„Dass die Leute DAS als gut bezeichnen“ – Spieler können nicht glauben, was DLSS 5 mit ihren lieb gewonnenen Gaming-Helden macht

DLSS 5 sorgte bereits bei der ersten Preview für eine Debatte unter PC-Spielern. Modder haben nun vorzeitig Zugriff auf die Technik gefunden, und was sie der Community zeigen, stößt keinesfalls auf begeisterte Stimmen.

Was ist DLSS 5? Nvidias DLSS-5-Technologie soll mithilfe von KI das Aussehen von Videospielen aufhübschen, indem es mit Echtzeit-Upscaling für einen fotorealistischeren Look sorgt. Genau dieser „realistischere“ Look sorgt jedoch gleichzeitig dafür, dass Charaktere in einem neuen Licht präsentiert werden.

Dadurch sehen sie weniger aus wie sie selbst, sondern mehr wie eine yassifizierte KI-Version ihrer selbst, mit pinken Lippen, hervorgehobenen Wangenknochen und Photoshoot-Finish.

In der Early-Access-Version von NBA 2K27 konnten Modder eine Datei extrahieren, durch die sie den Effekt von DLSS 5 bereits vor dem offiziellen Start testen konnten. Das Ergebnis sorgt nicht für Freude über eine bahnbrechende neue Technologie. Der Anblick von liebgewonnenen Videospiel-Charakteren nach der DLSS-5-Behandlung ekelt viele PC-Spieler regelrecht an.

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Was sagt die Community zu den DLSS-5-Einblicken? Die ersten Beispiele von DLSS 5 im Einsatz werden förmlich in der Luft zerrissen. Ein Beispiel von Claire Redfield aus Resident Evil sorgt auf Reddit bereits für eine Menge Gesprächsstoff:

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„Ich kann einfach nicht glauben, dass die Leute DAS hier als gut bezeichnen“, schreibt wera125 und erhält dafür über 12.000 Upvotes unter einem Vergleich der Vorher- und Nachher-Bilder.

Auch LactasePHydrolase schreibt: „90 % des Wow-Effekts sind darauf zurückzuführen, dass der Kontrast auf 9.000 hochgedreht wird und die Bilder eine neutrale Farbbalance erhalten, die den Leuten aus irgendeinem Grund ‚realistischer‘ erscheint.“ Misplaced_Arrogance vergleicht das mit: „Für viele Menschen ist das der gleiche Effekt, wie wenn man Musik einfach lauter abspielt.“

Was kritisiert die Community neben dem Look? Das Aussehen allein, das man als reine Geschmacksache abstempeln könnte, ist jedoch nicht das einzige Problem, das die Community mit DLSS 5 hat, sondern: „Was ist aus der ursprünglichen künstlerischen Absicht geworden?“ (TheKangaroobz)

Auch wenn es sich bei den derzeitigen Bildern um eine von Moddern herausgerissene Version von DLSS 5 handelt, hat bereits die damalige Diskussion rund um die von Nvidia präsentierten Beispiele eine ähnliche Meinung hervorgebracht:

„Ich brauche keinen Filter mit diesem komischen KI-Gesicht, der wahrscheinlich dazu führt, dass alle Charaktere seltsam gleich aussehen – ich will die Kunst, die das Spiel eigentlich haben sollte! Ich habe diesen Mist echt satt.“ (ComfortabletheSky auf Reddit)

Was haltet ihr von DLSS 5? Findet ihr die Technologie und ihren Effekt spannend? Oder seid ihr genauso frustriert wie viele Spieler aus der Community? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Der Chef von Nvidia hat seine Meinung gegenüber Menschen, die die Technologie kritisieren, bereits deutlich gemacht: Chef von Nvidia schimpft über Spieler, die DLSS 5 kritisieren: „Ihr liegt alle völlig falsch“