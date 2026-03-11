Gamer kriegen wegen KI keine Grafikkarten mehr, doch der Chef von Microsoft meint, wir sind selbst schuld

NewsTech
2 Min. Benedikt Schlotmann 0 Kommentare Lesezeichen
Gamer kriegen wegen KI keine Grafikkarten mehr, doch der Chef von Microsoft meint, wir sind selbst schuld

Grafikkarten und RAM werden immer teurer, doch der Microsoft-Chef sagt indirekt: Gamer sind mit dafür verantwortlich, dass Grafikkarten so gut geworden sind und heute für KI genutzt werden.

Dank der rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz steigen die Preise im Hardware-Bereich derzeit stark an: Speicher wie SSDs und RAM, aber auch Grafikkarten werden knapp und die noch verfügbaren Modelle immer teurer.

Viele Firmen, darunter AMD und Nvidia, legen ihren Fokus immer stärker auf Rechenzentren und KI-Hardware. Denn hier verdient man gerade das große Geld und nicht bei den Spielern, die ihren Gaming-PC aufrüsten möchten.

Doch Satya Nadella, der derzeitige Chef von Microsoft, erklärte in einem Gespräch, dass Firmen wie Nvidia nie so groß geworden wären, wenn es Gaming nicht gegeben hätte. Und in gewisser Weise sind wir selbst daran schuld, dass Firmen wie Nvidia heute von dem KI-Hype profitieren (via windowscentral.com).

Warum ist RAM so teuer? Die aktuelle Situation in 2 Minuten erklärt
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Logitechs Wundermaus in 4 Minuten: Lohnt sich die neue G Pro X2 Superstrike? Gamer kriegen wegen KI keine Grafikkarten mehr, doch der Chef von Microsoft meint, wir sind selbst schuld Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Ein Tech-Youtuber beweist, wie stark unnötige Programme eurer PC-Leistung wirklich schaden Die USA kaufen 10 % von Intel, um das Unternehmen vor dem Untergang zu retten – Das bringt riesiges Problem mit sich Nintendo Switch 2 FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten Die Nintendo Switch 2 im Unboxing-Video Deutschland setzt auf eine simple Idee, um eines der Probleme der erneuerbaren Energien zu lösen: einen See mit Sonnenpanelen zu bedecken Ärztin wird von ihrem Arbeitgeber als unprofessionell kritisiert, weil sie auf ihrem Arbeitsweg auf ihrer Switch spielt Techniker rettet eine Grafikkarte, die aussieht, als hätte der Hulk sie in die Finger bekommen Gen Z entdeckt die Hobbys von Oma für sich und sagt: „Fühlt sich an wie ein Videospiel im echten Leben“ Er wollte nur seinen Staubsauger mit einem PS5-Controller steuern, jetzt bekommt er dafür 26.000 Euro

Nadella betont, wie wichtig Gaming für den Tech-Bereich ist

Was sagt Satya Nadella? Nadella betont den Einfluss von Gaming auf Microsoft und den gesamten Technologiebereich und hebt hervor, wie Gaming als Beschleuniger für verschiedene Bereiche wie Cloud, Windows oder die GPU-basierte Servertechnologie gedient hat. In diesem Zusammenhang erklärte er:

Der Einfluss dieser Exzellenz auf den Rest des Unternehmens ist offensichtlich. Ich scherze mit Jensen Huang, dass es [NVIDIA] ohne Gaming gar nicht geben würde. Denken Sie mal darüber nach: Ohne DirectX hätte es meiner Meinung nach weder die gesamte GPU-Revolution noch die Beschleunigung gegeben.

Was meint er damit? DirectX ist eine wichtige Schnittstelle, die von vielen Spielen verwendet wird. Und Nadella betont, dass es ohne diese Komponente die ganze GPU-Entwicklung nie gegeben hätte.

Denn so entwickelte Nvidia immer leistungsstärkere Grafikkarten, um eben solche Inhalte schneller berechnen zu können. Und Spieler kauften diese Grafikkarten und Nvidia verdiente damit sein Geld. Dadurch wurden die Grafikkarten, die viele Spieler kaufen, immer schneller und besser.

Und genau diese Produkte nutzen jetzt Rechenzentren und KI-Firmen. Diese Entwicklung legte letztlich den Grundstein für den Wettlauf um die KI-Infrastruktur, den wir derzeit erleben. Gamer waren ein Grund dafür, dass Firmen wie Nvidia so stark wachsen und neue Produkte entwickeln konnten, die heute in Rechenzentren eingesetzt werden, spielen aber finanziell kaum noch eine Rolle.

Mehr zum Thema
1
Crimson Desert hat gefühlt 5.000 Features, diese 4 entscheiden, ob ihr Spaß habt
von Karsten Scholz
2
Ihr habt nur 3 Stunden Zeit, um Pikachu in einer besonderen Form in Pokémon GO zu erhalten
von Paul Kutzner
3
PvP-Fan schießt in ARC Raiders zum ersten Mal nicht auf einen Fremden, hat sofort die beste Gaming-Erfahrung seines Lebens
von Caroline Fuller

Microsoft selbst hat übrigens auch tausende Grafikkarten für die eigene Infrastruktur gekauft. Doch jetzt fehlt es an Strom und Infrastruktur. Ein Problem, welches sich Microsoft mit vielen anderen Anbietern teilt. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Microsoft hat so viele Grafikkarten für KI gekauft, dass man jetzt vor einem großen Problem steht

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Mann töpfert

Gen Z entdeckt die Hobbys von Oma für sich und sagt: „Fühlt sich an wie ein Videospiel im echten Leben“

Crimson Desert Titel title

Crimson Desert auf PS5: Die Specs bestätigen das, was viele befürchtet haben

Titelbild Vapes Unsplash

Ein Bastler baut ein Auto, das er mit 500 ausrangierten Vapes betreibt und ist überrascht, wie weit er fahren kann

Crimson Desert titelbild neu

Schützt sich Crimson Desert auf Steam mit Denuvo? Das ist bekannt

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx