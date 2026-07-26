Wenn genügend Orks in Warhammer 40.000 glauben, der Imperator sei am Leben, ist er das dann?

Es ist eines der ältesten Memes aus der Welt von Warhammer 40.000: Der Imperator ist nur deswegen noch lebendig, weil die Orks daran glauben, dass er lebendig ist. In letzter Zeit tauchen immer wieder neue Posts zum Thema auf. Die Annahme fußt aber auf einem grundlegenden Missverständnis und übersieht die wahre Macht des Imperators.

Erst einmal: Alle, die das wirklich glauben, melde ich ohne Umschweife direkt an die Inquisition. Da das nun aus dem Weg ist, beantworte ich auch die Frage direkt: Nein, Orks können mit ihrem Glauben den Imperator nicht am Leben halten, nicht lebendig werden und auch nicht aufstehen lassen.

Der Imperator sitzt seit vielen Jahrtausenden auf seinem Thron und kämpft dort gegen den Warp. Ob er noch am Leben ist oder nicht, sorgt seit jeher für Diskussionen und hat schon so manches Leben im Streit gefordert. Sein Zustand ist einer der Grundpfeiler des Warhammer-Universums.

Seit vielen Jahren schon geistert die Ork-Idee durch die Community: Lebt der Imperator nur deswegen noch, weil die Orks denken, er sei am Leben? Einer der ältesten Threads auf Reddit, die ich dazu gefunden habe, ist 10 Jahre alt.

Warum aber sollten ausgerechnet die wilden und kämpferischen Orks irgendeinen Einfluss auf den mächtigsten Psioniker der Menschheit überhaupt haben? Auch, wenn die Theorie falsch ist, steckt dahinter ein schlüssiger Gedankengang.

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Was Orks glauben, wird Realität – Das stimmt, aber …

Orks sind stark psychisch aktive Wesen in der Welt von Warhammer. Ihre Macht manifestiert sich im „WAAAGH!“, der sowohl ein Schlachtruf, als auch ein Zustand, ein Wort für den Krieg und eine psionische Manifestation ist. Ein Wort für alles, da das alles auch irgendwie das Gleiche ist.

Klingt nun etwas kompliziert, aber ich versuche, das einigermaßen vernünftig zu erklären:

Orks haben eine enorme psychische Macht, der sie sich selbst aber nicht bewusst sind.

Ihre Kraft manifestiert sich in Form von physischen Veränderungen in der realen Welt.

Einige wenige Orks können diese Kraft mehr oder weniger lenken: Weirdboyz, die „Zauberer“ der Orks, deren Zauber aber … nicht immer so funktionieren wie vorhergesehen. Chaotisch eben.

Einfach gesagt: Etwas, an das genügend Orks stark genug glauben, tritt auf ein. Rote Fahrzeuge fahren schneller, zwei zusammengeklebte Bolter sind doppelt so stark wie einer, gelbe Granaten explodieren heftiger. Allerdings funktioniert das alles nur bei den Orks selbst.

Orks sind mächtig, aber ihre Macht hat Grenzen

Das WAAAGH!-Feld existiert nur in der Nähe von Orks. Sie könnten also nicht auf der anderen Seite der Galaxie irgendetwas beeinflussen. Sonst wäre Kommissar Yarrick vermutlich jetzt schon mächtiger als jeder Primarch: Yarrick ist der Held von Armageddon, einem Planeten, der für Orks so etwas wie die heilige Halle des Krieges darstellt und Yarrick selbst wird von ihnen schon fast vergöttert, zählt bei ihnen als legendärer Gegner.

Zugegeben, Yarrick ist auffällig alt für einen Menschen, insbesondere für ein Mitglied des Kommissariats, aber er ist sicherlich kein Gott. Aber selbst, wenn es möglich ist, dass Yarrick gewisse Fähigkeiten durch den Glauben der Orks erhält, ist dieser den Grünhäuten doch physisch deutlich näher als der Imperator auf seinem goldenen Thron auf Terra.

Kleine Notiz am Rande: Yarrick hat einen so legendären Status unter den Orks, dass diese aus Rache dafür, ihren würdigsten Gegner verloren zu haben, einen Krieg gegen das Chaos angezettelt haben.

