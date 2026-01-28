Die Gen Z hat Probleme, den richtigen Job zu finden und ausgerechnet der Chef von Walmart gibt ihnen recht

LifestyleNews
2 Min. Benedikt Schlotmann 0 Kommentare Lesezeichen
Die Gen Z hat Probleme, den richtigen Job zu finden und ausgerechnet der Chef von Walmart gibt ihnen recht

Die Gen Z verzweifelt an ihrer Jobsuche, doch der Noch-Chef von Walmart gibt ihnen recht: Es sei wichtig, den passenden Job zu finden, damit sich Arbeit nicht wie Arbeit anfühle. Und er hat noch zwei weitere Empfehlungen für junge Absolventen.

Immer wieder wird darüber berichtet, dass junge Menschen unzufrieden mit ihren derzeitigen Jobs sind: Viele junge Leute kündigen daher und wechseln oft den Beruf, weil sie nicht die richtige Arbeit finden.

Doch ausgerechnet der Noch-Chef von Walmart, Doug McMillon, erklärte in einem Gespräch vor Absolventen, dass dies nicht ungewöhnlich sei, und gibt ihnen damit recht. Insgesamt hat McMillon drei Ratschläge, die er den jungen Absolventen für ihre zukünftige Jobsuche mit auf den Weg gab.

„Wir haben ein Monster geschaffen“ – Ein spanisches Model verdient bis zu 10.000 Euro im Monat, dabei ist sie nicht echt
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt RAM ist so teuer geworden, dass Nutzer richtig dreist werden: Sie stehlen ihn direkt aus den Computern im Geschäft Valve droht eine Klage in Höhe von über 754 Millionen Euro, weil Steam seine Dominanz unfair ausnutze Die USA kaufen 10 % von Intel, um das Unternehmen vor dem Untergang zu retten – Das bringt riesiges Problem mit sich Modderin baut eine „All-in-One“-Konsole, steckt eine PS5, eine Xbox Series X und eine Switch 2 in das gleiche Gehäuse Die Nintendo Switch 2 im Unboxing-Video Eine Prognose besagt, dass der Austausch der Batterie eines Elektroautos bald günstiger sein wird als die Reparatur eines Verbrenners Ärztin wird von ihrem Arbeitgeber als unprofessionell kritisiert, weil sie auf ihrem Arbeitsweg auf ihrer Switch spielt AMD bietet derzeit die besten CPUs für Gaming an, doch Intel will jetzt mit zwei neuen Produkten den Markt zurückerobern Die Gen Z hat Probleme, den richtigen Job zu finden und ausgerechnet der Chef von Walmart gibt ihnen recht KI sollte viele neue Jobs schaffen: Stattdessen wurden 1,2 Millionen Personen arbeitslos Ein Experte behauptet: Die PS5 hat ein großes Problem mit ihrer Kühlung und es könnte fast jeden Spieler treffen

Junge Menschen sollen sich einen Job suchen, der ihnen Spaß macht

Doug McMillon wurde im Februar 2014 Chef der US-amerikanischen Kette Walmart, die er bis zu seinem Ausscheiden am 31. Januar 2026 innehat. Sein Nachfolger wird John Furner.

Was sind seine Empfehlungen? McMillon hat gleich zwei Tipps für junge Menschen dabei, wenn diese nach einem Job suchen. Zum einen empfiehlt er, dass man bei seinem Job präsent sein solle. Denn das sei wichtig, wenn man auf der Karriereleiter eine Chance haben wolle. So sagte McMillon 2024 in seiner Abschlussrede an der University of Arkansas zu den Absolventen auf YouTube:

Was die Karriere angeht, rate ich jedem, der mich um Rat fragt, als Erstes, seine heutige Arbeit gutzumachen, präsent zu sein, Veränderungen voranzutreiben, Ergebnisse zu liefern und dabei den richtigen Weg zu gehen. Wenn man in seiner heutigen Position präsent ist und Vertrauen aufbaut, führt das zur nächsten beruflichen Chance.

Ein Punkt, der unter jungen Menschen schon länger diskutiert wird. Denn für die Generation Z ist es besonders wichtig, dass ein Job einen klaren Karriereweg und Aufstiegsmöglichkeiten bietet. Denn viele wollen sich verbessern, profilieren und auf der Karriereleiter aufsteigen. Und der Arbeitsplatzwechsel findet dort immer häufiger statt, wo keine klaren Möglichkeiten geboten werden, sich zu entwickeln.

Seine zweite Empfehlung: Die Leute sollen sich einen Job suchen, der ihnen Spaß bereite. Denn wenn der Job einem Spaß mache, dann würde sich die Arbeit nicht mehr wie Arbeit anfühlen. Denn das Leben sei zu kurz, als seine Zeit mit einem Job zu verschwenden, der einem nicht gefalle. So sagte er:

Mein zweiter Ratschlag ist, einen Beruf zu ergreifen, der sich nicht wie Arbeit anfühlt. Das Leben ist zu kurz, um so viel Zeit in etwas zu investieren, das man nicht gerne tut. Ich hoffe, Sie finden schnell Ihren Platz, so wie ich es getan habe, aber wenn nicht, rate ich Ihnen, nicht aufzugeben, bis Sie ihn gefunden haben … Wenn Sie am richtigen Ort sind, wird sich die Arbeit an den meisten Tagen gar nicht wie Arbeit anfühlen.

Und er spricht noch einen dritten Ratschlag aus: Man solle anderen Leuten positive Ansichten unterstellen, da es auf der Welt genügend Probleme gebe: „Seien Sie sich bewusst, dass Sie mehr Freude daran haben werden, zu geben, als zu nehmen. In unserer heutigen Welt gibt es viele Konflikte. Viel Sorge und zu viel Leid. Wir stehen vor vielen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt“, führt er aus.

Mehr zum Thema
1
Meta investierte 73 Milliarden Euro ins Metaverse, doch jetzt ist Zuckerbergs Traum wohl gescheitert
von Benedikt Schlotmann
2
Spieler bestellt günstige SSD, Verkäufer storniert den Kauf, um das Produkt einen Tag später für den 3-fachen Preis zu verkaufen
von Benedikt Schlotmann
3
Path of Exile stellt seine neuen 19 Klassen vor, die Community lacht wegen der Patch Notes
von Cedric Holmeier

Die Job-Interessen bei jungen Menschen ändern sich ebenfalls. Früher wollte jeder bei Google, Amazon und Co. arbeiten. Doch viele junge Menschen wählen lieber krisensichere Jobs und meiden die Informatik. Für große Tech-Unternehmen ist das ein großes Problem, weil die Belegschaft immer älter wird: Die Generation Z will nicht mehr Programmierer werden und viele entscheiden sich für eine andere Karriere: Das ist ein Problem für Amazon, Apple und Google

Quelle(n): fortune.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
GenZ Bewerbungsgespräch Symbolbild

Die Generation Z will nicht mehr Programmierer werden und viele entscheiden sich für eine andere Karriere: Das ist ein Problem für Amazon, Apple und Google

Pokemon GO teurer Kampf Riffex

Bewaffnete Räuber überfallen Pokémon-Geschäft, erbeuten Waren im Wert von 100.000 US-Dollar

Matt Damon Bourne Titel

Matt Damon erklärt, dass Netflix den Anspruch neuer Serien senkt, um sich den Gewohnheiten der GenZ und Gen Alpha anzupassen

Titelbild Hotel und Mond

Ihr könnt jetzt ein Hotelzimmer auf dem Mond buchen, doch dafür müsst ihr mindestens 200.000 Euro zahlen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx