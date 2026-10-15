Epic Games lässt KI neuen Launcher bauen, der viel schneller als Steam sein soll, erntet Spott aus allen Richtungen

„Wir haben den Epic Games Launcher mit KI so programmiert, dass er schneller ist als die Konkurrenz“ – diese Zeile vom Steam-Konkurrenten sorgt im Internet seit einigen Stunden für großes Staunen und viele Lacher.

Was ist das für ein neuer Launcher? Obwohl es den Epic Games Store sowie den zugehörigen Launcher bereits seit fast 10 Jahren gibt und die Verantwortlichen rund um Tim Sweeney horrende Summen in Exklusiv-Deals und kostenlose Spiele gesteckt haben, konnte sich die Plattform nie neben Steam von Valve und Gabe Newell auf Augenhöhe etablieren.

Im Februar 2026 erklärte sogar Steven Allison, Vice President und General Manager, dass der Launcher abstinkt und man dringend Dinge verbessern müsse (Quelle: Eurogamer). Jetzt haben die Epic-Verantwortlichen auf X die versprochene „Verbesserung“ vorgestellt. Bei der Umsetzung kam offensichtlich auch der neue Fokus auf KI-Tools des Unternehmens zum Einsatz.

Epic erklärt: „Wir haben den Epic Games Launcher mit KI so programmiert, dass er schneller ist als die Konkurrenz“. Als Beleg zeigen sie mit einem Vergleichsbild, wie viel schneller der neue Epic-Launcher als Steam sein soll. Außerdem unterstützt der neue Launcher Linux-Systeme. Jeder Interessierte kann die Preview-Version des Launchers auf epicgames.com herunterladen und ausprobieren.

Epic Games ist auch die Firma hinter Fortnite:

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„Was glauben die denn, wie die Reaktion auf so einen Mist ausfallen wird?“

Warum gibt es Spott für Epic? Das hat gleich mehrere Gründe. Zum Ersten wäre da die offizielle Erklärung der Epic-Verantwortlichen auf epicgames.com, warum man den Launcher mit der Hilfe von KI neu hat bauen lassen:

„Programmieren ist schwer. Anstatt uns damit abzumühen, haben wir kurzerhand mit KI einen neuen Epic Games Launcher programmieren lassen, der viel schneller und reaktionsschneller ist als der aktuelle und zudem ein neues Design hat.“

Das soll wahrscheinlich mit einem Augenzwinkern gemeint sein, ist aber natürlich auch ein gefundenes Fressen für viele KI- und Epic-Kritiker.

Zum Zweiten ist da der fast schon provokante Geschwindigkeitsvergleich mit Steam. Schließlich fehlen der Preview-Version vom Epic-Launcher noch viele essenzielle Features. Im Vergleich mit Steam hat er auch keinen Workshop, keine Community-Funktionen, keine Foren, kein Streaming und kaum Nutzer. Der Vergleich hinkt also.

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Wie reagieren Community und Branche?

Branchen-Experte Paul Tassi schreibt auf X: „Was glauben die denn, wie die Reaktion auf so einen Mist ausfallen wird?“

Journalist Tom Henderson witzelt auf X: „Dank dieser zusätzlichen 4,5 Sekunden kann ich aber erst mal einen kleinen Schluck von meiner Tasse Tee nehmen, bevor ich bessere Spiele spiele.“

Haunter777x fragt sich auf Reddit: „Wie realitätsfern kann ein Unternehmen denn noch sein? Das ist peinlich.“

Nolear zieht auf Reddit einen frechen Vergleich: „Was soll mich das interessieren, dass ich den Mülleimer schneller öffnen kann als meinen Kühlschrank? Ich werde trotzdem nichts aus dem Müll essen.“

Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz die Ankündigung? Die Epic-Verantwortlichen machen schon seit vielen Jahren keine allzu gute Figur bei ihren Bemühungen, Steam vom Thron der PC-Plattformen zu schmeißen. Die jüngste Vorstellung ihres KI-Launchers ist dennoch wahrscheinlich das Dümmste, was sie im aktuellen, sehr KI-kritischen Klima hätten ankündigen können.

Um den Launcher mache ich mir jedoch keinen Kopf. Den haben meiner Wahrnehmung nach die meisten PC-Spieler eh ignoriert oder nur in Ausnahmefällen rausgeholt. Eine viel größere Rolle spielt Epic Games jedoch beim Thema Grafik-Engine. Es gibt kaum noch große Studios, die nicht auf die Unreal Engine setzen.

Wie wirkt sich der starke KI-Fokus von Epic in den kommenden Jahren auf die Engine aus, der wir Spieler quasi tagtäglich ausgesetzt sind? Das macht mir Sorgen. Mit Blick auf die ganzen Diskussionen rund um DLSS 5 dürfte das in absehbarer Zukunft noch ein hitziges Thema werden. Zudem beschweren sich schon jetzt Spieler regelmäßig über den generischen Unreal-Engine-Look, vor allem bei Online-Rollenspielen aus dem asiatischen Raum.

Oder seht ihr das anders? Wie bewertet ihr den neuen Launcher von Epic Games und den Vergleich mit Steam? Verratet es uns in den Kommentaren! Das Unternehmen von Tim Sweeney versucht schon lange, den großen Konkurrenten von Valve auszustechen: Epic Games steckte Milliarden in den Kampf gegen Steam, aber jetzt geht ihnen wohl die Puste aus