem froh, es gekauft zu haben? Auf jeden Fall. Weil es mir ganz persönlich Freude bereitet.

Und genau das gefällt mir an dem neuen Feature so gut. Es stellt wieder das in den Vordergrund, wobei es beim Zocken eigentlich geht: den persönlichen Spaß. Ich kann euch daher nur empfehlen, euch das neue Feature einmal genauer anzuschauen um interessante Titel für euch zu entdecken. Vielleicht habt ihr es auch schon in der Test-Phase genutzt. Falls ja, schreibt gerne mal in den Kommentare, was bisher eure beste Entdeckung durch den Persönlichen Kalender war.

Weniger erfreulich ist eine andere Entwicklung auf Steam. In letzter Zeit wurde die Plattform immer mehr von KI-Spielen überschwemmt, die andere Spiele teils dreist kopieren. Viele Nutzer fordern daher ein neues Feature, das für mehr Kontrolle sorgen soll: KI-Spiele überschwemmen Steam, jetzt reicht es den Usern und sie fordern ein Feature von Valve