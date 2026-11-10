GTA 6 nutzt eine Technik, um euer Spielerlebnis zu optimieren: Virtual Texturing einfach erklärt

Anhand der Daten des Preloads von GTA 6 konnten Dataminer bereits erschließen, dass Rockstar Virtual Texturing genutzt hat. Die Community sagt: Cool … Was ist das? Auch MeinMMO-Redakteurin hat sich das Gleiche gedacht und möchte euch erklären, was dahintersteckt.

Hier gelangt ihr sofort zur Erklärung.

Seit dem Start des Preloads von GTA 6 stößt man innerhalb der Community auf neue Erkenntnisse, die den Daten entnommen werden können. Eine davon stammt von dem Dataminer Tex2 auf X, der erkannt hat, dass Rockstar offenbar Virtual Texturing nutzt, was auf eine Verbesserung gegenüber früheren Spielen hindeutet.

Verbesserung? Das klingt erstmal gut, denkt sich auch die Fanbase von GTA. Doch auf die Freude über das Wort folgt bei einer Menge Menschen Verwirrung, wie auch bei einem Post auf Reddit deutlich wird:

„Klingt ziemlich toll! (Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet)“, schreibt rnh89.

Und auch FootballNight7 kommentiert: „Ich glaube, den Leuten ist gar nicht bewusst, wie großartig das werden wird. Das könnte eines der besten Dinge sein, die es in der Geschichte der Videospiele je gegeben hat. Diese Funktion wird das Gameplay erheblich verbessern, und da es Rockstar ist, das sie einsetzt, bin ich mir sicher, dass sie von höchster Qualität sein wird (ich habe keine Ahnung, was ‚Virtual Texturing‘ ist).“

Ich, die zwar Game Art studiert hat, aber vor allem auf den Konzept-Bereich fokussiert war anstelle der Optimierung, wollte wissen, was mit Virtual Texturing genau gemeint ist. Und wenn man die Tech-Lingo einfach mal liegen lässt, ist es sehr simpel zu verstehen.

Video starten Ihr müsst in GTA 6 NICHT als Liebespaar spielen: Alle Infos Autoplay

Virtual Texturing hinterfragt, was wirklich schick aussehen muss

Das Ziel von Virtual Texturing ist, Ressourcen zu schonen und für ein optimiertes und schickeres Spielerlebnis zu sorgen. Es sorgt dafür, dass man möglichst hochauflösende und hübsche Texturen sieht, und trotzdem der Arbeitsspeicher geschont wird. Vor allem bei einem so vollen Spiel wie GTA 6.

Um das zu gewährleisten, stellt sich das Prinzip des Virtual Texturings vor allem die Frage: Muss denn wirklich ALLES hochauflösend sein, wenn man doch eh gerade nur in die eine Richtung schaut?

Der Blick des Spielers ist das, was zählt

Virtual Texturing geht beim Rendern wie folgt vor: Anstatt die gesamte Textur eines Assets, also eines Gebäudes oder eines Menschen, hochauflösend darzustellen, schaut es sich stattdessen an, was man als Betrachter überhaupt sieht. Wieso muss die Rückseite eines Gebäudes hochauflösend sein, wenn man doch eh nur einen Bruchteil der Fassade im Frame sieht?

Ein Beispiel: Stellt euch vor, der Blick des Spielers funktioniert wie eine Art Taschenlampe. Nur die Stellen, die auf einem Mesh beleuchtet werden, müssen in der Sekunde hübsch aussehen und benötigen daher eine hochauflösende Textur. Der Rest im „Schatten“ darf gerne in niedriger Auflösung herumdümpeln, da man sie ja eh nicht sieht.

Damit das klappt, wird nicht die gesamte Textur skaliert, sondern nur eine Art „Puzzleteil“. Die Grafikkarte schaut sich an, welche Puzzleteile angeschaut werden, und poliert diese auf Hochglanz. Der Rest darf unberührt liegen bleiben und weiterschlafen.

Schaut man sich jedoch um und betrachtet etwas anderes, werden eben diese Puzzleteile wach und die anderen dürfen schlafen gehen. Mehr Schlaf = mehr Entspannung für Grafikkarte und Arbeitsspeicher.

Und wie ist das von Vorteil?

Durch Virtual Texturing ist es eigentlich „egal“, wie groß und detailliert die Welt ist. Die Grafikkarte wird entlastet, wodurch man ein schickes, scharfes und detailliertes Bild erhält und gleichzeitig Rucklern oder hohen Ladezeiten vorbeugt.

Kurz und knapp: Alles ist einfach optimierter und ihr könnt euch voll und ganz in das Spiel einleben, ohne von schwammigen Texturen oder langen Ladezeiten herausgerissen zu werden.

Konnte ich euch Virtual Texturing etwas näherbringen? Und findet ihr es nützlich, wenn euch technische Funktionen mit etwas leichterer Sprache anschaulicher gemacht wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Wer sich eher weniger für die technischen Aspekte von GTA 6 interessiert, der kann sich über andere Hinweise von Dataminern freuen. Die Daten des Preloads deuten nämlich darauf hin, dass Online-Fans, die sich nicht um den Storymodus von GTA 6 kümmern, in Zukunft einiges an Speicherplatz sparen können: Hinweise deuten auf ein eigenes GTA 6 Online hin, könnte euch dutzende GB Speicherplatz auf eurer PS5 sparen