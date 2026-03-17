Die Preview von NVIDIAs KI-Technologie DLSS 5 sorgte auf Social Media und in Foren bereits für ordentlich Trubel. Sie soll durch KI für realistischere Lichtverhältnisse in Games sorgen, erreichte mit ihren Beispielen für den Einsatz bei Gesichtern jedoch alles andere als Begeisterung.

Was ist das für eine KI? Bei DLSS 5 handelt es sich um ein KI-Modell, das die Grafik von Spielen nachträglich in Echtzeit durch Upscaling fotorealistischer gestalten soll. Wie das Aussehen soll, zeigt NVIDIA mit einer Preview, in der DLSS 5 zum Einsatz kommt. Auch die Tech-Experten von Digital Foundry zeigen in einem ersten Hands-on, was diese Technologie leisten kann, anhand des Beispiels von Grace Ashcroft aus Resident Evil Requiem:

Realistischeres Haar mit verbesserten Schatten, bessere Lichtreflexe in den Augen und auch die Umgebung zeigen, dass die KI-Aufwertung beeindruckende Ergebnisse erzielen kann. Wäre da nicht ein Haken, der von der Community nicht ignoriert werden kann: Grace hat schlichtweg ein komplett neues Gesicht erhalten.

Grace mit und ohne DLSS 5 (Quelle: Digital Foundry)

Markantere Wangenknochen, vollere, rötlichere und leicht geöffnete Lippen sowie ein deutliches Contouring, Blush und Highlights: Ein Look, auf den so mancher Influencer stolz sein würde, der jedoch sehr an einen TikTok-Filter oder das generisch KI-bearbeitete Gesicht bei weiblichen Personen erinnert.

Das handhabt ein Großteil mit Memes, wie wir sie auch hier auf unserem Instagram mit euch geteilt haben. Allerdings reagieren vor allem Spielerinnen eher erschöpft: „Wir haben mit Hardware-Engpässen und steigenden Energiekosten zu kämpfen, und die „Innovation“, die wir dafür bekommen, ist eine KI, die weiblichen Figuren lediglich Lipfiller und Make-up verpasst?” (yummypaprika auf Reddit)

Spielerinnen wollen keine aufgewerteten Gesichter, sondern Kunst

Was enttäuscht die Spielerinnen so sehr? In einem Subreddit für weibliche Gamer teilt die Nutzerin yummypaprika ihre Reaktion auf die Preview von DLSS 5, die viele weitere Spielerinnen nur zu gut nachempfinden können:

„Findet noch jemand die KI-Previews von DLSS 5 total gruselig? Ich habe diese Vorschau zu Resident Evil Requiem gesehen und bin einfach nur … erschöpft?”

Eine Menge weitere Nutzerinnen des Subreddits können die Resignation von yummypaprika nachvollziehen. Über ein aufgewertetes Lighting oder ein Grafik-Upscaling gibt es als Konzept nichts auszusetzen. Allerdings sorgt das „aufgewertete” Gesicht von Grace, das mit DLSS 5 „realistischer”, aber durch die KI noch mehr einem derzeitigen Schönheitsideal entsprechend aussieht, für keine Fans dieser Technologie.

„DLSS 5 verstört mich so sehr, dass ich meine Nvidia-Karte am liebsten aus dem Fenster werfen würde”, schreibt SmileyKitKat. Auch ComfortabletheSky schreibt: „Ich brauche keinen Filter mit diesem komischen KI-Gesicht, der wahrscheinlich dazu führt, dass alle Charaktere seltsam gleich aussehen – ich will die Kunst, die das Spiel eigentlich haben sollte! Ich habe diesen Mist echt satt.”

Welches weitere Problem sehen Spieler bei DLSS 5? Anhand der KI-Preview wird deutlich, dass die aufgewertete Belichtung im Spiel eine solche Veränderung im Gesicht erzielt, dass sie einige Spieler an die typische KI-Freundin aus fragwürdigen Werbungen erinnert. Dabei wird nicht nur ein bestimmtes Schönheitsideal in den Vordergrund gerückt, es überschreibt auch die eigentliche Intention der Art Direction:

„Es ruiniert die künstlerische Gestaltung von allem, was es anfasst. Ich habe absolut kein Interesse an diesen KI-Slop-Filtern in meinen Spielen” (iDaddyDirection auf Reddit).

Die Meinungen bezüglich DLSS 5 gehen in der Gaming- sowie Tech-Community weit auseinander. Einerseits wird es von NVIDIA als einer der „bedeutendsten Durchbrüche in der Computergrafik seit dem Debüt von Echtzeit-Raytracing” bezeichnet, andererseits werden die Ergebnisse der Gesichter eher weniger gefeiert. Vielleicht sollte die KI eher beim Hausverkauf helfen: Ein Mann verkauft sein Haus, lässt sich von ChatGPT sagen, wie er die Wände streichen soll: „Erwartungen übertroffen“