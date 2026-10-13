Gegner von Steam spielt seine Rolle als Bösewicht jetzt perfekt, will für Shooter zu Star Wars und Marvel so viel KI wie möglich nutzen

Epic Games hat sich dazu entschieden, seinen Disney-Shooter zu verschieben. Trotzdem soll sich das Team nicht darauf ausruhen, sondern einen neuen Workflow annehmen, um Platz für einen weiteren Mitarbeiter zu machen: KI.

Was ist die neue Ansage? Laut eines neuen Bloomberg-Artikels von Jason Schreier wurde Epic Games’ Shooter-Kollaboration mit Disney nicht nur verschoben. Die Entwickler erhielten die Ansage, verstärkt KI-Tools einzusetzen, um das Spiel fertigzustellen. Das berichten anonyme Quellen, die mit dem Projekt vertraut sind.

Das Team solle auf eine „AI-first“-Pipeline setzen, die dann von Menschen verwaltet und geleitet würde.

„Kein handgeschriebener Code mehr“, teilte einer der Art Directors seinem Team in einer internen Nachricht mit, die Bloomberg vorliege. Er habe hinzugefügt, dass auch alle Grafiken des Spiels „mit vollständigen KI-Workflows“ generiert würden.

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Wie äußert sich Epic Games dazu? In einem Statement an Bloomberg News äußerte sich Jake Jones, der Communications Director von Epic Games, wie folgt: „Wir setzen auf KI-gestützte Entwicklung unter der Leitung der Epic-Entwickler, die als Visionäre und kreative treibende Kräfte hinter allem stehen, was wir tun.“

Der CEO von Epic Games, Tim Sweeney, äußerte sich ebenfalls zum Thema KI mit einem Post auf X:

Hier bei Epic vollziehen wir gerade einen großen Wandel: Wir versetzen Entwickler in andere Bereiche, damit sie sich neu ausrichten können, um die KI-Entwicklung maximal voranzutreiben. Das Ziel ist nicht, dasselbe mit weniger Personal zu erledigen, sondern allen hier zu ermöglichen, MEHR und BESSERE Dinge zu entwickeln und die Vorteile allen Teams zugutekommen zu lassen, die Unreal nutzen.

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Disney habe bisher auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme von Bloomberg noch nicht reagiert.

Wie ging das Team mit dieser Nachricht um? Während Sweeney in seinem Post explizit von „versetzen“ anstelle von „ersetzen“ spricht, klang diese Ansage für viele Epic-Entwickler trotzdem so absurd, dass sie es zunächst nicht für ernst gehalten hätten.

Laut von Bloomberg befragten Betroffenen habe das Team zunächst Witze darüber gemacht, ob sie Claude bitten sollten, wie das Team mit KI-generierten Fehlern umgehen solle. Andere hätten noch Hoffnung geäußert, dass es sich nicht um eine ernst gemeinte Aufforderung handle oder dass das Team diese Entscheidung womöglich rückgängig machen könne. Viele Leute aus dem Team würden außerdem hoffen, dass sich die Initiative nicht als so erfolgreich erweisen wird, wie Epic sich erhofft.

Warum hat Epic einen schlechten Ruf bei Spielern? Epic Games wollte Steams Platz als wichtigste Gaming-Plattform für den PC übernehmen und versuchte das mit eigenem Launcher, Exklusiv-Deals und Gratis-Games. Viele Spieler fanden es indes gar nicht lustig, dass spannende Releases teils nur im funktionsarmen Epic Store erschienen sind und man für diese einen weiteren Launcher installieren musste.

Was haltet ihr von Epics Ansatz? Sagt ihr auch, es ist Zeit, auf KI zu setzen? Oder fühlt ihr mit den ungläubigen Entwicklern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Der Chef von Epic Games habe neben KI einen weiteren Ansatz, um die Probleme der AAA-Branche zu lösen: Laut dem Chef von Epic Games braucht man gar keine neuen AAA-Spiele, die Lösung sei Fortnite und Roblox