GTA 6: Cheats – Alles, was bisher bekannt ist

MeinMMO fasst für euch alles zusammen, was bisher zu Cheats in GTA 6 bekannt ist.

Der Artikel wird fortlaufend bearbeitet und mit den neuesten Informationen geupdated. Wir halten euch auf dem aktuellen Stand!

Um was geht es? Cheats sind ein durchaus beliebter Bestandteil der Reihe Grand Theft Auto. In GTA 5 sorgten sie etwa für verschiedene Vorteile in Form von Waffen, Autos, Unverwundbarkeit und mehr.

Nun fragt man sich, wie das bei GTA 6 aussehen wird. Deswegen zeigen wir euch in dieser Übersicht:

Video starten 10 bombastische Highlights aus der Gameplay-Premiere von GTA 6 Autoplay

Wie funktionieren Cheats in GTA 6?

Wird es Cheats in GTA 6 geben? Bisher gibt es noch keine offiziell bestätigten Cheat-Codes für GTA 6 und dementsprechend ebenso keine offizielle Bestätigung, dass GTA 6 Cheats beinhalten wird.

Allerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass es sie auch in GTA 6, genauso wie in den restlichen Titeln der Reihe, geben wird.

Wo werde ich die Cheats verwenden können? Zunächst wird GTA 6 am 19. November 2026 nur auf der PS5 (inklusive PS5 Pro) und der Xbox Series X/S erscheinen. PC-Spieler müssen sich noch etwas gedulden.

Wie nutze ich Cheats? Wenn sich Rockstar am Vorgänger orientiert, werden Cheats in GTA 6 ebenfalls über Tastenkombinationen oder einen Code funktionieren, den man über das Handy eingeben kann.

Dazu gibt es aber bisher noch keine offiziellen Informationen. Wenn wir mehr dazu wissen und wie die Tastenkombinationen sowie mögliche Codes lauten, werden wir diese Infos ergänzen.

Gibt es bereits bekannte Cheats? Bisher gibt es noch keine offiziell bekannten Cheats, die in GTA 6 zum Einsatz kommen können. Man kann jedoch davon ausgehen, dass diese sich vor allem auf Vorteile und Spawns von Waffen, Fahrzeugen und Ähnlichem fokussieren, so wie es bisher der Fall war.

Erste potenzielle Hinweise durch Leaker

In dem geleakten Material von Cyberleek sorgen zwei Fakten für Hinweise, dass es Cheats in GTA 6 geben könnte:

Zum einen spawnt der Leaker in einem Clip einen Panzer, der vor dem Hintergrund eines Wasserfalls über einem Fluss schwebt, bevor dieser zu Boden fällt.

In zwei Clips zeigt der Leaker die beiden Protagonisten Jason und Lucia, wie sie komplett nackt die Welt von GTA 6 durchstreifen. Das Merkwürdige daran: Kein NPC reagiert auf ihre Nacktheit, äußert Bemerkungen, schaut weg oder eben ganz genau hin.

Angesichts Rockstars Liebe zum Detail und realistischen Ansatz, vor allem im Bezug auf die NPCs, könnte es sich dabei nicht um ein reguläres Gameplay-Feature handeln, sondern um eine Art Nacktheit-Cheat. Das würde erklären, wieso keine NPC-Reaktionen dafür eingeplant wurden.

Wichtig! Dabei handelt es sich um Spekulationen, da wir nicht wissen, auf was für eine Art Build Cyberleek wirklich Zugriff hat. Er könnte mit einem fertigen, einem unfertigen oder einem experimentellen Build spielen, der mehr oder weniger Anwendungen zulässt, als Spieler in der finalen Version sehen werden.

Sobald mehr Informationen bekanntgegeben werden, werden wir diese im Artikel ergänzen und ihn regelmäßig updaten. Bis dahin könnt ihr euch die Zeit bis zum Release mit folgenden Empfehlungen verkürzen: Mit diesen 7 Filmen könnt die Wartezeit auf GTA 6 überbrücken