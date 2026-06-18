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Laut dem Chef von Epic Games braucht man gar keine neuen AAA-Spiele, die Lösung sei Fortnite und Roblox

CedricH Cedric Holmeier Lesezeit 2 Minuten
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Videospiele werden immer größer und teurer, doch der Chef von Epic Games sieht darin auch eine Chance für Fortnite.

Fortnite
Fortnite
Battle RoyaleShooter

Was ist mit der AAA-Branche los? Für die Spieleindustrie sei es eine „Zeit der Krise und zugleich der Chancen“ meint Tim Sweeney, CEO von Epic Games, beim offiziellen Unreal Fest 2026 in Chicago. Große Titel werden nicht nur besser, sie kosten auch mehr Geld und scheitern gleichzeitig häufiger, als noch vor vielen Jahren. Gleichzeitig sieht der CEO die Spielerzahlen bei Fortnite wieder anwachsen.

„Wir sehen oft Entwicklungskosten in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar, gefolgt von Einnahmen in Höhe von Dutzenden von Millionen Dollar, und die Entwicklungskosten steigen weiter an. […] Für viele fühlt es sich an, als würde eine Flutwelle über die AAA-Spielebranche hereinbrechen.“

Gleichzeitig zeigt er, wohin die Industrie für die nächsten Jahre seiner Meinung nach blicken sollte und ist dabei nicht ganz uneigennützig.

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Plattformen statt Games

Was bringt die Zukunft? Beim Blick in die Glaskugel sieht der CEO Roblox, aber auch Fortnite als wichtige Plattformen für das Gaming von morgen (via PCGamer.com).

Eine Sichtweise auf die Zukunft ist, dass Roblox wächst und die Gaming-Branche schluckt. […] Viele Leute äußern das online, aber wissen Sie, was wir hier haben, ist eine zentralisierte Plattform mit einem einzigen Gatekeeper, der alle Inhalte zu einer Massenware macht, mehr als 70 % der Einnahmen einstreicht und 450 Millionen Nutzer an Bord hat – und das ist eine echte Herausforderung für Spieleentwickler.

Aus diesem Grund baut auch Epic Games sein Fortnite immer mehr zur Gaming-Plattform aus. Der Titel ist heute längst nicht mehr ein einfaches Battle-Royal mit spannendem Bau-Modus. So können Entwickler mit der Unreal-Engine 6 in Zukunft Spiele auch direkt für Fortnite und die anderen Spiele im Universum von Epic Games entwickeln.

Wir müssen bessere Spiele entwickeln. […] Wir müssen sie effizienter entwickeln. Wir müssen von Anfang an so konzipieren und entwickeln, dass unsere Spiele vernetzt sind – dass alle unsere Spielergemeinschaften sozial miteinander verbunden sind und unsere Spielwelten miteinander verflochten sind –, damit die Spieler diese nicht als isolierte Produkte betrachten, sondern als Teil eines globalen Ökosystems, an dem alle Spieleentwickler gemeinsam teilhaben.

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Wie seht ihr das? Würdet ihr beispielsweise das nächste große MMORPG spielen, wenn ihr es nur als Spielmodus in Fortnite erleben könntet? Oder findet ihr die Entwicklung von Videospielen hin zu eigenen Plattformen doof? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! CEO Tim Sweeney ist stets ein großer Kritiker der Branche: Der Chef von Epic Games kritisiert Meta, Google und Apple, weil sie Donald Trump unterstützen

Quelle(n):
  1. pcgamer.com

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