Ein Mann verkauft sein Haus, lässt sich von ChatGPT sagen, wie er die Wände streichen soll: „Erwartungen übertroffen“

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2 Min. Claudio Niggenkemper 0 Kommentare Lesezeichen
Ein Mann verkauft sein Haus, lässt sich von ChatGPT sagen, wie er die Wände streichen soll: „Erwartungen übertroffen“

Ein Familienvater aus den USA wagt ein Experiment: Er verkauft sein Haus komplett mit Hilfe von KI in nur fünf Tagen. Von der Planung bis zur Farbwahl der Wände übernimmt ChatGPT fast alles.

Was war das für ein Experiment? Robert Levine lebte 15 Jahre lang in seinem Haus in Cooper City im US-Bundesstaat Florida, bevor er sich dazu entschied, es zu verkaufen. Statt jedoch einen klassischen Immobilienmakler zu beauftragen, ging er einen ungewöhnlichen Weg: Er wollte den gesamten Verkaufsprozess mit künstlicher Intelligenz abwickeln. Genauer gesagt mit ChatGPT.

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Dabei ging es ihm nicht nur darum, sich punktuell helfen zu lassen. Wie er gegenüber dem Nachrichtensender NBC News erklärt, wollte er ein echtes Experiment wagen und die KI bewusst in jeden einzelnen Schritt einbinden.

Von der Planung bis zum Verkauf sollte alles durch ChatGPT unterstützt werden. Sein Ziel war es, herauszufinden, wie weit er mit moderner KI tatsächlich kommen kann – ohne die klassische Unterstützung durch Experten.

Der günstigere Makler

Wie hat ChatGPT beim Hausverkauf geholfen? Die KI übernahm einige Aufgaben, die sonst ein Makler oder verschiedene Dienstleister erledigen würden. Besonders wichtig war laut Levine die Struktur, die ChatGPT in den Prozess brachte. Sie erstellte einen detaillierten Zeitplan für jeden einzelnen Schritt.

Darüber hinaus half ChatGPT bei der Preisgestaltung und erstellte Texte für das Online-Inserat. Auch bei der Organisation der Besichtigungstermine und der Veröffentlichung auf Immobilienplattformen unterstützte die KI.

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Besonders überraschend war für Levine, wie konkret die Empfehlungen wurden. ChatGPT riet ihm beispielsweise dazu, bestimmte Räume neu zu streichen, weil dort der größte Einfluss auf den Verkaufspreis zu erwarten sei.

Selbst bei der Erstellung des Kaufvertrags spielte ChatGPT eine Rolle. Allerdings ließ Levine die finalen Dokumente sicherheitshalber von einem Anwalt überprüfen.

Gegenüber NBC sagte er: „Wir schätzen, dass wir durch den Einsatz dieser KI-Tools etwa 3 % des Gesamtverkaufspreises einsparen werden, was in unserem Fall einen beträchtlichen Geldbetrag darstellt.“ Die Erwartungen seien eindeutig übertroffen worden.

Der Versuch ging offenbar voll auf: Schon nach 72 Stunden sollen fünf Angebote vorgelegen haben – und keine fünf Tage nach dem Inserat war der Verkauf bereits fix und unterschrieben.

Ob das alles stimmt bzw. ob die Immobilie letztlich wirklich mindestens zum Marktwert verkauft wurde, lässt sich allerdings nicht abschließend prüfen.

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Trotz seines behaupteten Erfolgs glaubt Levine nicht, dass künstliche Intelligenz Immobilienmakler vollständig ersetzen wird. Jeder Verkauf sei individuell, viele Menschen bräuchten weiterhin Sicherheit durch Experten – vor allem bei rechtlichen Fragen.

Der Anwendungsfall zeigt wieder einmal, wie stark KI gewisse Arbeitsbereiche nachhaltig beeinflusst und unseren Alltag verändert. Gleichzeitig wächst die Frage, welche Jobs in Zukunft noch sicher sind: Ein Experte verrät, was im KI-Zeitalter das größte Risiko für euren Job ist

Quelle(n): Titelbild via Unsplash
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