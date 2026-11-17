Auch die deutschen Twitch-Streamer freuen sich auf GTA 6 enorm. Doch eine Sache spaltet die Meinungen: Neuseeland und ein Trick, um früher als andere zocken zu können.

Was hat Neuseeland mit GTA 6 zu tun? Bei GTA 6 handelt es sich am 19. November um einen zeitlich versetzten Release. Das bedeutet, dass in jeder Zeitzone um 0 Uhr das Spiel freigeschaltet wird. Durch die Zeitverschiebung ist Neuseeland somit die erste Region, in der Spieler durch Vice City laufen können.

Durch den Neuseeland-Trick – also eine manuelle Umstellung, mit der der Konsole vorgegaukelt wird, dass man sich auf dem Inselstaat befindet – kann man also 12 Stunden eher zocken.

Disclaimer: Den Neuseeland-Trick solltet ihr euch gut überlegen! Auch wenn der Neuseeland-Trick sehr verlockend erscheint, solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr ihn anwenden wollt. Denn laut den AGB von SONY und von PlayStation seid ihr ihnen zur Ehrlichkeit bei euren Angaben verpflichtet, ansonsten kann euer Account sperren. Bei Xbox bzw. Microsoft sieht es im Übrigen ähnlich aus.

Angeblich gibt es laut einem Threads-Post von playslaygame sollen einige Spieler schon entsprechende Banns erhalten haben.

Auch deutsche Twitch-Streamer sind sich diesem Trick natürlich bewusst. Doch ganz einig, ob man das wirklich machen sollte, sind sie sich nicht. Denn im schlimmsten Fall könnte es auch ernste Konsequenzen für sie bedeuten.

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Nicht korrekt und kindisch

Wie sehen die deutschen Twitch-Streamer das? Die Streamer Papaplatte und Zarbex (via X) haben gesagt, dass sie aus Neusseland GTA 6 streamen möchten. Dafür haben sie angeblich ihr Streaming-Set-Up komplett gleich auf dem Inselstaat nachgebaut, um von dort aus zocken zu können. Für die Community ist jedoch klar, was die Streamer anscheinend durch die Blume sagen wollen: Sie werden den Neuseeland-Trick wohl anwenden.

Das löste eine Diskussion in der Community, aber auch unter anderen deutschen Twitch-Streamern aus. Die Streamer NiklasWilson und Rohat prangerten dieses Verhalten beispielsweise an:

Kann nicht sein. Ich find’s nicht fair, ich find’s nicht human, ich find’s nicht korrekt und kindisch.



– NiklasWilson via X

Weiter führt NiklasWilson aus, dass man sowieso schon 13 Jahre auf GTA 6 gewartet habe und ein paar Stunden mehr nun eigentlich auch nichts mehr ausmachen sollten.

Was könnte es für Konsequenzen für die Streamer geben? In einem weiteren Ausschnitt auf X sagt Rohat, dass es wohl auch Konsequenzen von Twitchs Seite aus für die zu früh zockenden Streamer geben könnte. So könne laut ihm – oder eher seiner Twitch-Partnermanagerin, wie er sagt – Twitch selbst erstmal nichts machen. Würden aber Beschwerden bei SONY eingehen, könnten sie Twitch bitten, die entsprechenden Streamer zu bannen.

Warum ist das für Twitch-Streamer so wichtig? GTA 6 ist unbestreitbar einer der größten Spielereleases dieses Jahrzehnts. Auch auf Twitch wird das Spiel Wellen schlagen – die Plattform hat dafür auch extra ein paar Regeln angepasst – und Streamer können durch das Live-Zocken einiges an Geld verdienen. Ein paar Stunden Vorsprung vor der deutschen Konkurrenz zu haben, bringt einen enormen Vorteil für den einzelnen Streamer.

Allerdings ist unklar, ob GTA 6 wirklich so viele Live-Zuschauer anziehen wird, wie sich das der ein oder andere Streamer vorstellt. Die Streamer Rohat und Eli sind sich beispielsweise unsicher, denn viele würden doch lieber selbst Vice City erleben wollen, überlegen sie: GTA 6: EliasN97 und Rohat sind sich sicher, dass nicht jeder auf Twitch zuschauen wird