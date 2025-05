Bill Gates sagte eine KI-Revolution voraus und versicherte, dass künstliche Intelligenz etwas tun wird, das Computer nicht können

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Im Bereich Mathematik kann KI euch Erklärungen oder Beispielaufgaben bereitstellen. Bill Gates selbst besuchte bereits eine Schule, die KI in den Klassenräumen einsetzt. Eine Mathematiklehrerin nutzte beispielsweise eine künstliche Intelligenz, um Textaufgaben für ihre Schüler zu erstellen (via gatesnotes ).

Wenn Sie die nächsten 18 Monate nehmen, wird die KI als Assistent des Lehrers auftreten und Feedback zum Schreiben geben. Und dann werden sie das, was wir in Mathe tun können, verstärken.

Für viele Schüler sei eine Art Tutor zu teuer, sagte Gates. Ein guter Lehrer gehe die Texte seiner Schüler durch, markiere etwa unklare Stellen und merke an, welche Informationen in einem Text fehlten. KI könnte laut Gates eine wichtige Rolle als eine Art „Lehrer“ einnehmen, Schülern Feedback geben und beispielsweise dabei helfen, ihre Schreibfähigkeiten zu verbessern.

Worüber spricht Bill Gates? Bei der ASUGSV, einer Tech-Konferenz in San Diego (USA), sprach Bill Gates im April 2023 über das Potenzial von künstlicher Intelligenz, Schülern oder Studierenden beim Lernen zu helfen – angefangen beim Lesen und Schreiben (via YouTube ).

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to