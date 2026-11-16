GTA 6: Twitch ändert Regeln, damit alle mehr Geld verdienen können

Der Release von GTA 6 ist so groß, dass sogar die Livestreaming-Plattform Twitch seine Werbe-Regeln so abändert, dass alle Streamer besser vom Zocken profitieren können.

Was ist das für eine Änderung? In einem Interview mit Bloomberg gab der Twitch-CEO Dan Clancy bekannt, wie genau Twitch den Release von GTA 6 begleiten wird. Laut ihm habe die Plattform neue Tech-Tools entwickelt, mit denen Werbetreibende ihre Werbeanzeigen von bestimmten Teilen des Spiels ausblenden lassen können.

So kann ausgewählt werden, mit welchen Teilen des Spiels die Sponsoren in Verbindung gebracht werden wollen und mit welchen nicht. Dan Clancy bezeichnet den Launch von GTA 6 als einen der größten Momente auf Twitch und dass den Werbetreibenden so die Möglichkeit gegeben wird, ein Teil davon zu sein .

Wie viele Twitch-Zuschauer GTA 6 jedoch wirklich haben wird, bleibt abzuwarten. Die Streamer Rohat und Eli sind sich beispielsweise unsicher, ob nicht lieber alle selbst spielen wollen, anstatt nur zuzuschauen.

Die Änderung gilt übrigens nicht nur für GTA 6, sondern wird auch die zukünftige Monetarisierung von expliziteren Spielen beeinflussen.

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Mehr Geld für alle!

Was bedeutet das für Streamer? Die Änderung hat nicht nur Vorteile für die Werbetreibenden, sondern auch für die Twitch-Streamer, die GTA 6 zocken wollen. Da Werbung jetzt teilweise geschaltet werden kann, anstatt nur ganz oder gar nicht, machen die Streamer natürlich Geld.

In der Vergangenheit schien das Spielen expliziterer Spiele wie GTA RP eher ein Nachteil für Streamer zu sein. Der Streamer Nmplol erklärte (zu sehen auf X), dass seine Einnahmen eher gering seien. Ob das die Schuld, wie er beschreibt, von eher kontroversen Streamern sei, die in dieser Kategorie streamen, lässt sich nicht zweifelsfrei beweisen.

Dan Clancy glaubt, dass die Kategorie GTA Roleplay von Januar bis März 2027 ein großes Comeback haben wird. Wann genau Rockstar den Online-Multiplayer von GTA 6 veröffentlichen wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Die Neuerung der Werbe-Regeln kann aber auch das bis jetzt etablierte GTA V RP beeinflussen.

Was sagt ihr zu den geplanten neuen Regelungen für Twitch? Schreibt es uns in die Kommentare!

Auf Twitch gibt es nicht nur Gameplay von GTA 6 zu sehen, sondern es gibt auch Belohnungen in GTA 6, wenn ihr Streamern beim Zocken zuschaut. Alles Wichtige dazu findet ihr hier: GTA 6: Twitch Drops – Alles zu ersten Gerüchten, Inhalten und Content Creators