In Warhammer 40.000 gibt es Space-Orang-Utans, die noch genialer sind als die Tech-Bros des Imperiums

Selbst unter all den abgefahrenen Spezies von Warhammer 40.000 stechen die Jokaero noch einmal deutlich hervor: ein Volk von affenähnlichen Wesen, die scheinbar ohne jede Art von Kommunikation Technologie erschaffen, die fast alles andere aussticht. Wie kann das sein?

Obwohl sich das Imperium der Menschheit bei seiner Ausdehnung redlich bemüht hat, so gut wie alles fremde Leben auszulöschen, gibt es nach wie vor Xenos-Spezies, die sich behaupten können. Dabei spreche ich nicht nur von „Big Playern“ wie den Orks oder Tyraniden.

Viele kleinere Völker existieren ebenfalls noch, teilweise bisher schlicht unentdeckt, teilweise unangetastet, in seltenen Fällen sogar in so etwas Ähnlichem wie Frieden mit dem Imperium – in Maßen natürlich, und dann auch meist durch eine Sondererlaubnis der Freihändler.

Jokaero sind eine solche Ausnahme: Sie stellen keine Gefahr dar, breiten sich nicht aus und leben eher zurückgezogen und unter sich. Dazu sind sie äußerst nützlich und wenn das Imperium eines besonders gut kann, dann ist es, andere für den eigenen Vorteil auszunutzen.

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Die Jokaero – Ein Volk, so fortschrittlich wie kaum ein anderes

Vom Aussehen her erinnern Jokaero am ehesten an Orang-Utans, allerdings mit einem deutlich tieferen Verständnis von Technologie. Das ist besonders deswegen ungewöhnlich, weil sie zugleich keine Art von Sprache zu beherrschen scheinen.

Zumindest innerhalb der Welt von Warhammer 40.000 sind sich fast alle – in jedem Fall aber menschliche Forscher – einig, dass Jokaero weder sprachlich kommunizieren, noch eine Kultur haben.

Dennoch können sie große Errungenschaften vorweisen, die teilweise im Imperium genutzt, aber normalerweise nie reproduziert werden können, etwa:

digitale Waffen, die in Schmuck oder Implantate eingesetzt werden können, aber etwa die Feuerkraft von Pistolen haben

Schutzschilde, die auf die gleiche Weise funktionieren wie die Gellar-Felder der Menschen und vor dämonischen Einflüssen schützen können, aber auf persönlichen Gebrauch angepasst sind

„Spionage-Fliegen“, die genau das sind, wonach sie klingen

Raumschiffe, die eine für (vermutlich) alle anderen Spezies unbekannte Kraft nutzen, um sich fortzubewegen und nicht auf den gefährlichen Warp angewiesen sind

Ironischerweise nutzen Jokaero keinerlei bionische Implantate. Sie haben zwar theoretisch Zugriff auf alle möglichen Verbesserungen, aber selbst keine Verwendung dafür, denn sie sind bereits per Definition perfekt.

Jokaero und Orks: Was haben Affen und Pilze gemeinsam?

Obwohl die Ursprünge der Jokaero, wie das meiste in Warhammer, nicht zu 100 % geklärt sind, wurden sie vermutlich von den Alten erschaffen. Die Alten sind eine (wie der Name schon sagt) uralte Spezies, so etwas wie die Götter des Universums.

Die Alten haben verschiedene Völker erschaffen, um bestimmte Aufgaben zu erledigen, etwa die Aeldari oder die Pilzwesen, die die meisten als Orks kennen, um den Krieg gegen die zu Maschinen gewordenen Necrontyr zu führen.

Jokaero sind eine ähnliche Schöpfung mit dem einzigen Lebenssinn, Dinge zu entwickeln. Entsprechend haben sie, genau wie die Orks, ein „eingepflanztes“ Wissen über Technologien der Alten. Sie müssen nicht lernen, alles läuft auf instinktiver Basis ab.

Unterbewusste Innovation gegen bewusste Unterdrückung von Neuem

Genau das macht die Sache mit den Erfindungen jedoch … kompliziert. Ja, Jokaero können neue Technologien erforschen, Waffen oder Gegenstände erfinden. Allerdings tun sie das nicht gezielt oder durch Forschung, sondern chaotisch und weil es eben ihre Natur ist.

Konkret heißt das, dass Jokaero nicht gezielt etwas Neues erfinden könnten. Gebt ihr ihnen etwas in die Hand, machen sie daraus vermutlich etwas Neues. Nur was, das kann niemand vorher so wirklich sagen.

Das widerspricht ziemlich genau dem extremen Credo der Hüter des Wissens im Imperium: dem Adeptus Mechanicus. Hier gilt jegliche Innovation als Ketzerei und gefährlich. „Neue“ Technologien sind nicht möglich, sogar verboten. Stattdessen setzt man hier darauf, alte Vorlagen („STCs“) zu finden und zu reproduzieren.

Übrigens: Ein genaues Zwischending sind Ein genaues Zwischending sind die Konglomerate von Votann , die selbst ehemals Menschen waren, aber zu etwas Neuem wurden – mitunter durch Verbindung mit künstlicher Intelligenz und einem Wissensschatz, für den jeder Tech-Priester alles opfern würde.

Als kleines Gedankenspiel: Es wird oft diskutiert, ob die Jokaero den Goldenen Thron des Imperators reparieren könnten, da dieser auf Xenos-Technologie basiert – genauer, auf Aeldari- und damit auf Technologie der Alten. Vermutlich könnten sie das, die Wahrscheinlichkeit ist jedoch hoch, dass sie ihn einfach auseianderbauen und etwas Neues aus den Teilen erschaffen würden.

Kanntet ihr die Jokaero schon? Welche Spezies in Warhammer 40.000 findet ihr am coolsten oder über welche würdet ihr gerne mehr erfahren? Schreibt uns einen Kommentar!

Die Alten haben die Jokaero erschaffen, um ihnen zu dienen, aber was ist eigentlich mit diesen göttlichen Wesen geschehen? Ein Krieg natürlich, anders kann man es von Warhammer wohl kaum erwarten. Die Sieger sind heute noch Teil der Welt, aber … eingeschränkt: Ein Volk in Warhammer 40.000 könnte eine der größten Bedrohungen der Welt einfach ausschalten, aber es schläft seit 60 Millionen Jahren