Dazu kommt, dass Orks nur das beeinflussen können, was schon da ist, oder physikalische Gesetze in geringem Maße beugen, wie eben die Weirdboyz. Sie können aber nichts einfach etwas Neues erschaffen, schon gar keinen lebenden Gott – zumal Orks ihre eigenen Götter haben, Gork und Mork, die sogar von einigen Menschen verehrt werden.

Yarrick, ein Held der Orks und Menschen gleichermaßen … und ziemlich alt.

Menschen sind weitaus mächtiger, als es den Anschein hat

Dass der Imperator dennoch einen gottgleichen Status hat und sehr sicher noch am Leben ist, liegt nicht an den Orks, sondern an dem Volk, für das er immer schon gekämpft hat: den Menschen. Menschen sind, neben Orks und Aeldari, eines der, vielleicht das psionisch aktivste Volk der Galaxie. Hier muss ich nochmal etwas ausholen:

Götter sind in Warhammer 40.000 Entitäten des Warp, der verzerrten „Spiegelwelt“ der Realität. Der Warp ist das Reich des Chaos und besteht im Grunde genommen aus den Gefühlen aller psionisch aktiven Wesen. Mit genügend solcher psychischen Energie können neue Entitäten erschaffen werden und das ist schon mehrmals passiert:

Drei der ursprünglichen Chaos-Götter sind durch Tragödien in der menschlichen Geschichte in die Existenz gerufen worden.

Slaanesh, der vierte Gott, wurde durch den reinen Exzess der (damals noch) Eldar erweckt.

Menschen selbst haben bereits einen neuen Gott erschaffen: T’au, die Göttin des Volks der T’au, die selbst psychisch nicht aktiv genug sind, um so eine Leistung zu erbringen.

Selbst die Skaven haben in Age of Sigmar einen eigenen Gott, der erst kürzlich ins Pantheon aufgestiegen ist – und ja, auch wenn Age of Sigmar und Warhammer 40.000 unterschiedliche Welten sind, teilen sich alle das Reich des Chaos und seine Funktionen auf gewisse Weise.

Der Imperator „lebt“ noch, aber sein Zustand darf sich niemals bessern

Obwohl der Imperator nie als Gott verehrt werden, sondern sogar alle Götter aus der Welt verbannen wollte, ist er vermutlich schon vor einer ganzen Weile zur neuen Warp-Entität aufgestiegen. Das hat zuletzt sein eigener Sohn mehr oder weniger bestätigt.

Zehntausend Jahre und mehr, in denen die Menschen den Imperator als Gott verehren, sorgen schließlich für eine solche Apotheose, auch wenn noch offen ist, ob man diesen Aufstieg gutheißen sollte oder nicht. Denn es gibt mehrere Haken an der ganzen Sache:

Die Vorstellung des Imperators variieren sogar im offiziellen Glauben stark: die einen sehen ihn als Leiche desjenigen, der für sie gestorben ist, andere als noch lebenden Helden und wieder andere kennen den Imperator nur als die perfekte Maschine.

Tausende Jahre, in denen einer einzigen Seele Billionen oder sogar Billiarden Menschenleben geopfert werden, nur um sie zu erhalten, können … Veränderungen hervorrufen. Einige befürchten im Imperator sogar so eine Art Weltenender manifestiert zu sehen.

Der Imperator selbst wollte nie Götter für die Menschen, wie also wird er reagieren, wenn er selbst als Gott aufwacht?

Zugegeben, er hat schon mehrfach bewiesen, dass er den Fanatismus der Menschen gutheißt, etwa durch die Wunder der Adepta Sororitas, die (vermutlich) durch ihn ermöglicht werden. Dass er noch lebt, ist also so gut wie bestätigt, aber genau das ist die Krux an der Sache.

Denn trotz seines Stands als Gott oder gottgleiches Wesen, dürfte sich der Zustand des Imperators niemals bessern – oder zumindest dürfte er sich niemals physisch auf der Welt zeigen. Sein letzter Befehl hat sehr deutlich gemacht, dass er auf dem Thron zu bleiben hat: Games Workshop lüftet offiziell eines der größten Geheimnisse aus Warhammer 40.000 und besiegelt ein grausames Schicksal für den Imperator