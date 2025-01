Käufer fürchten, dass ihre neue Grafikkarte für 2.000 € ihren Gaming-PC in Brand setzen könnte – Das sagt Nvidia

Nvidias RTX 5090 steht kurz vor dem Start, doch Käufer sorgen sich um schmorende Kabel. Dieses Problem trat bereits häufiger bei der RTX-4000er-Serie auf, wobei laut Nvidia vor allem nicht richtig eingesteckte verantwortlich waren. Nun nimmt Nvidia Stellung zu diesem Thema und spricht über ihre Lösung.

Was ist das Problem? Mit der RTX 50-Serie von Nvidia, kehrt die Sorge um ein altes Problem wieder. Mit der Einführung der RTX 40-Serie setzte Nvidia auf einen neuen Stromanschluss, den 12VHPWR-Stecker.

Es häuften sich Berichte aus der Community (via Reddit), die angaben, dass ihre Stromkabel beim Betrieb durchgeschmort seien. Vermutet wurde, der neue Stecker wäre schuld daran. Ein schmorendes Kabel kann in schlimmsten Fall auch zu einem Brand führen. Doch laut Nvidia war meist ein nicht richtig angeschlossene Kabel das Problem.



Wie reagiert Nvidia? Nvidia hat in der Q&A-Session beim Editor’s Day 2025 in Südkorea bestätigt, dass das Problem mit den schmelzenden Kabeln, bei der RTX 50-Serie nicht auftreten sollte, obwohl diese Karte einen um 125 Watt höheren Stromverbrauch hat.

Laut dem englischen Magazin Videocards äußerte sich Nvidia zu den Kabelproblemen der letzten Generation:

Es wird erwartet, dass solche Probleme bei der RTX 50-Serie nicht auftreten werden. Als Reaktion auf das damalige Problem wurden einige Änderungen an den Anschlüssen vorgenommen, und nach etwa zwei Jahren glauben wir, dass diese Probleme behoben sind.

Um welche Änderung geht es? Ein Wechsel vom 12VHPWR-Anschluss auf einen 12V-2×6-Anschluss, soll dem Problem entgegenwirken. Die Stromanschlüsse sind bei diesem länger, die Sensoranschlüsse sind kürzer. Damit wird gewährleistet, dass die Verbindung vollständig sitzt, ehe sie unter Strom gesetzt wird. So soll vermieden werden, dass die Anschlüsse nicht richtig sitzen und es letztlich zum Schmoren kommt. In der Community wurde bereits über die Änderung des GPU-Kabels der RTX 5090 diskutiert.

So vermeidet ihr, dass ihr euren Kabeln schadet

Korrektes Einstecken sicherstellen: Achtet darauf, dass das Kabel vollständig und korrekt in den Anschluss der Grafikkarte eingesteckt ist. Ein unvollständiger Anschluss kann zu einer schlechten Verbindung und Überhitzung führen.

Starkes Biegen vermeiden: Nvidia und andere Drittanbieter warnen davor, Stromkabel und Stecker zu stark zu biegen. Solche Biegungen können thermische Hotspots verursachen, die im schlimmsten Fall zu einem Schmelzen oder Durchbrennen der Kabel führen können.

Kabel gut verlegen: Achtet darauf, dass die Kabel nicht unter Spannung stehen und genügend Spielraum haben, um die Luftzirkulation zu begünstigen und Überhitzung zu vermeiden.

Passende Kabel verwenden: Hersteller weisen darauf hin, die mitgelieferten Originalkabel zu verwenden. Nutzt, wenn möglich, Kabel von hochwertiger Qualität, die für den entsprechenden Stromverbrauch geeignet sind. (Beispielsweise von Cablemod). Auch die passende Länge der Kabel spielt dabei eine Rolle.

Visuelle Hilfe durch Kabelstecker: Verwendet farblich angepasste Kabelstecker, die es einfacher machen, zu erkennen, ob das Kabel richtig sitzt. Diese Stecker haben eine auffällige Farbe, die bei der Installation helfen kann.

Es gibt jedoch noch viele weitere Gründe, wie es in eurem PC zu Schäden oder gefährlichen Brandgefahr kommen kann.