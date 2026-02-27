Ein Experte verrät, was im KI-Zeitalter das größte Risiko für euren Job ist

Bill Gurley ist seit fast 3 Jahrzehnten im Silicon Valley tätig. In einem Interview erklärt er, was das größte Risiko für einen Job ist und warum Wissen mit KI eine echte „Superkraft“ sein kann.

Wer spricht da? Bill Gurley ist amerikanischer Risikokapitalgeber und gilt als einflussreiche Persönlichkeit im Silicon Valley und das mittlerweile seit fast drei Jahrzehnten.

In einem Interview mit dem Magazin TechCrunch anlässlich seines neuen Buchs „Runnin’ Down a Dream“, sprach er über aktuelle Jobs und vor allem den Einfluss von künstlicher Intelligenz.

Und KI ist laut ihm nicht das größte Risiko für den Job, sondern wenn man „auf Nummer sicher“ geht und keine Risiken eingehen würde.

Sichere Jobs könnten verschwinden, Wissen mit KI als neue „Superkraft“

Bill Gurley argumentiert, dass klassische „sichere“ Karrierepfade im KI-Zeitalter an Stabilität verlieren, weil sich Rollen wegen KI schnell verändern oder wegfallen. Die traditionellen Wege werden grundsätzlich auch für Arbeitgeber uninteressanter:

Wenn Sie den traditionellen Weg gehen – sich an das Karrierezentrum Ihrer Universität wenden, sich in eine Liste eintragen und darauf warten, dass ein Personalvermittler 30 Personen in 20-minütigen Terminen durchsieht –, sehen Sie wie ein Rädchen im Getriebe aus. Sie wirken wie ein Massenprodukt. Für diese Gruppe erscheint KI beängstigend, und vielleicht sollte sie das auch.

Gurley erklärt, dass man stattdessen auch gewisse Risiken eingehen solle: Man solle Verantwortung übernehmen und sich bewusst in ein Umfeld mit hoher Lernkurve und Unsicherheit begeben. Denn das reine Sicherheitsgefühl, dass man gerade einen bequemen und sicheren Job habe, könne schnell zum Problem werden: Denn das könnten genau die Jobs sein, die durch KI oder Umstrukturierung langfristig verschwinden könnten.

Bereits der Chef von Walmart gab Absolventen den Tipp, Verantwortung zu übernehmen und im Job präsent zu sein. Das geht in eine ähnliche Richtung wie die Empfehlung, die Gurley in seinem Interview ausspricht.

Eine weitere Empfehlung von Gurley ist, dass man vor KI keine Angst haben, sondern sie ernst nehmen solle. Denn wer jetzt Zeit und Ausbildung in künstliche Intelligenz steckt, der hat in der späteren Berufswelt einen großen Vorteil, den er selbst als „Superkraft“ bezeichnet:

Noch nie in der Geschichte der Welt war Lernen so einfach wie heute. Wenn Sie darauf zusteuern, wenn Sie die KI-bewussteste Person in Ihrem Bereich werden, ist diese Sache nichts anderes als eine Superkraft.

Die Job-Interessen bei jungen Menschen ändern sich ebenfalls. Früher wollte jeder bei Google, Amazon und Co. arbeiten. Doch viele junge Menschen wählen lieber krisensichere Jobs und meiden die Informatik. Für große Tech-Unternehmen ist das ein großes Problem, weil die Belegschaft immer älter wird: Die Generation Z will nicht mehr Programmierer werden und viele entscheiden sich für eine andere Karriere: Das ist ein Problem für Amazon, Apple und Google