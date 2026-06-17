Epic Games hat zugegeben, für Fortnite-Skins KI zu benutzen – Jetzt gehen die Fans auf die Barrikaden

Epic setzt bei Skins für Fortnite auf KI. Spieler sind davon nicht begeistert. Sie sehen Künstler bedroht und stören sich an dieser Entwicklung. Epic Games betont jedoch, dass KI nur unterstützende Funktion habe.

Epic Games hat ein offizielles YouTube-Video veröffentlicht und darin gezeigt, wie man künstliche Intelligenz im Alltag einsetzt. Konkret geht es dabei um Skins und um Umgebungen im Spiel. In dem Video zeigt der Entwickler, wie KI konkret eingesetzt wird:

Künstler machen den Erstentwurf, die Zeichnung, für den Skin oder die Figur. Das Rendering in die Software übernimmt dann die KI. Im nächsten Schritt muss der Künstler dann das Rendering anpassen, um seinen Entwurf zu bekommen, da KI Details anpasst und Dinge ergänzt oder verändert.

Bei Umgebungen wird ebenfalls KI zum Rendern eingesetzt. Zusätzlich wird KI genutzt, um Gebäude zu verschiedenen Tageszeiten oder Ereignissen zu beleuchten, damit das Team weiß, wie der Point of Interest am Ende im Spiel aussehen könnte.

Epic Games betont selbst, dass KI eine unterstützende Rolle einnehme, damit Künstler für andere Dinge mehr Zeit haben.

Gleichzeitig erklärt der Entwickler, dass KI bei weitem nicht perfekt sei: künstliche Intelligenz verändere Inhalte, rendere nicht perfekt, sodass Künstler die gerenderten Inhalte noch einmal nacharbeiten müssen.

Video starten Studenten spionieren Passanten mit versteckter Kamera und einer KI aus, finden Name und Adresse in Sekunden heraus Autoplay

Fans schimpfen über die Entscheidung von Epic

In einem umfangreichen Reddit-Thread diskutieren die Spieler über die offene Aussage von Epic Games. Und viele zeigen sich nicht begeistert.

Der vermutlich härteste Vorwurf eines Nutzer auf Reddit ist die Sorge, dass man damit Künstler nicht mehr bezahlen müsse. Denn die Arbeit würde ja jetzt KI machen:

Ein Unternehmen, das im vergangenen Jahr 6 Milliarden Dollar erwirtschaftet hat, will Künstler nicht bezahlen.

Es gibt aber auch Nutzer, die sagen, der Einsatz würde zum Gesamtkonzept des Spiels passen. Denn Fortnite setze schon lange aus einem Mix aus Comicstil und Skins aus dutzenden Universen, da würde der Einsatz von KI auch nicht weiter auffallen:

Da die gesamte künstlerische Ausrichtung von Fortnite schon immer aus cartoonartigem, kommerziellem Kollaborationsmüll bestand, der darauf ausgelegt war, ein möglichst breites Publikum anzusprechen, glaube ich nicht, dass irgendjemand einen Qualitätsverlust überhaupt bemerken würde.

Ob Epic Games wegen des Einsatzes von KI wirklich Künstler entlassen hat, wissen wir nicht. Fakt ist, dass Epic Games vor wenigen Wochen etwa 1.000 Mitarbeiter entlassen hat und für diese Entscheidung bereits heftig kritisiert worden ist.

Unter den entlassenen Mitarbeitern soll auch eine Entwicklerin gewesen sein, die mit ihrem Team für die Map der Simpsons-Season verantwortlich war.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Epic auf KI in Fortnite setzt. Doch das letzte Experiment ging daneben. Denn Darth Vader sagte plötzlich Dinge, die er nicht sagen sollte. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Ihr könnt in Fortnite jetzt durch KI mit Darth Vader reden, doch der Schurke konnte sich nicht benehmen und zwang die Entwickler einzugreifen