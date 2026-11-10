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Spieler hat großes Glück, verhindert im letzten Augenblick, dass seine Grafikkarte durchschmort

Benedikt Schlotmann Benedikt Schlotmann Lesezeit 2 Minuten
Titelbild Grafikkarte fast verbrannt Kreis Reddit

Ein Nutzer entdeckt starke Verschleißerscheinungen an den Kabeln seiner Grafikkarte. Viel länger hätten diese nicht mehr durchgehalten.

Ein Nutzer berichtet auf Reddit, er habe durch Zufall entdeckt, dass die Stromkabel seiner zweiort RTX Pro 6000 stark beschädigt seien. Die beiden 12V-2×6-Stromkabel wiesen äußerlich bereits starken Verschleiß auf. Davon berichtet das Magazin TomsHardware.

Beide Grafikkarten liefen mit je 500 Watt anstatt der vorgesehenen 600 Watt, dennoch sehen die Kabel auf dem Bild stark beschädigt aus. Und das ist definitiv kein normaler Verschleiß: Solche Veränderungen an Kabeln entstehen normalerweise durch hohe Temperaturen, mechanische Belastung oder eine Kombination.

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Überhitzung und verbrannte Grafikkarten schon länger ein Problem

Das Problem ist nicht völlig unbekannt: Schon länger gibt es verschiedene Berichte über etliche Grafikkarten der RTX 4090, RTX 5090 und anderer Karten, die durchgeschmort sind. Dabei betrifft es vor allem Grafikkarten mit dem umstrittenen 12V-2×6-Kabel. Nvidia hatte den Anschluss bei seinen neueren Modellen bereits angepasst, dennoch gibt es weiterhin Berichte über kaputte Grafikkarten. In diesem Fall hat der Nutzer wohl noch einmal großes Glück gehabt.

Mittlerweile gibt es auch Alternativ-Lösungen um schlimmeres zu verhindern. So bietet Corsair etwa Kabel mit sogennantem „ThermalProtect“ an (via Corsair.com). Das ist ein integrierter Übertemperaturschutz zum Schutz der GPU. Stellt das System fest, das die Temperaturen zu hoch sind, schaltet sich die Grafikkarte automatisch ab.

Eine Alternative zu Cosair wäre der Thermal Grizzly WireView Pro II: Ein Display-Adapter für 12VHPWR- und 12V-2×6-Anschlüsse, der den Strom pro Pin einzeln überwacht, Temperaturen misst und bei Grenzwertüberschreitung einen Alarm auslöst.

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Das eigentliche Problem bleibt aber auch mit dieser Lösung bestehen: Leistungsstarke Grafikkarten konzentrieren sehr viel Leistung auf wenig dünne Leitungen und einen empfindlichen Stecker. Mehr oder zumindest dickere Kabel würden die Fehlertoleranz erhöhen. Nvidia selbst erklärte, dass die Kabel offiziell sicher seien und sich nach den Anpassungen die Probleme erübrigen sollten: Käufer fürchten, dass ihre neue Grafikkarte für 2.000 € ihren Gaming-PC in Brand setzen könnte – Das sagt Nvidia

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