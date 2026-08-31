„Dass die Leute DAS als gut bezeichnen“ – Spieler können nicht glauben, was DLSS 5 mit ihren lieb gewonnenen Gaming-Helden macht

DLSS 5 sorgte bereits bei der ersten Preview für eine Debatte unter PC-Spielern. Modder haben nun vorzeitig Zugriff auf die Technik gefunden, und was sie der Community zeigen, stößt keinesfalls auf begeisterte Stimmen.
Was ist DLSS 5? Nvidias DLSS-5-Technologie soll mithilfe von KI das Aussehen von Videospielen aufhübschen, indem es mit Echtzeit-Upscaling für einen fotorealistischeren Look sorgt. Genau dieser „realistischere“ Look sorgt jedoch gleichzeitig dafür, dass Charaktere in einem neuen Licht präsentiert werden.
Dadurch sehen sie weniger aus wie sie selbst, sondern mehr wie eine yassifizierte KI-Version ihrer selbst, mit pinken Lippen, hervorgehobenen Wangenknochen und Photoshoot-Finish.
In der Early-Access-Version von NBA 2K27 konnten Modder eine Datei extrahieren, durch die sie den Effekt von DLSS 5 bereits vor dem offiziellen Start testen konnten. Das Ergebnis sorgt nicht für Freude über eine bahnbrechende neue Technologie. Der Anblick von liebgewonnenen Videospiel-Charakteren nach der DLSS-5-Behandlung ekelt viele PC-Spieler regelrecht an.
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Was sagt die Community zu den DLSS-5-Einblicken? Die ersten Beispiele von DLSS 5 im Einsatz werden förmlich in der Luft zerrissen. Ein Beispiel von Claire Redfield aus Resident Evil sorgt auf Reddit bereits für eine Menge Gesprächsstoff:
„Ich kann einfach nicht glauben, dass die Leute DAS hier als gut bezeichnen“, schreibt wera125 und erhält dafür über 12.000 Upvotes unter einem Vergleich der Vorher- und Nachher-Bilder.
Auch LactasePHydrolase schreibt: „90 % des Wow-Effekts sind darauf zurückzuführen, dass der Kontrast auf 9.000 hochgedreht wird und die Bilder eine neutrale Farbbalance erhalten, die den Leuten aus irgendeinem Grund ‚realistischer‘ erscheint.“ Misplaced_Arrogance vergleicht das mit: „Für viele Menschen ist das der gleiche Effekt, wie wenn man Musik einfach lauter abspielt.“
Was kritisiert die Community neben dem Look? Das Aussehen allein, das man als reine Geschmacksache abstempeln könnte, ist jedoch nicht das einzige Problem, das die Community mit DLSS 5 hat, sondern: „Was ist aus der ursprünglichen künstlerischen Absicht geworden?“ (TheKangaroobz)
Auch wenn es sich bei den derzeitigen Bildern um eine von Moddern herausgerissene Version von DLSS 5 handelt, hat bereits die damalige Diskussion rund um die von Nvidia präsentierten Beispiele eine ähnliche Meinung hervorgebracht:
„Ich brauche keinen Filter mit diesem komischen KI-Gesicht, der wahrscheinlich dazu führt, dass alle Charaktere seltsam gleich aussehen – ich will die Kunst, die das Spiel eigentlich haben sollte! Ich habe diesen Mist echt satt.“ (ComfortabletheSky auf Reddit)
Was haltet ihr von DLSS 5? Findet ihr die Technologie und ihren Effekt spannend? Oder seid ihr genauso frustriert wie viele Spieler aus der Community? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Der Chef von Nvidia hat seine Meinung gegenüber Menschen, die die Technologie kritisieren, bereits deutlich gemacht: Chef von Nvidia schimpft über Spieler, die DLSS 5 kritisieren: „Ihr liegt alle völlig falsch“
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Kommentare
Ich mag die Thematik in mancherlei hinsicht nicht. Es wird wieder so getan als wäre DLSS5 der Heilsbringer für das Optische.
Gleichzeitig werden wieder Märchen rumgeworfen, das es für Beleuchtung und so Auswirkungen hat, was schlichtweg quatsch ist. DLSS hat keine Auswirkung auf die Beleuchtung selbst, dafür ist es auch nicht gedacht. Ein beispiel war eine Uncharted-Szene, während es bei texturen und so passend war, wollte man da auch die Lichtverhältnisse verkaufen die aber einfach von einem Filter kamen.
Gestern hatte ich ein Beispiel gesehen mit Echos of the End, das sah ganz gut aus da war aber auch nicht erkennbar ob DLSS oder nur 4k Texturen drüber gelegt.
Zum gegenstück habe ich aber viele Beispiele gesehen wo es so gar nicht passt oder auch gern mal den Artstyle, die Richtung des Games oder die Richtung des Charakters ändert.
Ein Beispiel ist da sehr gut The Last of Us 2, sie haben da Ellie geändert, Problem sie haben den von Naughty Dog gewählten Artstyle von Ellie geändert dabei und damit passt es nicht, weil Naughty Dog keinen realistischen Ansatz verfolgt hat.
Bei anderem war die Änderung so minimal das ich sie nicht mal gefunden habe, das betraf vor allem Avatar das bereits in seinen Unobtanium-Settings so phänomenal aussieht das jedes Extra eh kaum auffällt.
Am ende läuft es aber eh darauf hinaus, es kann kaum einer nutzen. Die Hardware ist kaum bezahlbar und Nvidia wird es kaum für ältere Grafikkarten-Generationen rausrücken.
Daniel Vávra, der Direktor von Kingdom Come Deliverance meint, dass das, was DLSS5 produziert, viel näher an “creator’s intent” sei als ohne. Denn die hatten Probleme mit der Engine wenn es um so Sachen wie Eigenschattierung und SSAO geht. DLSS5 fixt das weitgehend.
https://x.com/DanielVavra/status/2094134321653129450
https://x.com/DanielVavra/status/2094125947515478452
Der problematische Punktt den ich hier sehe. DLSS ist nicht für Licht oder Schatten gedacht.
Und aus persönlicher Sicht muss ich sagen, sie haben ja schon für KCD1 eine Engine genommen die technisch nicht auf der Höhe ist und die ins extreme gezogen um die Darstellung zu erreichen die sie hat, was auch Probleme Verursacht hat.