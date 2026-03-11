Gamer kriegen wegen KI keine Grafikkarten mehr, doch der Chef von Microsoft meint, wir sind selbst schuld

Grafikkarten und RAM werden immer teurer, doch der Microsoft-Chef sagt indirekt: Gamer sind mit dafür verantwortlich, dass Grafikkarten so gut geworden sind und heute für KI genutzt werden.

Dank der rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz steigen die Preise im Hardware-Bereich derzeit stark an: Speicher wie SSDs und RAM, aber auch Grafikkarten werden knapp und die noch verfügbaren Modelle immer teurer.

Viele Firmen, darunter AMD und Nvidia, legen ihren Fokus immer stärker auf Rechenzentren und KI-Hardware. Denn hier verdient man gerade das große Geld und nicht bei den Spielern, die ihren Gaming-PC aufrüsten möchten.

Doch Satya Nadella, der derzeitige Chef von Microsoft, erklärte in einem Gespräch, dass Firmen wie Nvidia nie so groß geworden wären, wenn es Gaming nicht gegeben hätte. Und in gewisser Weise sind wir selbst daran schuld, dass Firmen wie Nvidia heute von dem KI-Hype profitieren (via windowscentral.com).

Nadella betont, wie wichtig Gaming für den Tech-Bereich ist

Was sagt Satya Nadella? Nadella betont den Einfluss von Gaming auf Microsoft und den gesamten Technologiebereich und hebt hervor, wie Gaming als Beschleuniger für verschiedene Bereiche wie Cloud, Windows oder die GPU-basierte Servertechnologie gedient hat. In diesem Zusammenhang erklärte er:

Der Einfluss dieser Exzellenz auf den Rest des Unternehmens ist offensichtlich. Ich scherze mit Jensen Huang, dass es [NVIDIA] ohne Gaming gar nicht geben würde. Denken Sie mal darüber nach: Ohne DirectX hätte es meiner Meinung nach weder die gesamte GPU-Revolution noch die Beschleunigung gegeben.

Was meint er damit? DirectX ist eine wichtige Schnittstelle, die von vielen Spielen verwendet wird. Und Nadella betont, dass es ohne diese Komponente die ganze GPU-Entwicklung nie gegeben hätte.

Denn so entwickelte Nvidia immer leistungsstärkere Grafikkarten, um eben solche Inhalte schneller berechnen zu können. Und Spieler kauften diese Grafikkarten und Nvidia verdiente damit sein Geld. Dadurch wurden die Grafikkarten, die viele Spieler kaufen, immer schneller und besser.

Und genau diese Produkte nutzen jetzt Rechenzentren und KI-Firmen. Diese Entwicklung legte letztlich den Grundstein für den Wettlauf um die KI-Infrastruktur, den wir derzeit erleben. Gamer waren ein Grund dafür, dass Firmen wie Nvidia so stark wachsen und neue Produkte entwickeln konnten, die heute in Rechenzentren eingesetzt werden, spielen aber finanziell kaum noch eine Rolle.

Microsoft selbst hat übrigens auch tausende Grafikkarten für die eigene Infrastruktur gekauft. Doch jetzt fehlt es an Strom und Infrastruktur. Ein Problem, welches sich Microsoft mit vielen anderen Anbietern teilt. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Microsoft hat so viele Grafikkarten für KI gekauft, dass man jetzt vor einem großen Problem steht