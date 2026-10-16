Valve krempelt gerade derzeit völlig um, wie eure geliebten Steam-Erfolge aussehen

Steam-Erfolge sind ein beliebtes Feature auf Steam. Valve bringt gerade ein Beta-Update, womit die Erfolge völlig umgebaut werden.

Die einen hassen, die anderen lieben sie: Steam-Erfolge werden unter Spielern immer heiß diskutiert: Für einige sind sie ein absolutes Pflichtprogramm, andere ignorieren sie völlig und kommen gut ohne sie aus.

Nun bereitet Valve ein umfangreiches Beta-Update für die Steam-Erfolge vor. Bald sieht alles anders und eventuell auch besser aus. Je nachdem, wie ihr die Verbesserungen bewertet.

Video starten Ein User fragt Valve, ob er seine vielen Spiele auf Steam vererben darf – Sie antworten Autoplay

Seltenheitsstufen, Gruppierungen und ausgeblendete Prozentzahlen

Was verändert sich gerade? Steam überarbeitet und modernisiert gerade, wie eure Erfolge auf Steam aussehen und nach außen präsentiert werden:

Steam-Erfolge bekommen eine Seltenheitsstufe, diese werden dann mit goldgelber Schrift auf Steam markiert

Die Prozentzahlen für die Seltenheit werden ausgeblendet und müssen von euch bewusst über einen Haken eingeblendet werden.

Erfolge werden jetzt gruppiert: Heißt, ihr seht jetzt auf einen Blick, wie viele Erfolge zu einem DLC gehören und wie viele ihr mit dem Basis-Spiel freischalten könnt. Die Gruppierung gilt aber bislang nicht für sämtliche Spiele auf Steam.

Steam gruppiert jetzt Erfolge nach DLCs: Ihr seht jetzt genau, welche Inhalte ihr für welche Erfolge besitzen müsst.

Auf einigen Shop- und Spielseiten werden die Veränderungen bereits eingeblendet, überall mit einem Verweis auf den „Beta-Feedback“-Kanal. Das heißt, sollten euch die Veränderungen stören, dann könnt ihr jetzt noch aktives Feedback geben.

Eine weitere Änderung beschreibt Valve in seinem offiziellen Post zu den neuen Erfolgen: Erfolge können jetzt als temporär markiert werden. Erfolge, die zeitlich begrenzt sind oder waren, können von Entwicklern ausgeblendet werden und zählen nicht mehr zum Gesamtfortschritt der Erfolge. Heißt, ihr müsst euch nicht mehr darüber ärgern, dass euch ein bestimmtes Achievement fehlt, weil ihr an dem einen Tag nicht eingeloggt gewesen seid.

Viele sinnvolle Verbesserungen, die die Erfolge lange nötig hatten

Benedikt Schlotmann meint dazu: Ich zähle mich selbst zu den Achievement-Jägern auf Steam und halte viele Verbesserungen für sinnvoll und teilweise sogar für dringend notwendig. Endlich sieht man sofort, ob ich einen DLC benötige, um einen bestimmten Erfolg freizuschalten.

Die beste Neuerung ist in meinen Augen aber, dass zeitlich begrenzte Erfolge endlich ausgeblendet werden können. Das in meinen Augen größte FOMO-Problem löst sich damit von selbst. Und ich muss mich nicht mehr ärgern, weil ich mich für ein ganz bestimmtes Achievement nicht rechtzeitig einloggen konnte.

Kritisch sehe ich die Veränderungen bei den Prozentzahlen. In der Community schimpfen bereits einige, dass Valve jetzt auf die Darstellung der Prozente und von 100 % verzichtet. Teilweise lassen sich diese Zahlen weiterhin einblenden, es ist aber nicht mehr so prägnant wie früher.

Balatro war einer der größten Erfolge des Jahres 2024 auf Steam und beschäftigt auch heute noch jede Menge Spieler. Auch den Entwickler – denn selbst der scheiterte lang genug an den 100 % des Spiels. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Selbst der Entwickler scheiterte an den 100 % im Überraschungshit des Jahres 2024 – bis heute