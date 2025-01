RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

YouTuber bekommt riesige Nvidia-Grafikkarte, die nie erschienen ist – Zeigt, was so drin steckt

Um was für eine Grafikkarte geht es? Ein Nutzer auf Reddit hatte eine vermeintliche GeForce RTX 4090 Ti aus einem Container gerettet und die Community staunte über die Entdeckung. Die Grafikkarte, die anfangs als „RTX 4090 Ti“ bezeichnet wurde, erregte viel Aufmerksamkeit, da es sich angeblich um ein Modell handelte, das nie offiziell veröffentlicht wurde. Doch kaum waren die ersten Bilder online, wurden sie auch schon wieder gelöscht. Nun hat der YouTuber Gamers Nexus die Grafikkarte in die Hände bekommen und einer gründlichen Prüfung unterzogen. Gamers Nexus gehört zu den bekanntesten YouTubern im Tech-Bereich, die regelmäßig Hardware testen. In einem aktuellen Video hat er sich den Prototypen von Nvidia angesehen.

Ein bekannter Tech-YouTuber erhält eine riesige Nvidia-Grafikkarte, die offiziell nie erschienen ist – und zeigt, was sie leisten kann. Der Prototyp einer Nvidia GeForce RTX 4090 mit gigantischem Kühler erinnert an die Gerüchte zur nie veröffentlichten RTX 4090 Ti. Gamers Nexus hat die Karte getestet und zeigt, welche Leistung sie hätte bringen können.

