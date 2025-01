Neue Grafikkarte von NVIDIA ist so begehrt, dass Kunden drei Tage vor Geschäft campen

Die NVIDIA RTX 5090 ist noch nicht einmal offiziell erhältlich und schon campieren einige Technikbegeisterte bereits vor Filialen von Micro Center in den USA, um sicherzugehen, dass sie eines der begehrten Modelle als erste ergattern können.

Was ist passiert? Laut eines Posts im inoffiziellen Reddit-Thread des größten Technikshops der Vereinigten Staaten, Micro Center, haben sich Käufer schon drei Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart der RTX 5090 und RTX 5080 vor den Türen des Geschäfts positioniert (via Reddit). Das Foto zeigt Zelte, Schlafsäcke und Campingutensilien.

Solche Szenen waren bisher vor allem bei den iPhone-Releases der 2010er-Jahre oder den seltenen Veröffentlichungen neuer Spielkonsolen alle 5 bis 7 Jahre zu beobachten. Diesmal sind es die RTX 5090 und 5080, die alle haben wollen.

Die neuesten RTX-Modelle, die am 30. Januar 2025 erscheinen sollen, sind die Flaggschiffe der neuen Grafikkarten-Generation von NVIDIA.

Tagelanges Campieren für das neue Flaggschiff

Warum ist die Nachfrage so groß? Viele Käufer campieren tagelang, weil die RTX 5090 nur in begrenzter Stückzahl verfügbar sein wird – besonders in der ersten Charge. Wer zu spät kommt, geht womöglich leer aus.

Dazu kommt das altbekannte Problem mit sogenannten Scalpern. Scalper schnappen sich oft große Mengen der heiß begehrten Hardware, nur um sie später zu überteuerten Preisen weiterzuverkaufen. Das war schon bei der RTX 4090 ein bekanntes Problem (via Golem.de).

Laut ersten Berichten (via TomsHardware) könnte die RTX-50-Serie mit ähnlichen Problemen konfrontiert sein wie frühere GPU-Generationen. Scalper verlangen bereits das Zwei- bis Dreifache des offiziellen Verkaufspreises für die RTX 5090 und bieten „Slots“ zum Kauf an.

Das bedeutet, dass sie sich angeblich garantierten Zugang zur RTX 5090 am Launch-Tag gesichert haben und diese Plätze nun weiterverkaufen. Zudem gibt es erste Hinweise darauf, dass Custom-Modelle der RTX 5090 und RTX 5080 in einigen Ländern weit über der UVP angeboten werden.

Könnten Scalper die Warteschlangen dominieren? Unklar ist jedoch, ob diejenigen, die vor den Geschäften ihr Zelt aufschlagen, nicht selbst Scalper sind. Diese Bedenken werden zumindest unter dem Reddit-Post mehrfach geäußert, wie z. B. vom Nutzer DinosaurAlert. Die Sorge, dass nicht nur echte Technik-Fans in der Schlange stehen, ist berechtigt. Die Preise der neuen Grafikkarte übersteigen mehrere Tausend Euro und steigen je nach Angebot und Nachfrage.

Die NVIDIA RTX 5090 wird die bisher stärkste Grafikkarte von NVIDIA und soll deutlich mehr Leistung, schnelleren Speicher und neue KI-gestützte Technologien bieten, die für flüssiges Gaming in 4K und anspruchsvolle Anwendungen wie Raytracing optimiert sind. Alles, was ihr zur schnellsten NVIDIA-Grafikkarte 2025 wissen müsst, lest ihr hier: MeinMMO stellt euch alle wichtigen Informationen rund um die RTX 5000 vor